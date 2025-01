Chelsea chce się pozbyć reprezentanta kraju już po pół roku

”The Athletic” poinformował, że Chelsea po zaledwie pół roku chce pozbyć się piłkarza, który nie jest zadowolony ze swoich minut i roli na boisku. W grę nie wchodzi opcja wypożyczenia, a jedynie transfer definitywny. Ustalona przez ”The Blues” cena wywoławcza to 29 milionów funtów + klauzula sprzedaży. Klub ze Stamford Bridge może więc otrzymać trzykrotność kwoty wydanej na tego zawodnika latem 2024 roku.

Chelsea sprzeda piłkarza już po pół roku?

Wszystko wskazuje na to, że przygoda Renato Veigi z Chelsea zakończy się już po pół roku – mimo podpisania z nim kontraktu aż do 2031 roku. ”The Blues” nie są zainteresowani wypożyczeniem portugalskiego obrońcy, a transferem definitywnym. Według ”The Athletic” klub ze Stamford Bridge ustalił cenę wywoławczą na poziomie 29 milionów funtów, czyli ok. 35 milionów euro. Chelsea oczekuje dodatkowo uwzględnienia klauzuli sprzedaży. Zainteresowana tym zawodnikiem jest przede wszystkim Borussia Dortmund.

Chelsea mogłaby więc zarobić niemal trzykrotność kwoty wydanej na tego zawodnika latem 2024 roku. Wówczas ”The Blues” zapłacili za niego FC Basel 14 milionów euro (według portalu „Transfermarkt”). W tym sezonie otrzymał on od trenera Chelsea Enzo Mareski 18 szans na 31 możliwych. 12 meczów rozegrał w pełnym wymiarze czasowym – osiem razy w Lidze Konferencji, dwa razy w Pucharze Ligi i po razie w FA Cup oraz Premier League. Zdobył nawet dwie bramki i dołożył jedną asystę – wszystko w fazie ligowej Ligi Konferencji, gdzie Chelsea gra, bo… musi. Nie zgłosiła tam nawet Palmera.

Piłkarz niezadowolony ze swojej pozycji

Grający zarówno na środku, jak i lewej stronie defensywy Portugalczyk rozegrał w tym sezonie Premier League tylko 176 minut, z czego 90 w wygranym 1:0 meczu z Bournemouth. Pozostałe 86 minut w angielskiej ekstraklasie rozłożyło się na sześć meczów. Aż 12 spotkań Chelsea w tych rozgrywkach w pełni przesiedział na ławce rezerwowych. Według ”The Athletic” klub nie miał w planach sprzedaży 21-latka, ale ten oczekuje większej liczby szans w pierwszym zespole oraz wystawiania na preferowany przez niego środek obrony.

Na konferencji przed meczem 21. kolejki Premier League z Bournemouth głos w jego sprawie zabrał trener ”The Blues” Enzo Maresca: – Rozmawiałem z Renato i powiedziałem mu dokładnie to samo, co wam [dziennikarzom] jeśli chodzi o jego pozycję, na której gra u nas (…) Według mnie, jeśli zawodnik chce grać tylko na jednej pozycji, to może mieć problemy. Muszą się oswajać [piłkarze] z innymi pozycjami, żeby nauczyć się na nich grać – mówił włoski szkoleniowiec.

Podczas swojego pobytu w Chelsea Veiga… zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Portugalii. Do tej pory rozegrał dla pierwszej kadry trzy występy, z czego dwa przeciwko Polsce. Niewykluczone, że 21-latka dalej będziemy oglądać na angielskich boiskach, bowiem zainteresowane są nim inne kluby Premier League. Znajduje się on także na radarze klubów z Włoch i Francji.

fot. PressFocus