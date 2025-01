Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund – 17.01 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund

Rozgrywki: Bundesliga

Data i godzina: 17 stycznia, 20:30

Stadion: Deutsche Bank Park

18. kolejka Bundesligi rozpocznie się we Frankfurcie, gdzie miejscowy Eintracht podejmie będącą w kryzysie Borussię Dortmund. Czy BVB wreszcie się przełamie, a może to gospodarze zgarną komplet oczek i utrzymają się na podium Bundesligi? Typy bukmacherskie na to arcyciekawe spotkanie zamieściłem poniżej.

Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund – typy bukmacherskie

Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund: Wygrana Eintrachtu

Kryzys Borussii Dortmund trwa w najlepsze. BVB podobnie jak w poprzednim sezonie, znów nie potrafi dołączyć do czołówki Bundesligi. Wszystko to sprawia, że pozycja Nuriego Sahina jest coraz bardziej zagrożona. Zwłaszcza że Turek notuje jedną z najgorszych średnich punktowych w ostatnich latach. Borussia pod jego wodzą zdobywa średnio tylko 1,60 punktu na mecz, co jest najgorszym wynikiem od sezonu 2017/18. Tak dalej być nie może i władze klubu liczą na jakiś przełom już w starciu przeciwko Eintrachtowi.

O ten przełom w moim odczuciu będzie jednak wyjątkowo trudno. Eintracht jest nakręcony po dwóch ostatnich zwycięstwach, w tym pokonaniu aż 4:1 Freiburga. Frankfurtczycy przegrali sześć z siedmiu ostatnich spotkań przeciwko Borussii (nie wygrali w tym czasie ani razu) i jeżeli mają się przełamać, to nadszedł ku temu odpowiedni moment. Zwłaszcza że BVB przegrało w poprzedniej kolejce 2:4 z Kiel, które zajmuje w tabeli… przedostatnie miejsce. To nie wróży niczego dobrego przed starciem na gorącym terenie, jakim jest Deutsche Bank Park. Ze swojej strony typuję po prostu wygraną Eintrachtu. Betfan oferuje kurs 2.25 na zwycięstwo gospodarzy. To dobry mnożnik nawet i na kupon pojedynczy.

Propozycje typów bukmacherskich na Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund

Wygrana Eintrachtu @2.25

Obie strzelą gola @1.46

Powyżej 2,5 gola @1.51

Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund – zapowiedź meczu

Forma Eintrachtu

Eintracht kolejny sezon z rzędu pokazuje, że chce się bić o podium Bundesligi. Aktualnie zresztą się na nim plasuje, mając w dorobku 33 punkty. Frankfurtczycy muszą się mieć jednak na baczności. Ich przewaga nad Lipskiem to zaledwie trzy oczka. Eintracht może podejść jednak do najbliższego meczu z dużą dawka optymizmu. Gospodarze wygrali dwa ostatnie mecze w Bundeslidze, pokonując najpierw 1:0 St. Pauli, a w ostatniej kolejce aż 4:1 SC Freiburg.

Forma Borussii

Wygląda na to, że Borussia Dortmund drugi sezon z rzędu będzie musiała obejść się smakiem czołowych miejsc. Aktualnie BVB zajmuje dopiero dziewiąte miejsce w tabeli. Wbrew pozorom wcale nie jest jednak tak źle. Podopieczni Nuriego Sahina do strefy europejskich pucharów tracą zaledwie 2 oczka. Trzeba jednak wygrywać, a to w dwóch ostatnich kolejkach się nie udało. Borussia Dortmund najpierw przegrała 2:3 z Bayerem Leverkusen, a przed tygodniem 2:4 z Kiel, co zostało nazwane wprost kompromitacją.

Przewidywane składy Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund

Eintracht: Trapp – Collins, Koch, Theate – Kristensen, Goetze, Skhiri, Larsson, Brown – Marmus, Ekitike

Trapp – Collins, Koch, Theate – Kristensen, Goetze, Skhiri, Larsson, Brown – Marmus, Ekitike Borussia: Kobel – Ryerson, Can, Schlotterbeck, Bensebajni – Sabitzer, Nmecha – Duranville, Brandt, Gittens – Guirassy.

Sędzia w spotkaniu Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund

Zawody poprowadzi Daniel Schlager. 35-letni arbiter sędziował w tym sezonie 7 meczów Bundesligi. Pokazał w nich 22 żółte kartki, 2 czerwone i podyktował 3 rzuty karne.

Gdzie oglądać mecz Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund?

Mecz Eintrachtu z Borussią będziesz mógł obejrzeć na antenie Eleven Sports 1 ora na platformie Viaplay.

Nadchodzące mecze

Statystyki na typy bukmacherskie Eintracht Frankfurt -Borussia Dortmund

Eintracht wygrał dwa ostatnie mecze w Bundeslidze

Borussia przegrała w dwóch ostatnich spotkaniach Bundesligi

Eintracht przegrał sześć z siedmiu ostatnich meczów przeciwko Borussii, nie wygrywając ani razu

Eintracht strzelił pierwszego gola w siedmiu z dziesięciu ostatnich spotkań na własnym terenie

W sześciu z dziesięciu ostatnich domowych meczów Eintrachtu padły co najmniej cztery gole

Eintracht nie przegrał 12 z 15 ostatnich pojedynków w ramach Bundesligi

Typowanie wyniku meczu Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund

Przed tym meczem nie trzeba szukać drugorzędnych rynków bukmacherskich. Stawiam po prostu na triumf Eintrachtu w Betfanie po kursie 2.25. Gospodarze są w zdecydowanie lepszej formie i powinni wykorzystać atut własnego boiska. Nie wierzę w przełamanie BVB. Zwłaszcza po tym, jak Borussia w ostatniej kolejce przegrała z Kiel.

