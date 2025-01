Prezydent federacji zawieszony za… wyzwiska dotyczące wagi

FIFA zawiesiła prezydenta panamskiej federacji Manuela Ariasa. Powodem jest nazwanie reprezentantki tego kraju Marty Cox ”grubą” oraz, że ”nie mogła poruszać się po boisku”. Arias został zawieszony na pół roku oraz musi zapłacić grzywnę w wysokości 10 tysięcy franków szwajcarskich (ok. 45 tysięcy złotych).

Fatalny turniej Panamek

Cała sprawa swój początek ma w lutym 2024 roku. W USA odbywała się kobieca edycja turnieju Gold Cup, w którym udział wzięły reprezentacje zrzeszone w federacjach CONCACAF i CONMEBOL. Do turnieju zakwalifikowało się 12 drużyn, w tym reprezentantki Panamy. W każdej z trzech grup znalazł się jeden outsider, który przegrał wszystkie trzy mecze. Jedną z takich drużyn były Panamki, które fazę grupową zakończyły z zerowym dorobkiem punktowym oraz bilansem bramkowym 1:13.

Zmagania w turnieju bez punktu zakończyły także reprezentantki Dominikany oraz Salwadoru. W klasyfikacji turniejowej Panamki prezentowały się gorzej tylko od Dominikanek, których bilans bramkowy wyniósł 0:16. Na dzień dobry podopieczne Ignacio Quintany zostały rozbite przez Kolumbijki 0:6. Następnie przegrały 1:2 z Portorykankami, a koniec zmagań grupowych Brazylijki pokonały je aż 5:0. Co więcej, na jakiekolwiek zwycięstwo musiały czekać do października. W międzyczasie poniosły jeszcze kolejne trzy porażki i raz zremisowały.

Prezydent federacji zawieszony za obelgi wobec piłkarki

Po turnieju pomocniczka reprezentacji Panamy Marta Cox była pytana przez krajowe media, co poszło nie tak. 27-latka narzekała na brak odpowiedniej infrastruktury w kraju, by móc należycie przygotować się do turnieju. Na jej słowa zareagował prezydent panamskiej federacji Manuel Arias. Powiedział reporterom: ”Od lat nie ma jej w lidze panamskiej, ona nie wie, co tu się dzieje. Po prostu nie jest w formie, jest gruba, nie mogła się poruszać.” Tuż po tych słowach piłkarka zadeklarowała, że nie będzie grać dla Panamy.

Dopiero osiem miesięcy później wróciła do reprezentowania narodowych barwach. Niedługo później Arias wydał oświadczenie, w którym publicznie przeprosił Cox. Sprawa wróciła do żywych po niemal roku, bowiem niedawno zapadł wyrok ze strony Komisji Etyki FIFA. Prezydent panamskiej federacji został zawieszony w swoich obowiązkach na pół roku – do połowy lipca 2025 roku. Dodatkowo musi zapłacić grzywnę w wysokości 10 tysięcy franków szwajcarskich (ok. 45 tysięcy złotych).

Stwierdzono, że Arias poprzez ”obraźliwe słowa” naruszył art. 24 ust. 1 i 2 Kodeksu Etyki FIFA. Artykuł ten mówi o „ochronie integralności fizycznej i psychicznej”. „Osoby objęte niniejszym kodeksem powinny chronić, szanować i chronić integralność oraz godność osobistą innych osób. Osoby objęte niniejszym kodeksem nie powinny używać obraźliwych gestów i języka w celu znieważenia kogoś w jakikolwiek sposób lub podżegania innych do nienawiści lub przemocy” – brzmi treść artykułu.

Panamska federacja poinformowała w komunikacie, że przez najbliższe pół roku Arias ma zakaz wykonywania jakichkolwiek aktywności związanych z krajową federacją piłkarską. Jego obowiązki na ten czas przejmie wiceprezydent Fernando Arce. Po decyzji Komisji Etyki FIFA Arias wydał na portalu X kolejne oświadczenie, w którym napisał: ”Nie zaszkodzi ponownie jasno powiedzieć, że jestem świadomy popełnionego poważnego błędu i że trzeba zaakceptować konsekwencje swoich działań, a także sankcję otrzymaną od Komisji Etyki FIFA.”

