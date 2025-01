SSC Napoli odwróciło losy hitu, Atalanta bez wygranej w 2025 roku

Zespół SSC Napoli po raz szósty z rzędu zszedł z boiska jako wygrany meczu w lidze. Podopieczni Antonio Conte odwrócili losy hitu kolejki, gdzie Atalanta finalnie okazała się gorsza o jedną bramkę. Hit zakończył się wynikiem 3:2 dla neapolitańczyków, a Atalanta w 2025 roku w czwartym meczu, po raz czwarty nie wygrała (dwa remisy i dwie porażki). Napoli odjechało „La Dei” na siedem punktów w tabeli i postawiło duży krok w stronę walki o tytuł mistrza kraju.

Przed meczem

Hitowe starcie 21. kolejki Serie A w Bergamo odbyło się pomiędzy trzecią drużyną ligi, a jej liderem. Gian Piero Gasperini wystawił na dobrą sprawę najmocniejszy skład. Charles De Ketelaere zasłużył na ławkę, z racji na obniżkę formy w ostatnim czasie.

Do SSC Napoli przybył Luis Hasa, a także Philip Billing, ale odszedł wielki Chwicza Kwaracchelia. Gruzin, który był jednym z fundamentów Scudetto 2023 trafił do PSG za nieco ponad 70 milionów euro. Dla Duńczyka z kolei był to pierwszy raz na ławce „Partenopeich”.

Atalanta w trzech spotkaniach 2025 roku jeszcze nie wygrała, bowiem zanotowała dwa ligowe remisy oraz porażkę w półfinale Superpucharu Włoch w Arabii Saudyjskiej z Interem. Także mediolańczycy – wyprzedzili ich w ligowej tabeli, bowiem mimo meczu mniej wskoczyli na drugie miejsce. Napoli gra w tym sezonie głównie mecze ligowe, więc był to doskonały czas, aby wykorzystać wolne dni, które mieli między dwiema wygranymi – z Fiorentiną i Hellasem.

Atalanta XI: Carnesecchi – Scalvini, Hien, Djimsiti – Bellanova, Ederson, de Roon, Ruggeri – Samardzić – Retegui, Lookman

Napoli XI: Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Olivera – Anguissa, Lobotka, McTominay – Politano, Lukaku, Neres

Pierwsza połowa

Pierwszą poważną próbę w dzisiejszym meczu mieliśmu w 14. minucie. Ederson Lourenco uderzył z dystansu z odległości mniej więcej 25 metrów od bramki Alexa Mereta. Brazylijczyk, który trafił do Włoch w styczniu 2022 roku nie trafił jednak w bramkę, a minimalnie nad poprzeczką.

Dwie minuty później, italoargentino jakim jest Mateo Retegui otworzył wynik spotkania. Wykorzystał on drobne zamieszanie w polu karnym i znakomicie posłał mocny strzał na bliższy słupek pod poprzeczkę w dość trudnej sytuacji. Bylo to dla niego 14. trafienie ligowe w 19 meczu, umocnił się tym samym na fotelu lidera klasyfikacji strzelców Serie A.

Swojego szczęścia spróbował w 23. minucie David Neres. Leciał on na bramkę Carnesecchiego z uwagi na to, że Berat Djimsiti miał popularną „zawiechę” i po jego kiksie Brazylijczyk zatrzymał się w polu karnym rywala, ale po rykoszecie strzał nie był już taki mocny.

Co się odwlecze to nie uciecze. Neres na lewym skrzydle podał w pole karne, tam po kontakcie z nogą jednego z piłkarzy rywala wyhamowała ona i trafiła pod nogi Matteo Politano, który również z ostrego kąta przymierzył z woleja nie do obrony. Gol stadiony świata i 1:1 mieliśmy w 27. minucie.

120 sekund później, Matias Olivera mógł podwyższyć na 2:1 dla „Partenopeich”, ale jego bomba wylądowała obok bramki. Było to uderzenie z pierwszej piłki. Gdy wydawało się, że wynik nie zmieni się w pierwszej połowie, Frank Anguissa przemknął w bocznym sektorze boiska i podał do niepilnowanego Scotta McTominaya, a ten wyprowadził Napoli na prowadzenie i taki też wynik pozostał do przerwy.

W strzałach Atalanta prowadziła pięć do czterech, a łączna liczba goli oczekiwanych w tej części meczu wyniosła 0.67. Dużo się działo i w drugiej połowie zapowiadało się na sporo emocji.

Druga połowa

Mateo Retegui w 53. minucie spróbował z ostrego kąta tym razem z prawej nogi. Nie zakończyło się to tak jak w pierwszej połowie.

Jeden z piłkarzy Atalanty podał wzdłuż boiska w kierunku Lookmana, ten dotknął piłkę w taki sposób, aby wyrolować obrońcę Napoli – no i faktycznie wyrolował, ponieważ defensor został na ziemi, a Nigeryjczyk ruszył na bramkę Mereta.

W pewnym momencie otoczony był przez czterech piłkarzy Antonio Conte. To jednak nic nie dało, parafrazując narodowego wieszcza Mariusza Pudzianowskiego, ponieważ Lookman trafił prosto do bramki lewą nogą. Nigeryjczyk to drugi najlepszy strzelec w historii swego kraju w Serie A (34), jest on gorszy tylko od Victora Osimhena. Był to kolejny popis umiejętności zdobywcy nagrody piłkarza roku w Afryce w 2024 roku.

Dwie minuty później swoją próbę miał z kolei Lazar Samardzić, ale uderzył za wysoko. Obie strony atakowały siebie nawzajem i był to mecz godny prawdziwego hitu włoskiej Serie A. Dość niespodziewanie jednak bramkę w tym meczu po raz drugi na wagę prowadzenia zdobyło Napoli. Frank Anguissa pobiegł lewą stroną boiska i wrzucił piłkę w pole karne. Tam na podanie czekał Romelu Lukaku, a obok niego był Giorgio Scalvini.

Młody defensor, który nie tak dawno wrócił po pięciomiesięcznej przerwie spowodowanej zerwanym więzadłem krzyżowym poślizgnął się czym tylko ułatwił działanie Belgowi. Lukaku wyskoczył bez żadnej presji otoczenia i trafił na 2:3. Kameruńczyk zanotował drugą asystę w tym spotkaniu, a trzecią w lidze.

Do końca spotkania brakowało jednak klarownych okazji i wynik się utrzymał. SSC Napoli wygrało w lidze po raz szósty z rzędu. Atalanta w czwartym meczu w 2025 roku po raz czwarty nie wygrała.

Atalanta Bergamo – SSC Napoli 2:3 (1:1)

Mateo Retegui 16′, Ademola Lookman 55′ – Matteo Politano 27′, Scott McTominay 40′, Romelu Lukaku 78′

Fot. screen X/ Eleven Sports