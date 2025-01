Polak o krok od transferu, niecodzienny kierunek – grało tam trzech jego rodaków

Mateusz Bogusz zachwyca formą w MLS. Polak swoją postawą za oceanem zainteresował wiele europejskich klubów. Mówiło się, że w swoim składzie widziałby go legendarny szkocki zespół jakim jest Celtic Glasgow. Jak podaje Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki” piłkarz obierze zupełnie inny kierunek. Przeniesie się do Meksyku i zostanie nowym piłkarzem tamtejszego Cruz Azul. Jako pierwszy o całej sprawie już wcześniej informował Piotr Koźmiński z „Goal.pl”.

Polak gwiazdą ligi Messiego. Doczekał się szansy od Michała Probierza

Mateusz Bogusz bardzo szybko opuścił Polskę. Już jako osiemnastolatek za około 100 tysięcy euro zamienił Ruch Chorzów na angielskie Leeds United. Na wyspach wielkiej kariery nie zrobił. Większość czasu spędził w drużynach młodzieżowych i nie doczekał się prawdziwej szansy w seniorskiej piłce. Zaliczył zaledwie trzy epizodyczne występy. Był także dwukrotnie wypożyczany na zaplecze hiszpańskiej ekstraklasy.

Łącznie w Logrones i Ibizie spędził trzy sezony. Zagrał w 65 spotkaniach, strzelił siedem goli i zaliczył osiem asyst. W tym czasie był także kluczową postacią reprezentacji Polski do lat 21 Czesława Michniewicza, a później także Macieja Stolarczyka. W pewnym momencie jego rozwój zahamowała poważna kontuzja więzadeł. Po dłuższej przerwie wrócił do gry, ale po powrocie do Anglii nie było dla niego przyszłości. Polak został sprzedany do Los Angeles FC.

W MLS, gdzie na co dzień występuje Lionel Messi czy Luis Suarez, Polak odnalazł się jak ryba w wodzie. Od razu stał się kluczowym zawodnikiem swojej drużyny i gwiazdorem całej ligi, w której wielkich nazwisk zdecydowanie nie brakuje.

Przez dwa sezony za oceanem wystąpił w 90 meczach, zdobył 24 bramki i zaliczył 19 ostatnich podań. Często grał jako wysunięty napastnik. Jego dobra dyspozycja nie pozostała niezauważona. Michał Probierz dwukrotnie powołał go do reprezentacji. Polak zagrał w przegranych pojedynkach z Chorwacją i Portugalią.

Nie tylko Polak jako nowy piłkarz – zagra z byłym piłkarzem Milanu

Jak podaje Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki” wszystkie szczegóły są już uzgodnione i tylko kwestią czasu pozostaje oficjalnie prezentacja Mateusza Bogusza jako nowego piłkarza meksykańskiego Club Azul. Klub z Los Angeles ma za niego otrzymać kwotę opiewającą na 9 milionów dolarów (8,76 mln euro w przeliczeniu). Znany argentyński newsman Cesar Luis Merlo podał też, że Meksykanie pokonali w walce o Polaka nowy klub MLS, San Diego FC.

Jak wcześniej informował Piotr Koźmiński Polak ma się stać jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy w lidze. Co ciekawe będzie on czwartym zawodnikiem z nad Wisły w tym kraju. Wcześniej występowali tam także Grzegorz Lato, Jan Banaś i Jan Gomoła. Szkoleniowcem Atlasu Guadalajara w 1986 roku był z kolei Waldemar Wasilewski.

Bogusz nie będzie jedynym, który dołączy do klubu ze stolicy Meksyku. Pozyskano już także Argentyńczyka, Lukę Romero z Milanu – urodzony w Meksyku zawodnik ma także paszport hiszpański. To 20 -letni skrzydłowy do złudzenia przypominający Paulo Dybalę. W przeszłości, poza pięcioma meczami w gigancie z Mediolanu, ma także na koncie grę w Mallorce, Lazio, Almerii i Alaves.

Cruz Azul w inauguracyjnym spotkaniu nowych rozgrywek zremisował 1:1 z Atlasem. Są jednymi z faworytów wiosennej rywalizacji. Na jesień w fazie ligowej okazali się najlepsi, jednak w play-offach musieli uznać wyższość Club America. Klubowym kolegą Polaka będzie znany z epizodu w Górniku Zabrze Giorgios Giakoumakis.

Fot. PressFocus