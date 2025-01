Liverpool – Lille 21.01 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Liverpool – Lille:

Rozgrywki: Liga Mistrzów

Data i godzina: 21 stycznia 21:00

Stadion: Anfield

Przed nami przedostatnia kolejka fazy ligowej Champions League. W jednym z bardzo ciekawych wtorkowych starć, Liverpool zmierzy się z Lille i będzie w tym spotkaniu zdecydowanym faworytem. Czy Francuzi będą w stanie sprawić niespodziankę na Anfield i wywieźć jakiekolwiek punkty? Sprawdź krótką zapowiedź, analizę oraz typy bukmacherskie na ten mecz.

Liverpool – Lille – typy bukmacherskie

Liverpool – Lille – obie drużyny strzelą gola

21 stycznia 2025 roku na stadionie Anfield w Liverpoolu odbędzie się emocjonujące starcie Ligi Mistrzów pomiędzy Liverpoolem a Lille. Obie drużyny mają za sobą różnorodne wyniki w ostatnich tygodniach, co zapowiada wyrównane i pełne emocji widowisko.

Patrząc na styl gry obu zespołów, zakład na to, że obie drużyny strzelą gola, wydaje się bardzo prawdopodobny. Liverpool, grając u siebie, będzie chciał narzucić swoje tempo gry i wykorzystać ofensywny potencjał z Mohamedem Salahem i Darwinem Núñezem na czele. „The Reds” mają jednak problemy w defensywie, co pokazują remisy z Manchesterem United i Nottingham Forest. Lille z kolei, choć ostatnio remisuje mecze, potrafi wykorzystać swoje szanse w ataku, szczególnie przy kontratakach, gdzie błyszczy Jonathan David. Francuzi nie przegrali od 21 spotkań, co z pewnością doda im pewności siebie nawet na trudnym terenie Anfield.

Typ bukmacherski „obie drużyny strzelą gola” (BTTS) to również logiczny wybór w kontekście ofensywnego podejścia Liverpoolu i defensywnej stabilności Lille, która może nie wystarczyć na powstrzymanie gospodarzy. Jednak potencjał Lille na przełamanie linii obronnej Liverpoolu sprawia, że ten zakład wydaje się bardzo atrakcyjny.

Typy na mecz Liverpool – Lille

Obie drużyny strzelą gola @1.74

Liverpool wygra pierwszą połowę @1.67

W meczu będzie łamak @14.50

Liverpool – Lille – zapowiedź meczu

Forma Liverpoolu

Liverpool w ostatnich pięciu meczach prezentował mieszane rezultaty. W Premier League zremisował 1:1 z Nottingham Forest, co było spotkaniem pełnym walki, ale bez wyraźnej przewagi którejkolwiek ze stron. W FA Cup „The Reds” pokazali swoją siłę, pokonując Accrington Stanley aż 4:0, jednak wcześniej odpadli z Pucharu Ligi Angielskiej po minimalnej porażce 0:1 z Tottenhamem Hotspur. W ligowym klasyku z Manchesterem United zanotowali widowiskowy remis 2:2, a w końcówce grudnia 2024 roku rozbili West Ham United aż 5:0, pokazując swoją ofensywną moc.

Forma Lille

Lille również prezentuje się solidnie, choć ostatnio brakuje im skuteczności w ofensywie. Francuzi zremisowali 1:1 z Olympique Marsylia w Pucharze Francji oraz bezbramkowo z Auxerre w Ligue 1. Wcześniej podzielili się punktami z Nantes po kolejnym remisie 1:1, a ich jedyne zwycięstwo w ostatnich pięciu spotkaniach to skromne 1:0 z Ruan w Pucharze Francji. Niezależnie od wyników, Lille utrzymuje imponującą serię 21 meczów bez porażki we wszystkich rozgrywkach, co podkreśla ich defensywną solidność i zdolność do walki o każdy punkt.

Przewidywane składy Liverpool – Lille

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson – Szaboszlai, Gravenberch, Mac Allister – Diaz, Gakpo, Salah

Lille: Chevalier – Gudmundson, Alexsandro, Diakite, Meunier – Andre, Andre Gomes – Sahraoui, Gomes, Zeghrova – David

Sędzia w spotkaniu Liverpool – Lille

Felix Zwayer – w tym sezonie poprowadził łącznie 3 mecze Ligi Mistrzów, w których pokazał łącznie 15 żółtych kartek, 1 czerwoną i 1 rzut karny.

Gdzie oglądać mecz Liverpool – Lille

Mecz będzie można oglądać na antenie Canal + Extra 2.

Nadchodzące mecze

Statystyki na typy bukmacherskie Liverpool – Lille

Lille nie przegrało od 21 spotkań

Liverpool nie przegrał od 3 spotkań

W 5/6 ostatnich meczów Lille, padało mniej niż 2.5 goli

W 8/10 ostatnich meczów Lille, obie drużyny strzelały gola

W 6/7 ostatnich meczów Lille, padało więcej niż 10.5 rzutów rożnych

Liverpool w tym sezonie Ligi Mistrzów wygrał wszystkie 6 spotkań

Typowanie wyniku meczu Liverpool – Lille

Podsumowując, mecz Liverpool – Lille zapowiada się na zacięte starcie dwóch zespołów o odmiennym stylu gry. Liverpool, grający na własnym stadionie, będzie chciał wykorzystać swoją ofensywną siłę i wsparcie kibiców, by zdobyć cenne trzy punkty i przypieczętować awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów z pierwszej ósemki. Z kolei Lille, które imponuje serią 21 meczów bez porażki, przyjedzie na Anfield z zamiarem sprawienia niespodzianki i wykorzystania swojej solidnej defensywy oraz groźnych kontrataków.

Typ bukmacherski „Obie drużyny strzelą gola” (BTTS) wydaje się uzasadniony w kontekście stylu obu drużyn i ich ostatnich wyników. Liverpool często angażuje dużą liczbę zawodników w akcje ofensywne, ale jednocześnie bywa narażony na kontry, co może wykorzystać Lille. Francuzi, choć defensywnie stabilni, również mają argumenty w ataku, by zagrozić bramce gospodarzy. Zakład na BTTS jest zatem ciekawą opcją dla osób szukających atrakcyjnych kursów w tym spotkaniu.

