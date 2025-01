Keylor Navas przez wielu zgodnie oceniany jest jako jeden z najlepszych bramkarzy poprzedniej dekady w światowym futbolu. Jego reputacja znacznie wzrosła po kapitalnym występie na MŚ w Brazylii w 2014 – po nim to zamienił Levante na wielki Real Madryt. Latem, był o krok od w Serie A i grania w Monzy, ale na wybór swojego nowego klubu zaczekał kolejnych kilka miesięcy. Mimo pierwotnego niezdecydowania, wybrał on finalnie argentyńskie Newell’s Old Boys.

Keylor Navas z nieoczekiwanym transferem

Kostarykańczyk będący jednym z najlepszych piłkarzy w historii swojego kraju ma za sobą wspaniałą karierę. Wieloletnia gra w La Liga, a także Ligue 1 – dawno w tym kraju nie było tak rozchwytywanego pod kątem gry w dobrych klubach piłkarza.

Teraz zdecydował się on rozpocząć nową przygodę w Argentynie, w klubie, w którym wychowywał się sam Lionel Messi – Newell’s Old Boys bazującym w mieście Rosario.”La Pulga Atomica” wychowywał się tam piłkarsko w latach 1994-2000. Odkąd nie wyszło z Monzą, o podpis gwiazdy z Ameryki Łacińskiej walczyły choćby San Lorenzo czy Gremio Porto Alegre.

Jako pierwszy tę informację podał Cesar Luis Merlo, argentyński newsman ogłosił to dzień przed „oficjalką”. Kwestia angażu bramkarza to według jego wieści ostatnie 20 dni, ale wszystko było bardzo hermetycznie trzymane w tajemnicy, bowiem co do transferów Newell’s to norma. Sam Keylor Navas też miał wątpliwości co do tego wyboru.

Merlo bowiem mówi: – To miasto o złej sławie, Keylor miał wątpliwości co do tego jak się tam żyje. Rozmawiał z Lionelem Messim, ten mu polecił okolicę, blisko której sam mieszka w trakcie każdych wakacji w tej lokalizacji. To okolica nie tylko Messiego, ale także innego znanego argentyńskiego piłkarza, Maxiego Rodrigueza.

– Możliwe, że piłkarz przybędzie do Argentyny do czwartku. Umowy zostały wysłane do prawników piłkarza i z powrotem odesłane – opowiadał na swoim kanale YouTube Merlo. Pensja dla Newell’s nigdy nie była problemem – jest to aspekt, który powstrzymał San Lorenzo przed kontynuacją negocjacji z piłkarzem. Duet panów składający się Rubena Caprii oraz trenera Mariano Soso przedstawił mu przekonujący projekt sportowy. Ten drugi chciał kogoś z doświadczeniem na bramkę i zdecydował się na Navasa mimo jego wielomiesięcznej przerwy. – zakończył Merlo.

Keylor Navas to trzykrotny zwycięzca Ligi Mistrzów w barwach Realu Madryt. W swojej karierze grał także w barwach dwóch innych klubów, które grały w finałach tych rozgrywek, ale zupełnie różnych epokach – mowa bowiem o PSG oraz Nottingham Forest. W ciągu ostatniego roku Navas rozegrał jedynie sześć spotkań.

Wraz ze swoją kadrą narodową wystąpił na trzech mundialach – w 2014 roku osiągnęła ona przy jego wymiernej pomocy do fazy ćwierćfinału, w którym odpadła po rzutach karnych z późniejszym brązowym medalistą, Holandią. Dla kadry, bramkarz zagrał 114 razy.

Newell’s Old Boys w krajowych rozgrywkach sezonu 2024 zajął dopiero 25. miejsce na 28 drużyn. Keylor Navas spotka się tam z Everem Banegą, byłym piłkarzem Milanu Leonelem Vangionim, a także byłym zawodnikiem Miedzi Legnica – Jeronimo Cacciabue. 135. sezon argentyńskich rozgrywek ligowych klub z Rosario rozpocznie meczem z Independiente Rivadavia w piątek rano polskiego czasu.

Fot. PressFocus