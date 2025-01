Oto nowy selekcjoner reprezentacji Belgii. Ostatnio był trenerem Polaka

Domenico Tedesco dopiero co przestał być selekcjonerem reprezentacji Belgii. Wakat na tym stanowisku długo nie potrwał. Belgijska federacja ogłosiła, że nowym szkoleniowcem kadry ”Czerwonych Diabłów” zostanie hiszpański trener – Rudi Garcia.

Mistrzostwa świata 2022 były pierwszym turniejem z udziałem Belgii w XXI wieku, na którym ”Czerwone Diabły” nie wyszły z grupy. Po nieudanym katarskim mundialu z roli selekcjonera reprezentacji tego kraju po ponad sześciu latach zrezygnował Roberto Martinez. Schedę przejął po nim Domenico Tedesco, który miał za zadanie dokonać zmiany pokoleniowej. To mu się nie udało. Został zwolniony całkiem niedawno – 17 stycznia. Zatem do roszady doszło błyskawicznie.

Niemiecki trener bez większego problemu awansował na EURO 2024, jednak na samym turnieju jego podopieczni nie poradzili sobie zbyt dobrze. Belgowie zajęli drugie miejsce w swojej grupie ze Słowacją, Ukrainą i Rumunią. A następnie zostali wyeliminowali w 1/8 przez Francuzów, a jedyna bramka w tym meczu padła po samobóju Jana Vertonghena. W czterech meczach jego drużyna tylko raz była w stanie pokonać rywala.

Domenico Tedesco miał również problem z kompetencjami miękkimi – szybko skonfliktował się z najlepszym bramkarzem na świecie – Thibaut Courtois. 39-latka pogrążyła jesienna kampania Belgii, w której cudem uniknęli spadku z dywizji A Ligi Narodów i w marcu zagrają w barażu z Ukrainą.

Nowym selekcjonerem reprezentacji Belgii będzie Rudi Garcia. To pierwszy raz kiedy ten trener obejmuje pieczę nad jakąkolwiek reprezentacją. Dotychczas pracował tylko z klubami. W trakcie swojej kariery prowadził kluby francuskie (AS Saint-Étienne, Dijon, Le Mans UC 72, LOSC Lille, Olympique Marsylia, Olympique Lyon), włoskie (AS Roma, Napoli) oraz arabskie Al-Nassr.

Jego ostatnim miejscem pracy było Napoli, gdzie miał okazję prowadzić reprezentanta Polski – Piotra Zielińskiego. W klubie z Neapolu pracował tylko przez cztery miesiące – przed Garcią postawiono trudne zadanie w postaci obrony mistrzowskiego tytułu, wywalczonego w poprzedniej kampanii w spektakularny sposób. Nie szło mu najlepiej, na dodatek podpadł ekscentrycznemu właścicielowi klubu:

Dlaczego więc go ostatecznie zwolniłem? Przed meczem z Empoli porozmawiałem z nim i przekazałem mu, że moim zdaniem popełnia pewne błędy. On rzucił, żebym pozwolił mu zająć się drużyną, żebym zajął się swoimi sprawami. Po czymś takim możesz komuś powiedzieć, aby spier***ał albo się zamknąć. Podczas przerwy zszedłem do szatni i zapytałem go, co on ku*wa najlepszego robi. Zapytałem, czy naprawdę chce wylecieć. I to właśnie się stało. Jak tylko mecz z Empoli się skończył, powiedziałem mu, żeby spier***ał.