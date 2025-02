PSV vs Liverpool – 29.01 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu PSV – Liverpool

Rozgrywki: Liga Mistrzów

Data i godzina: 29 stycznia, 21:00

Stadion: Philips Stadion

Dla PSV może to być mecz o życie w Lidze Mistrzów, gdyż gospodarze nie są jeszcze pewni awansu do 1/16 finału. Liverpool też ma swój cel i jest nim zakończenie fazy ligowej z kompletem zwycięstw na koncie. Wszystko to sprawia, że rywalizacja na Philips Stadion zapowiada się naprawdę elektryzująco. Poniżej omówiłem moje typy bukmacherskie i przedstawiłem najciekawsze kursy oferowane na ten mecz.

PSV vs Liverpool – typy bukmacherskie

PSV vs Liverpool: Liverpool wygra z handicapem -1 bramka

Stawiam na pewne, co najmniej dwubramkowe zwycięstwo Liverpoolu. Stąd typy z handicapem -1 gol po stronie „The Reds”.

Liverpool jest w tym sezonie Ligi Mistrzów nie do powstrzymania. Podopieczni Arne Slota mają na koncie siedem zwycięstw i zrobią wszystko, aby zakończyć fazę ligową Champions League z kompletem triumfów. Liverpool nie przegrał też od pięciu spotkań, wygrywając cztery z nich. Należy zwrócić również uwagę na świetną skuteczność drużyny z Anfield. Liverpool strzelił 15 bramek w 7 rozegranych meczach Ligi Mistrzów, co daje średnią powyżej 2 goli na mecz.

PSV nie gra ostatnio na miarę swoich możliwości. Wystarczy wspomnieć o wymęczonym zwycięstwie przeciwko Bredzie w ostatniej kolejce Eredivisie czy trudnej przeprawie w Belgradzie z tamtejszą Crveną zvezdą w ostatniej serii gier w Lidze Mistrzów.

Tak grające PSV nie sądzę, aby miało jakiekolwiek szanse, aby powstrzymać rozpędzony Liverpool. To może nie będzie typowa egzekucja, ale ekipa Slota ma szansę, aby wygrać różnicą co najmniej dwóch bramek.

Warto też spojrzeć w kierunku typów na gola Mohameda Salaha. Egipcjanin trafił w ostatnich dwóch meczach i przez cały trwający sezon jest w niesamowitym gazie. Ofensywnie grający „The Reds” powinni stworzyć Salahowi przynajmniej jedną dogodną sytuację do trafienia także w meczu przeciwko PSV.

Propozycje typów bukmacherskich na PSV vs Liverpool

Liverpool wygra z handicapem -1 bramka @3.80

Wygrana Liverpoolu @2.23

Mohamed Salah strzeli gola @2.11

PSV vs Liverpool – zapowiedź meczu

Forma PSV

PSV wygrało dwa ostatnie mecze, ale zarówno zwycięstwo 3:2 z Crveną zvezdą, jak i taki sam triumf przeciwko Bredzie nie przyszły łatwo. Ekipa z Eindhoven wciąż nie może być pewna gry w fazie pucharowej Ligi Mistrzów, ale mając w dorobku 11 punktów jest bliska tego celu. Zwycięstwo i remis zapewnią awans, ale wiele wskazuje na to, że wystarczyć może nawet… porażka.

Forma Liverpoolu

Ambicje Liverpoolu są rozgrzane do czerwoności. „The Reds” mają na koncie komplet siedmiu zwycięstw w Lidze Mistrzów i właśnie w taki sposób, ale z ośmioma triumfami na koncie, chcieliby awansować do 1/8 finału tych rozgrywek. W poprzedniej kolejce Ligi Mistrzów Liverpool ograł 2:1 Lille, a później okazale 4:1 pokonał Ipswich w Premier League. „The Reds” są niepokonani od pięciu meczów, z których wygrali cztery.

Przewidywane składy PSV – Liverpool

PSV : Benitez – Mauro Junior, Boscagli, Obispo, Ledezma – Veerman, Schouten – Perisic, Til, Bakayoko – de Jong

: Benitez – Mauro Junior, Boscagli, Obispo, Ledezma – Veerman, Schouten – Perisic, Til, Bakayoko – de Jong Liverpool: Alisson – Robertson, van Dijk, Konat, Alexander-Arnold – Mac Allister, Gravenberch, Diaz, Szoboszlai, Salah – Gakpo

Sędzia w spotkaniu PSV vs Liverpool

Sędzią meczu będzie 43-letni Tobias Stieler. Niemiec gwizdał w tym sezonie już 4 mecze Ligi Mistrzów. Pokazał w nich łącznie 17 żółtych kartek i podyktował dwa rzuty karne.

Gdzie oglądać mecz PSV vs Liverpool?

Transmisję na żywo znajdziesz na kanale Canal+ Extra 6.

Statystyki na typy bukmacherskie PSV – Liverpool

Liverpool wygrał komplet siedmiu meczów w trwającej edycji Ligi Mistrzów

Liverpool wygrał cztery z pięciu ostatnich meczów, nie przegrywając żadnego

„The Reds” strzelają średnio powyżej 2 bramek na mecz Champions League

PSV jest niepokonane na własnym stadionie od piętnastu meczów we wszystkich rozgrywkach

W siedmiu ostatnich spotkaniach PSV padło powyżej 2,5 bramki

Typowanie wyniku meczu PSV vs Liverpool

Szczerze mówiąc nie widzę innego scenariusza, niż zwycięstwo Liverpoolu. „The Reds” są zdecydowanie lepszą ekipą od PSV, są też w lepszej formie. PSV może pochwalić się serią 15 meczów bez porażki na własnym stadionie. Jeśli ktoś ma ją przerwać, to nie widzę lepszego kandydata od Liverpoolu. Wygraną „The Reds” możesz obstawiać po kursie 2.23 w Betfanie.

