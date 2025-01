Raków oddał na wypożyczenie ofensywnego zawodnika

Raków od dawna ma problemy z pozycją jaką jest napastnik. Marek Papszun od dawna testuje na tej pozycji wielu zawodników z nadzieją, że w końcu znajdzie tego odpowiedniego. Takim może być pozyskany ostatnio Leonardo Rocha. W przyszłości jego konkurentem może stać się młody Tomasz Walczak, jednak póki co musi ograć się na wypożyczeniu. Miedź Legnica oficjalnie ogłosiła, że 19-latek do końca sezonu będzie występował w zespole Ireneusza Mamrota.

Raków oddaje młodzieżowca. Powalczy o minuty w nowym klubie

Raków latem 2023 roku pozyskał z Wisły Płock młodego napastnika, Tomasza Walczaka. Po zmianie barw nie miał szans na grę w pierwszej drużynie ówcześnie prowadzonej przez Dawida Szwargę. Jesień spędził na występach w klubowych rezerwach. W 13 meczach trzykrotnie trafił do siatki. W przerwie zimowej udał się na wypożyczenie do Pogoni Siedlce. Na poziomie 2. Ligi podczas 12 spotkań również zdobył trzy bramki.

Po powrocie do Częstochowy już pod wodzą Marka Papszuna miał walczyć o skład z Patrykiem Makuchem i Jonatanem Braut Brunesem (kuzynem Erlinga Haalanda), ale rywalizację wygrał Norweg. Młody Walczak w czterech meczach uzbierał raptem 100 minut. Starcie z Puszczą było jedynym, w którym wystąpił w podstawowym składzie. Wciąż czeka na debiutanckiego gola na poziomie Ekstraklasy.

Raków w założeniach swojej taktyki nie ma mieć napastnika tylko od wykańczania sytuacji. Poza wykończeniem musi być wysoki, dobrze zbudowany i wybiegany, by rozpoczynać pressing na przeciwniku. Musi też potrafić utrzymać piłkę, zastawić obrońców i zgrać ją do pomocników.

Raków zabrał Walczaka na obóz przygotowawczy do Hiszpanii, jednak tam udał się także nowy nabytek Leonardo Rocha. Wszystkie strony zdały sobie sprawę, że 19-latek przy takiej konkurencji nie będzie w stanie regularnie pojawiać się na boisku. Dlatego już oficjalnie zostało potwierdzone jego wypożyczenie do pierwszoligowej Miedzi Legnica.

Miedź idzie po awans. Ściągnęła kolejnego zawodnika z Ekstraklasy

To już czwarty tej zimy transfer drużyny z Dolnego Śląska. Wcześniej do klubu trafili już Wojciech Hajda z Puszczy Niepołomice, Mateusz Bochnak z Cracovii i doświadczony Gustav Engvall. Wszystkie te ruchy podczas zimowego okienka jasno pokazują, jakie ambicje ma Miedź Legnica. Właściciel mocno się stara, żeby po kilku latach wrócić do grona najlepszych drużyn w Polsce.

– Przychodzę do Miedzi z myślą o regularnych występach, rozwoju w silnej drużynie i pomocy klubowi w awansie do PKO BP Ekstraklasy. W Legnicy tworzony jest ciekawy projekt i zrobię wszystko, by stać się jego ważną częścią, realizując cele indywidualne oraz zespołowe – powiedział cytowany przez klubowe media młody Tomasz Walczak.

Miedź obecnie przebywa na jedenastodniowym obozie przygotowawczym w tureckim Side. W meczach towarzyskich zmierzą się tam z ukraińską Zorią Ługańsk, fińskim HJK Helsinki i rumuńskim Corvinulem Hunedoara. Jeszcze przed wylotem w sparingach bezbramkowo zremisowali z Wartą Poznań i przegrali z Pogonią Szczecin rezultatem 2:3.

Drużyna Ireneusza Mamrota rundę jesienną zakończyła na trzecim miejscu w tabeli z dorobkiem 38 punktów, czyli o dwa mniej niż druga Arka Gdynia. Wiosnę zainaugurują przed własną publicznością ze Stalą Rzeszów. Tydzień później w meczu wyjazdowym zmierzą się w Łodzi z ŁKS-em.

Fot. PressFocus