Radomiak nie zwalnia z transferami. Tapsoba zagra przy Struga

Radomiak Radom jest zdecydowanie najbardziej aktywnym klubem PKO BP Ekstraklasy podczas aktualnego okienka transferowego. Tym razem klub z ul. Struga sprowadził reprezentanta Burkina Faso o… nazwisku Tapsoba. Nie chodzi jednak o stopera Bayeru Leverkusen – Edmonda, a o dwa lata młodszego skrzydłowego – Abdoula. Czy coś ich łączy? Tylko kraj pochodzenia i nazwisko. Nie są rodziną.

Radomiak z siódmym transferem tej zimy

Radomiak Radom sprowadził już siódmego piłkarza w tegorocznym okienku transferowym, a zarazem trzeciego do linii ofensywy – po Pedro Perottim i Jonathanie Juniorze. Atak drużyny prowadzonej już przez Joao Henriquesa wzmocni 28-krotny reprezentant Burkina Faso – Abdoul Tapsoba. 23-latek trafił do klubu z ul. Struga na zasadzie wolnego transferu i podpisał z nim 2,5-letnią umowę. Jego ostatnim klubem był występujący w drugiej lidze tureckiej Adanaspor, z którego odszedł już po czterech miesiącach.

Bilans Burkińczyka w Adanasporze to zaledwie jeden gol w dziesięciu meczach. Jedyny raz w barwach klubu z Adany do siatki trafił pod koniec października 2024 roku – w przegranym po dogrywce 1:2 meczu Pucharu Turcji z czwartoligowym Corlu. Co więcej, był to jego jedyny gol od maja 2023 roku. Podczas wypożyczenia do Amiens w sezonie 2023/24 ani razu nie trafił do siatki, ale mimo to otrzymał powołanie na Puchar Narodów Afryki. Tam Burkina Faso wyszła z grupy, a Tapsoba zagrał we wszystkich czterech meczach.

Reprezentanci Burkina Faso w Polsce budzą bardzo pozytywne skojarzenia. Obu poprzednich zaklasyfikowalibyśmy jako… ligowe gwiazdy. Prejuce Nakoulma błyszczał przecież w Górniku Zabrze, a Abdou Razack Traore wiele znaczył dla Lechii Gdańsk, a potem zrobił całkiem niezłą karierę w Turcji.

Zagrał na dwóch Pucharach Narodów Afryki

Podczas tego turnieju zaliczył asystę w zremisowanym 2:2 meczu z Algierią. 45 minut, które zagrał w meczu 1/8 finału z Mali (1:2) było jego jak dotąd ostatnim w narodowych barwach. W swoim CV Tapsoba ma także udział w Pucharze Narodów Afryki, który odbył się na początku 2022 roku w Kamerunie. Tam Burkińczycy dotarli do półfinału, a następnie przegrali mecz o brązowy medal z gospodarzem turnieju.

Tapsoba wystąpił w pięciu z siedmiu meczów, a trzy razy znalazł się w wyjściowym składzie. Z kolei z ławki wszedł m.in. w meczu 1/8 finału z Gabonem, gdzie Burkina Faso wygrała w karnych 7:6 (1:1 po 120 minutach). Tapsoba podszedł do ”jedenastki” w siódmej serii, ale jego strzał został obroniony. W konkursie rzutów karnych Burkińczycy uczestniczyli także w meczu o brąz, ale Tapsoby na boisku już wtedy nie było.

Radomiak będzie jego piątym europejskim klubem w karierze. Oprócz tureckiego Adanasporu i francuskiego Amiens, w CV ma także mistrzostwo oraz Puchar Mołdawii z Sheriffem oraz występy w belgijskim Standardzie Liege, do którego trafił w wieku 18 lat. Tam rozegrał najwięcej meczów w karierze – 49, w których zaliczył trzy asysty i strzelił pięć goli. Zatem nie jest to piłkarz, który przywiązuje się do klubów. Co ciekawe, jedną z bramek zdobył przeciwko Lechowi Poznań w wygranym przez jego zespół 2:1 domowym meczu fazy grupowej Ligi Europy 2020/21.

Debiut Burkińczyka w nowych barwach może nastąpić w niedzielę 2 lutego. Tego dnia o godzinie 14:45 Radomiak zagra na wyjeździe z mistrzem Polski – Jagiellonią Białystok. Do rundy wiosennej PKO BP Ekstraklasy przystąpią z 12. miejsca w tabeli, ale zaledwie dwoma punktami przewagi nad strefą spadkową.

