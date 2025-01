Zwrot akcji w sprawie transferu. Młodzieżowiec jednak przeniesie się do Włoch

Oskar Tomczyk nie zostanie w Polsce. Młodzieżowiec miał z Wisły Płock przenieść się do Pogoni Siedlce, jednak… sytuacja diametralnie się zmieniła i według informacji Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki” młody napastnik przeniesie się do włoskiej Serie A. Jego nowa drużyna z innymi Polakami w składzie rywalizowała w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów.

Tomczyk opóźnił swój zagraniczny wyjazd. Wcześniej miał trafić do Hiszpanii

Oskar Tomczyk za czasów juniorskich występował w Lechu Poznań. Tam młodzieżowiec był uznawany za spory talent. W wieku zaledwie 16 lat doczekał się nawet minut w drugoligowych rezerwach, w których zdobył debiutancką bramkę na poziomie seniorskim. Wydawało się, że „Kolejorz” nie będzie w stanie go utrzymać i wkrótce młody piłkarz przeniesie się za granicę do jednego z czołowych zespołów na kontynencie. Tomczyk był też gwiazdą młodzieżowych reprezentacji Polski i to właśnie tam wywołał skandal, który mocno wpłynął na jego dalszy rozwój.

Został powołany przez Marcina Włodarskiego na mistrzostwa świata do lat 17. Już w Indonezji wraz z trzema innymi kolegami został przyłapany na spożywaniu alkoholu. Od razu został odesłany do kraju i przez to jego transfer do hiszpańskiego Realu Sociedad nie doszedł do skutku. Końcowo młodzieżowiec przeniósł się nie na Półwysep Iberyjski, a do… Wisły Płock.

Młody napastnik w Wiśle nie potrafił przebić się do podstawowego składu. Nie zyskał uznania w oczach trenera Mariusza Misiury, który w drodze po awans do Ekstraklasy woli stawiać na bardziej doświadczonych i jakościowych graczy. Teraz pierwszoligowiec uznał, że nie widzi go w swojej drużynie. Miał przenieść się do Pogoni Siedlce, jednak młodzieżowiec – według Tomasza Włodarczyka – dołączy do włoskiej Bolonii na półroczne wypożyczenie z opcją wykupu na poziomie 500 tysięcy euro. 18-latek będzie jednak występował w Primaverze, czyli rozgrywkach dla juniorów.

Młodzieżowiec nie będzie pierwszy. W Bolonii spotka innego Polaka

W 28. ekipie fazy ligowej Ligi Mistrzów występuje już Łukasz Skorupski. Barwy tego klubu reprezentuje od sześciu lat i niezmiennie utrzymuje miejsce w podstawowym składzie. Do niedawna grał tam też Kacper Urbański. Przebojem wdarł się do pierwszej drużyny, jednak ostatnio został odsunięty od regularnych występów i wypożyczony do Monzy. W młodzieżowych drużynach Tomczyk spotka za to innego młodego Polaka – Jana Łabędzkiego.

Na włoskich boiskach występowało i wciąż występuje wielu naszych graczy. Tacy jak Piotr Zieliński w Interze Mediolan, Nicola Zalewski w AS Romie (jeszcze), Karol Linetty w Torino, czy Paweł Dawidowicz w Hellasie Verona. Bologna to rewelacja sezonu 2023/24 pod wodzą Thiago Motty. W obecnym – po sprzedaży Joshuy Zirkzee i Ricardo Calafioriego – po 21. kolejkach Serie A z dorobkiem 34 oczek zajmuje ósme miejsce. Po pokonaniu Monzy w ćwierćfinale Pucharu Włoch zmierzy się z Atalantą Bergamo. W Lidze Mistrzów uplasowała się na 28. miejscu i odpadła.

