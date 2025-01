Lukas Podolski doczeka się filmu o sobie. Zrealizuje go Netflix

Jak zostało już potwierdzone oficjalnie, Lukas Podolski doczeka się filmu o samym sobie. „Ostatni taniec” to tytuł jaki będzie nosić produkcja, w pełni poświęcony zawodnikowi Górnika Zabrze. Film dokumentalny powstanie we współpracy Netflix i Signature Studios, zaś jego premiera jest przewidziana na pierwszy kwartał 2026 roku.

Podolski bohaterem „Ostatni taniec”

Niewykluczone, że sezon 2024/2025 będzie ostatnim w profesjonalnej karierze piłkarskiej Lukasa Podolskiego. Wnioskować tak można chociażby po filmie dokumentalnym, który powstanie we współpracy giganta streamingowego Netflix i Signature Studios – „Ostatni Taniec”. Informacje o powstającej produkcji zostały już oficjalnie potwierdzone przez Górnik Zabrze, który pochwalił się tym faktem za pośrednictwem swoich social mediów. Premiera jest przewidziana na pierwszy kwartał 2026 roku.

− BOOOM! Mamy przyjemność przekazać Wam świetne wieści! Film dokumentalny o Lukasie Podolskim produkcji Netflix i Signature Studios będzie miał swoją premierę w pierwszym kwartale 2026 roku. Tym samym, Górnik Zabrze jest pierwszym w historii polskim Klubem, który znajdzie się w produkcji dystrybuowanej na całym świecie – czytamy w oświadczeniu klubu na platformie X.

Media spekulują już, że Lukas Podolski niebawem zakończy swoją jakże bogatą karierę – wnioskować tak można nie tylko po tytule powstającego serialu, ale i również fakcie, że choć premiera jest przewidziana na początek 2026 roku, to zdjęcia potrwają oficjalnie do końca bieżącego sezonu. Tym samym dziennikarze i kibice są niemalże przekonani, że przed 39-latkiem ostatnie pół roku gry.

Warto wspomnieć, że nie tak dawno temu, Podolski zdradził w wywiadzie, że póki co spodziewa się, że będzie to jego ostatni sezon. Z drugiej strony mówi się, że niezależnie od tego, kiedy „Poldi” uda się na piłkarską emeryturę, to pozostanie on w Górniku Zabrze w innej roli i będzie pracować w pocie czoła nad jego dalszym rozwojem i sukcesami sportowymi.

− Cel jest taki, żeby coś tutaj zbudować. Stawiamy na rozwój, a nie na krótkotrwały sukces. Ciężko powiedzieć, że skończę w maju, ale ja nie frunę do nieba, bo jest dobrze. Po prostu fajnie było wygrać po trzech przegranych meczach, w dodatku było zero z tyłu. Na razie planuję, że to ostatni sezon. Powiem wam w maju, jak się będę czuł. Fajnie, że za chwilę mam 40-stkę i dalej sam mogę decydować co dalej – skomentował Lukas Podolski po meczu z GKS-em Katowice.

Podolski i jego kariera

Lukas Podolski może pochwalić się bardzo bogatym CV – w swojej karierze grał w wielu krajach, zdobywając przy tym wiele trofeów. 39-latek występował w takich klubach jak 1. FC Koeln, Bayern Monachium, Arsenal, Inter, Galatasaray, Vissel Kobe, Antalyaspor, czy wreszcie Górnik Zabrze, do którego trafił latem 2021 roku. Jeśli mowa o śląskim klubie, to „Poldi” wystąpił w 103 meczach o stawkę, w których to strzelił 22 bramki oraz zanotował 20 asyst. Jeśli zaś mowa o ogólnej karierze, to Podoslki może pochwalić się następującym dorobkiem:

686 spotkań

235 bramek

135 goli

11 tytułów

Ponadto 39-latek miał okazję wystąpić w 130 meczach dla reprezentacji narodowej Niemiec, w której to strzelił 49 goli oraz dołożył 31 asyst. Ponadto w 2014 roku wraz z kolegami sięgnął po mistrzostwo świata.

