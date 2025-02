Neymar wrócił na boisko w barwach Santosu. Od razu został piłkarzem meczu

Po jedenastu latach, ośmiu miesiącach i dziesięciu dniach Neymar znów wystąpił w barwach Santosu. Rozegrał całą drugą połowę w meczu siódmej kolejki Campeonato Paulista z Botafogo SP. Zaledwie 45 minut wystarczyło, by został nagrodzony statuetką dla najlepszego piłkarza tego meczu.

Po niemal 12 latach Neymar wrócił do Santosu

Niewątpliwie największym jak dotąd wydarzeniem w brazylijskiej piłce w 2025 roku był powrót Neymara do Santosu. Do beniaminka Serie A, który po roku wrócił do ekstraklasy, trafił na zasadzie wolnego transferu, bowiem Al-Hilal rozwiązało z nim umowę. Kontrakt, który podpisał z Santosem obowiązuje tylko do czerwca tego roku, czyli do połowy sezonu w Brazylii. Tam bowiem gra się w systemie wiosna-jesień.

Zanim ligowy sezon w Brazylii wystartuje, tradycyjnie odbywają się rozgrywki stanowe. Santos uczestniczy w turnieju Campeonato Paulista, w którym udział biorą drużyny ze stanu Sao Paulo. W nowym formacie w Campeonato Paulista udział bierze 16 drużyn, które dzielone są na cztery grupy. Santos znajduje się w grupie z Guarani, Portuguesą i Red Bullem Bragantino, ale nie gra z tymi klubami, a pozostałymi 12 zespołami. Analogicznie jest w przypadku innych ekip.

Zagrał pierwszy raz od trzech miesięcy i został MVP

Następnie dwie najlepsze drużyny z każdej grupy biorą udział w play-offach. Na drodze do nich jest Santos, który z ośmioma punktami po siedmiu meczach prowadzi w swojej grupie. W siódmej kolejce Santos podejmowało u siebie Botafogo SP, z którym w poprzednim sezonie rywalizowało na poziomie Serie B. Do przerwy gospodarze prowadzili 1:0. Tuż przed rozpoczęciem drugiej połowy doszło do długo wyczekiwanego momentu, bowiem z opaską kapitańską na placu gry pojawił się Neymar.

Był to jego pierwszy występ w barwach Santosu od równo 11 lat, ośmiu miesięcy i 10 dni. Ostatecznie jego drużynie nie udało się odnieść trzeciego zwycięstwa w tegorocznym Campeonato Paulista, bowiem drugoligowiec w 67. minucie doprowadził do wyrównania, a wynik nie uległ już zmianie. Jednak były skrzydłowy Barcelony i PSG za swój występ został nagrodzony statuetką dla najlepszego piłkarza meczu. Dodajmy, że tego wieczora pojawił się na boisku po raz pierwszy od trzech miesięcy.

Zaledwie 45 minut wystarczyło, by wykonał w tym meczu najwięcej dryblingów (osiem), najwięcej prostopadłych podań (sześć), czy wykreował najwięcej szans (siedem). Statuetką MVP sprawił sobie mały prezent, bowiem w dniu meczu z Botafogo SP obchodził on 33. urodziny. Był to jego 226. występ dla Santosu. W ciągu 225 poprzednich zdobył w barwach tego klubu 136 goli i zaliczył 64 asysty. W 2010 roku wygrał z tym klubem Puchar Brazylii, a w 2011 roku Copa Libertadores i Recopa Sudamericana (superpuchar Ameryki Płd.).

