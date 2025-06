Ligue 1 zawiesiło kilku zawodników. Powodem kampania walki z homofobią

Ligue 1, jak co roku, przyłączyło się do kampanii mającej na celu nagłaśnianie walki z homofobią. Zawodnicy występowali na murawie w koszulkach ze specjalnie przygotowanym logo – z elementem tęczy oraz dodatkowym napisem. Nie każdemu piłkarzowi się to spodobało i niektórzy z nich próbowali to zakrywać. Jak się teraz okazuje… zostaną zawieszeni za takowe zachowanie.

Ligue 1 wspiera, zawodnicy się buntują?

17 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii. Ligue 1, jak co roku, przyłącza się do prowadzonych kampanii, w ten sposób wyrażając swoje wsparcie. Tego samego dnia rozgrywana była ostatnia kolejka sezonu francuskiej ekstraklasy. Profesjonalna Liga Piłkarska Francji postanowiła, iż w ten konkretny dzień drużyny na swoich koszulkach będą miały ligowe logo z elementem tęczy, ale także z przekreślonym napisem „homophobia”.

Pomysł ten nie spodobał się wszystkim graczom i niektórzy z nich próbowali za wszelką cenę zasłonić hasła przeciwko homofobii na ich koszulkach. Jednym z nich był Nemanja Matić, który po prostu zakleił taśmą połowę emblematu, co odbiło się szerokim echem. Matić, członek Serbskiego Kościoła Prawosławnego, uważa, że ​​noszenie odznaki jest sprzeczne z jego przekonaniami religijnymi. Ahmed Hassan z Le Havre z kolei odmówił noszenia takiej odznaki.

Nie pierwszy już raz piłkarze pokazują swoje niezadowolenie z takich akcji, co rok temu widzieliśmy w przypadku chociażby Mohameda Camary z AS Monaco. Napastnik Nantes – Mostafa Mohamed – trzeci sezon z rzędu zdecydował się nie wystąpić tym dniu w meczu, argumentując ten fakt sprzecznością z jego wartościami: – Każdy nosi w sobie historię, kulturę, wrażliwość. Życie razem oznacza również uznanie, że ta różnorodność może być wyrażana inaczej w zależności od osoby – możemy przeczytać w dzienniku „Liberation.fr”

Posypały się kary

W przypadku zawodnika Nantes, zresztą jak co roku, wszystko zakończyło się na karze grzywny. Klub przekazuje ją na rzecz fundacji działającej w temacie podnoszenia świadomości o istniejącej homofobii. Innym już się nie upiekło. Zarówno Ahmed Hassan, jak i Nemanja Matić zostali wezwani do komisji ligi w celu wyjaśnienia sprawy.

Teraz już wiemy, obaj zostali ukarani zawieszeniem na dwa mecze. Będzie to obowiązywało od następnego sezonu Ligue 1. Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu Komisji Dyscyplinarnej LFP, zarówno Matić, jak i Hassan wyrazili zgodę na wzięcie udziału w sześciomiesięcznej kampanii podnoszącej świadomość walki z problemem, jakim jest homofobia w piłce nożnej.

To nie wszyscy ukarani. Jonathan Gradit otrzymał zawieszenie za komentarze poza boiskiem. Podczas meczu RC Lens z AS Monaco 17 maja, a więc także w dniu międzynarodowej walki z dyskryminacją ze względu na orientację seksualną, obrońca obraził przeciwnika na korytarzach stadionu. Kamery uchwyciły jego słowa. LFP ukarała go zawieszeniem na jeden mecz za użycie określenia „ped..” w przerwie.

Można się jedynie zastanawiać, czy takie konsekwencje za brak noszenia opaski i zawieszenia na siłę są rzeczywiście najlepszym sposobem na rozmowę o tolerancji, czy może raczej mają odwrotny skutek i powodują tym większy bunt przeciwników. Odpowiedź pozostawimy już czytelnikom.

