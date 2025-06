Korona Kielce z transferem kluczowej postaci rewelacji Betclic 2. Ligi

Korona Kielce wypełniła lukę na lewym skrzydle po Mariuszu Fornalczyku, który odejdzie do Widzewa Łódź. „Żółto-Krwiści” sprowadzili zawodnika, który w ostatnich dwóch sezonach wywalczył dwa awanse z rzędu. W PKO BP Ekstraklasie będzie miał okazję do rewanżu na klubie, którego jest wychowankiem, ale został przez niego odrzucony.

Korona Kielce znalazła następcę Fornalczyka?

Latem tego roku Koronę opuścić ma jedna z największych gwiazd zespołu z Kielc, czyli Mariusz Fornalczyk. Jak informował Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl”, reprezentant Polski U21 ma związać się czteroletnim kontraktem z Widzewem Łódź. RTS ma zapłacić za lewego skrzydłowego ok. 1,5 miliona euro, co byłoby zarówno rekordowym nabytkiem w historii czterokrotnego mistrza Polski, jak i rekordową sprzedażą w historii „Scyzorów”.

O odejściu Fornalczyka kibiców Korony utwierdzić mógł ostatni nabytek kielczan, bowiem „Żółto-Krwiści” sprowadzili lewego wahadłowego, który w sezonie 2024/25 był kluczową postacią rewelacji Betclic 2. Ligi. A w zasadzie jest kluczową postacią, bowiem rozgrywki Betclic 2. Ligi jeszcze się nie zakończyły. Mowa o wychowanku Legii Warszawa – Nikodemie Niskim, który w ostatnich dwóch sezonach wywalczył z Pogonią Grodzisk Mazowiecki dwa awanse z rzędu.

Kim jest Nikodem Niski?

Do Pogoni trafił on latem 2023 roku po definitywnym rozstaniu z Legią. Wcześniej stołeczny klub wypożyczał go na jedną rundę do I-ligowych drużyn – Chrobrego Głogów oraz Resovii Rzeszów. W międzyczasie Niski miał być także wypożyczony do GKS-u Bełchatów, ale „Brunatni” wycofali się rozgrywek II ligi przed startem rundy wiosennej 2021/22. Z Legią skrzydłowy związany był od 2016 roku, do której w wieku 14 lat trafił z Huraganu Wołomin. Trzykrotnie znalazł się w kadrze meczowej pierwszego zespołu, ale nie udało mu się zaliczyć występu.

Wywalczył z Pogonią dwa awanse z rzędu. Niezmordowany Niski na lewym wahadle i autor aż 36 asyst (!!!) Jakub Apolinarski na prawym – to były dwa absolutne fundamenty. W 2023/24 podopieczni ostatnio zawieszonego w obowiązkach Marcina Sasala wygrali grupę I trzeciej ligi z aż dziewięciopunktową przewagą nad drugą Unią Skierniewice, a do tego triumfowali w wojewódzkim Pucharze Polski. W 34 meczach III ligi Pogoń zdobyła aż 106 bramek, a straciła 32 i była zarówno najlepszą ofensywą, jak i defensywą rozgrywek. Niski – jako lewy wahadłowy – miał bezpośredni udział przy 12 trafieniach – strzelił cztery gole i zaliczył osiem asyst.

Z kolei w sezonie 2024/25 jego dorobek wynosi pięć goli i trzy asysty w 33 występach. Zaledwie jeden występ zaliczył po wejściu z ławki i to wtedy, gdy Pogoń była już pewna pierwszego w swojej historii awansu do Betclic 1. Ligi. Nie zagrał tylko w dwóch meczach, z czego raz z powodu nadmiaru żółtych kartek. Z kolei 13 spotkań rozegrał w pełnym wymiarze czasowym. W sezonie 2024/25 Niski na boisku spędził równo 2602 minut (dane za „Transfermarkt”), co jest siódmym najwyższym wynikiem w zespole Pogoni.

Okazję do pożegnania się z fanami przyszłorocznego beniaminka Betclic 1. Ligi 23-letni wahadłowy będzie miał w sobotę 7 czerwca o godzinie 17:30, gdy wicemistrz tego sezonu Betclic 2. Ligi w ostatnim meczu w sezonie 2024/25 podejmie u siebie Olimpię Elbląg, która już spadła do Betclic 3. Ligi. Dużo czasu na odpoczynek Niski mieć nie będzie, bowiem już 20 czerwca z Koroną rozpocznie przygotowania do sezonu 2025/26, który kielczanie zaczną od wyjazdowego starcia z beniaminkiem PKO BP Ekstraklasy – Wisłą Płock.

Wychowanek Legii jest już trzecim piłkarzem, którego Korona sprowadziła podczas letniego okienka transferowego. Pod koniec maja kielczanie oficjalnie ogłosili zakontraktowanie stopera GKS-u Tychy Jakuba Budnickiego oraz reprezentanta Bułgarii – Wiktora Popowa.

Fot. PressFocus