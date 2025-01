Neymar mimo gry w Barcelonie i Paris Saint-Germain nie może być do końca zadowolony z przebiegu swojej kariery. Wiele kontuzji i afer spowodowało, że w wieku prawie 33 lat bliżej mu do wygasającej gwiazdy niż legendy futbolu. Jeden z ostatnich „przedstawicieli” joga bonito w piłce nożnej prawdopodobnie wróci do ukochanego klubu, który będzie w 2025 roku beniaminkiem. Jego przygoda w Arabii Saudyjskiej okazała się totalną klapą.

Arabski niewypał

Latem 2023 roku Neymar został sprzedany do Al-Hilal za kwotę 90 milionów euro. Żaden piłkarz w historii nie został wytransferowany poza Europę za tak duże pieniądze. Ruch ten okazał się sportowo gigantyczną wtopą. Brazylijczyk rozegrał w około półtora roku jedynie siedem spotkań, zaliczył w nich gola i dwie asysty. Nie o to jednak chodziło – do tego w październiku 2023 piłkarz zerwał więzadła i ponad rok trwał jego powrót do zdrowia. Czekał dokładnie 369 dni na to, by ponownie pojawić się na murawie. W międzyczasie promował mundial w Arabii Saudyjskiej.

Niestety, jego gra nie potrwała długo. Na ligę nie był nawet zgłoszony, ale mógł występować w Azjatyckiej Lidze Mistrzów. 14 minut z Al-Ain, a później 30 minut z irańskim Esteghlal F.C. Podczas tego drugiego meczu wszedł na boisko i z niego zszedł. Najpierw poczuł ukłucie w lewym udzie, a następnie w prawym i musiał opuścić murawę. Od tamtej pory (4 listopada) nie gra.

Wielki powrót Neymara! Jest wstępne porozumienie

W kwestii powrotu Neymara do Santosu – jest już ustne porozumienie. W ciągu najbliższego tygodnia mają wydarzyć się tak zwane kroki formalne. Potwierdza to wiele źródeł – Ben Jacobs, Fabrizio Romano, „ESPN”. Nie wiadomo jeszcze w jakiej formule odbędzie się ten transfer. Mówi się albo o wypożyczeniu do końca sezonu w Arabii Saudyjskiej (które zbiega się z końcem umowy Brazylijczyka na Półwyspie Arabskim), albo o rozwiązaniu umowy z Al-Hilal i podpisaniem kontraktu jako pełnoprawny piłkarz beniaminka Serie A Brasil.

Sam piłkarz niedawno łączony był medialnie z trzema klubami ligi MLS – z nazwy wymieniono jedynie Chicago Fire, choć można się domyślić, że w grę wchodził też Inter Miami. Tam dołączyłby do dobrze sobie znanej paczki przyjaciół z Barcelony: Lionela Messiego, Jordiego Alby, Sergiego Busquetsa, a także Luisa Suareza. Spotkanie tercetu MSN po latach byłoby czymś niesamowitym.

Prawda jest jednak zgoła inna, bo Neymar wraca do domu. Powrót dopełniłby znakomity scenariusz dla fanów piłkarskiej nostalgii. W jednym czasie oprócz Neymara, w Brazylii mielibyśmy także: Oscara, Lucasa Mourę, Philippe Coutinho, czy Davida Luiza. Niedawno karierę zakończył Felipe Melo, inny z byłych kadrowiczów, dawny boiskowy brutal.

Neymar grał w Santosie w latach 2009-2013. Błyszczał jako nastolatek, był istną sensacją. Strzelił tam 136 goli w 225 meczach. Wygrał też Copa Libertadores, trzy mistrzostwa stanowe, Puchar Brazylii oraz Superpuchar Ameryki Południowej. Co już rzadkie, dotarł też do top10 Złotej Piłki jako piłkarz niegrający w Europie (2011 – rok później był trzynasty, także jako piłkarz Santosu).

Fot. PressFocus