Javier Tebas wściekły na Real Madryt. Zapowiada pozew

Real Madryt po ostatnim skandalicznym występie sędziów w meczu z Espanyolem ma dość i wysłał skargę, w której skarży się na „skorumpowany” system, który „zafałszował rozgrywki„, wymierzony konkretnie w klub. Na to odpowiedział prezydent La Liga Javier Tebas, który krytykuje to działanie „Królewskich”, a także zapowiedział pozew wobec klubu.

Real Madryt wniósł skargę na sędziów

Real Madryt ma już dość żenujących występów hiszpańskich arbitrów. Po ostatnim „występie” Alejandro Muniza Ruiza i Javiera Iglesiasa Villanuevy w meczu z Espanyolem (0:1), „Królewscy” przekazali oficjalną skargę na system sędziowski Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej i Wyższej Radzie Sportu w związku ze skandalicznym sędziowaniem i działaniem VAR-u.

Głównie chodzi o brak czerwonej kartki dla Carlosa Romero, za faul na Kylianie Mbappe. Wspomniana wcześniej dwójka sędziowska na razie została zawieszona wskutek konsekwencji swoich działań.

Wydarzenia, które wystąpiły w tym meczu przekroczyły jakąkolwiek granicę ludzkiego błędu lub sędziowskiej interpretacji. To, co wydarzyło się na RCDE Stadium przedstawia kulminację kompletnie zdyskredytowanego systemu sędziowskiego, w którym decyzje przeciwko Realowi Madryt osiągnęły taki poziom manipulacji i fałszowania rozgrywek, który nie może pozostać zignorowany.

– Problemu nie rozwiążą późniejsze i indywidualne kary, kiedy podjęte decyzje, jak w tym przypadku, wpływają bezpośrednio na wynik rozgrywek. To, czego naprawdę potrzeba, to reforma strukturalna, która zapobiegnie powtarzaniu się tego typu zdarzeń, które wielokrotnie szkodziły Realowi Madryt i integralności rozgrywek.

Pełne oświadczenie przetłumaczone na język polski można przeczytać na stronie „RealMadryt.pl”.

Javier Tebas odpowiada i zapowiada pozew

Do zarzutów Realu Madryt odniósł się prezydent La Liga Javier Tebas. Ten wydaje się nie podzielać stanowiska aktualnych mistrzów Hiszpanii. Wręcz przeciwnie – wypowiedzi 62-latka na specjalnej konferencji prasowej wskazują, że chce iść z klubem na wojnę.

Tebas w mocnych słowach krytykuje klub: – Real Madryt chce zaszkodzić rozgrywkom i to nie tylko środowisku sędziowskiemu. Buduje narrację ofiary, której szczytem była ostatnia opublikowana przez nich informacja. Ale ta narracja ciągnie się już od dawna i jest całkowicie fałszywa. To błędna analiza sprawy Negreiry, bo owszem, FC Barcelona jest badana w tej sprawie, ale z tego, co wiadomo, chodziło o wpływanie na awanse i spadki, a nie o żadne płatności dla sędziów czy kogokolwiek innego. Stworzono przesadzoną i nieuzasadnioną narrację o rzekomej krzywdzie, a jej celem – moim zdaniem – jest szkodzenie rozgrywkom. Widać to było w ostatnim komunikacie: cała liga rzekomo ustawiona, wszystko wyolbrzymione. Stracili rozum – rzucił.

Zapowiedział on również, że złoży pozew, który ma być zarazem odpowiedzią na ostatnie działania Realu Madryt – Pozew przeciwko Realowi Madryt? Oczywiście złożymy pozew. Zobaczymy, kogo dokładnie obejmie – klub, osobę, która podpisała list, czy zarząd. Analizujemy to od strony prawnej, ale jasne jest, że takich pism nie można tolerować, bo zawierają kłamstwa lub półprawdy mające na celu wpłynięcie na pewne kwestie. Stracili nad sobą kontrolę. Piłka nożna nie kręci się wokół Realu. Jeśli liga ma się rozwijać, to muszą słuchać innych klubów. Nie dziwię się, że nikt nie broni Realu, bo każdy ma dość – podsumował.

Javier Tebas udzielił takowych wypowiedzi podczas pierwszego w historii spotkania między RFEF (Hiszpańską Federacją Piłki Nożnej), CTA (komitetem sędziowskim, który zależy od RFEF), LaLiga i prezydentami klubów. Co ciekawe nie było na tym spotkaniu nikogo z Realu Madryt. To miał być swego rodzaju protest, wobec działań federacji i sędziów.

fot. wikimedia commons