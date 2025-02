Toporny Bayern znów z problemami, choć z wygraną

Bayern Monachium co prawda zagrał po raz kolejny usypiająco, ale co najważniejsze – dodał do kolekcji następne ważne zwycięstwo. Tym razem, zespół Vincenta Kompany’ego ograł Celtic 2:1 i wypracował sobie nieznaczną zaliczkę przed rewanżowym starciem 1/16 finału fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Kolejny gol do swojej niemieckiej kolekcji dołożył Harry Kane.

Bayern usypiał, usypiał i ukłuł

Za nami kolejne starcie w ramach play-offów Champions League – na stadionie w Glasgow gospodarze czyli Celtic podejmował u siebie Bayern Monachium. Koniec końców lepsi okazali się „Bawarczycy”, którzy odnieśli zasłużone zwycięstwo 2:1. Jeśli mowa o bramkach, dla FCB strzelili Olise oraz Kane, podczas gdy dla Celtiku trafił Maeda. Choć klub ze stolicy Bawarii nie do końca zachwycał swoją grą, to bez względu na wszystko osiągnął cel, jakim było zwycięstwo i powrót do Bawarii w jak najlepszych humorach.

Zgodnie z zapowiedziami niemieckiej prasy, trener Vincent Kompany zdecydował się dokonać kilku korekt w składzie, w porównaniu do niedawnej wygranej 3:0 nad Werderem Bremą. Warto przy okazji wspomnieć, że po raz pierwszy w tym sezonie, w kadrze meczowej FCB znalazł się Hiroki Ito, który uporał się z dwoma kontuzjami śródstopia. W jakich składach zagrały obie ekipy? Odpowiedź znajdziecie poniżej.

Kasper Schmeichel – Alistair Johnston, Cameron Carter-Vickers, Auston Trusty, Greg Taylor – Arne Engels, Callum McGregor, Reo Hatate – Adam Idah, Daizen Maeda, Nicolas Kuehn.

Manuel Neuer – Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Eric Dier, Raphael Guerreiro – Joshua Kimmich, Leon Goretzka – Michael Olise, Jamal Musiala, Leroy Sane, Harry Kane.

Bayern toporny, ale z bramką

Spotkanie na Celtic Park zaczęło się wręcz znakomicie dla gospodarzy – po upływie około 25 sekund piłka wylądowała w siatce monachijczyków, po tym jak na listę strzelców wpisał się Nicolas Kuehn, który w przeszłości miał okazję grać dla bawarskiego klubu. Szczęśliwie dla gości, gol nie został uznany z powodu spalonego.

Bayern szybko się przebudził po tym niespodziewanym „ciosie” i momentalnie narzucił na Szkotów swój styl gry, praktycznie nie schodząc z boiska Celtiku. Niemniej jednak na początku „Bawarczycy” nie byli w stanie przekuć swojej przewagi w sytuacje bramkowe.

W 12. minucie w polu karnym świetnie zachował się Michael Olise, który zabawił się z Trustym i zdecydował na groźne uderzenie, lecz efektywną obroną popisał się Kasper Schmeichel. Podopieczni Vincenta Kompany’ego nie odpuszczali i nieustannie naciskali na rywala, ale dobrze ustawiona obrona gospodarzy skutecznie rozbijała kolejne ataki bawarskiego klubu, co jakiś czas przechodząc do groźnych kontr. W 31. minucie powinno być 1:0 dla FCB, ale golkiper klubu z Glasgow fenomenalnie wybronił uderzenie z główki Kane’a.

Około 43. minuty w kolejnej dobrej sytuacji znalazł się Harry Kane, ale napastnik „Gwiazdy Południa” trafił tylko w boczną siatkę po rzucie rożnym Joshuy Kimmicha. Koniec końców cierpliwość gości z Bawarii została nagrodzona w samej końcówce pierwszej połowy.

Po usypiającej wręcz grze, Michael Olise popisał się fenomenalną akcją i równie pięknym wykończeniem, pozostawiając Schmeichela bez jakiejkolwiek szansy na obronę. Ostatecznie pierwsze 45 minut zakończyło się skromnym, lecz zasłużonym prowadzeniem 1:0 na korzyść FCB.

Bayern o krok od sensacyjnego remisu

Bayern Monachium drugą połowę zaczął bardzo intensywnie i po zaledwie czterech minutach od wznowienia gry, goście doprowadzili do stanu 2:0 – Harry Kane wykorzystał rzut rożny Kimmicha i soczystym wolejem wpakował piłkę do siatki.

Radość monachijczyków nie trwała jednak zbyt długo, bowiem w 54. minucie faulu w polu karnym dopuścił się Dayot Upamecano. Sędzia skorzystał jeszcze z systemu VAR i szczęśliwie dla „Bawarczyków”, arbiter z Hiszpanii nie zdecydował się na podyktowanie jedenastki, albowiem Francuz wcześniej wybił piłkę, po czym niefortunnie nadepnął na stopę rywala.

Zespół prowadzony przez Brendana Rodgersa nie zamierzał się jednak poddawać bez walki i kiedy tylko nadarzała się ku temu okazja, Szkoci ruszali do ataku, jednakże duet Upamecano & Dier skutecznie radził sobie we własnym polu karnym. W 74. minucie na listę strzelców mógł wpisać się Serge Gnabry, ale na posterunku stał Schmeichel, który w ostatniej chwili złączył nogi i obronił uderzenie skrzydłowego FCB.

Gospodarze nie dali jednak za wygraną i w 80. minucie kontaktowe trafienie zaliczył Daizen Maeda, który wykorzystał zamieszanie w polu karnym bawarskiego klubu i z łatwością pokonał Manuela Neuera z najbliższej odległości i to mimo obecności Upamecano.

Zdobyty gol nadał pewności siebie gospodarzom, którzy coraz odważniej atakowali bramkę „Gwiazdy Południa” i starali się doprowadzić do wyrównania. W 91. minucie zespół Rodgersa był o krok od wyrównania, lecz genialną interwencją przy bliższym słupku wykazał się Neuer. Gospodarze dosłownie rzucili wszystkie siły do ataku, ale koniec końców wynik nie uległ już zmianie i to Bayern zwyciężył 2:1 na Celtic Park w Glasgow.

Arcyważny pojedynek w Bundeslidze

Bayern Monachium na przygotowania do kolejnego wyzwania będzie miał niewiele czasu, albowiem już w najbliższą sobotę podopieczni Vincenta Kompany’ego zmierzą się na wyjeździe z Bayerem 04 Leverkusen. Początek spotkania dwudziestej drugiej kolejki niemieckiej Bundesligi zaplanowano dokładnie o 18:30. Jeśli natomiast mowa o Celtiku, to zespół prowadzony przez Brendana Rodgersa do akcji wraca również w przyszłą sobotę (15 lutego), kiedy to Szkoci podejmą na własnym podwórku Dundee United FC o 16:00.

Fot. Screen X/TheEuropeanLad