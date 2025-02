Wyróżnienia 21. kolejki Bundesligi

Za nami 21. kolejka zmagań niemieckiej Bundesligi. W porównaniu do wcześniejszej kolejki, tym razem fani nie doczekali się zbyt wielu bramek. Niemieckie kluby strzeliły w sumie raptem 19 goli, czyli nawet o cztery mniej niż ostatnio. 19 bramek na dziewięć spotkań? Mizeria, przekroczona ledwie średnia dwóch na mecz. Cztery potyczki zakończyły się remisami, a dwie bezbramkowymi. Wszystkich sympatyków niemieckiej piłki zapraszamy do przeglądu wyróżnień minionej kolejki!

Zawodnik 21. kolejki Bundesligi – Benedict Hollerbach (Union Berlin)

Choć Harry Kane mógł po raz kolejny otrzymać to wyróżnienie, to jednak wpakował dwie bramki z rzutów karnych. Dlatego tytuł ten w pełni zasłużenie powędrował w ręce Benedicta Hollerbacha z Unionu Berlin, który okazał się wręcz nieoceniony w szeregach stołecznego klubu w wygranym 4:0 pojedynku z TSG Hoffenheim. Niesamowita szybkość, dynamika i umiejętności w pojedynkach sprawiły, że tamtego sobotniego popołudnia obrońcy z Sinsheim byli zdezorientowani i nie nadążali za świetne dysponowanym 23-latkiem.

Skrzydłowy berlińczyków w pełni wykorzystał swój potencjał na lewym skrzydle, zaś jego główny rywal – Arthur Chaves – zazwyczaj oglądał się tylko za siebie, kiedy niczym struś pędziwiatr mijał go Hollerbach. Wygrywał on mnóstwo bezpośrednich pojedynków i robił dużą przewagę. Oddał aż sześć strzałów – trzy z nich zostały zablokowane, jeden był niecelny, a dwa pozostałe wylądowały w siatce.

23-latkiem walnie przyczynił się do zwycięstwa i dwukrotnie wpisał się na listę strzelców, inicjując również wiele pozostałych akcji bramkowych Unionu. Na domiar wszystkiego wychowanek Bayernu Monachium wracał się do obrony i pomagał kolegom w rozbijaniu ataków przeciwnika. Świadczą o tym aż cztery odbiory piłki. W bieżącym sezonie Niemiec miał udział przy dziewięciu golach berlińskiego klubu (sześć goli i trzy asysty w 21 spotkaniach).

Bramka 21. kolejki Bundesligi – Jeff Chabot vs BVB

Może nie jest to spektakularne trafienie, ale… trzeba było trochę grzebać w śmietniku. Wybór najpiękniejszej bramki nie należał do najprostszych, zwłaszcza że w ten weekend padło ich raptem 19, a cztery z rzutów karnych. Mogliśmy ewentualnie wyróżnić ładne „przełożenie” obrońcy przez Benjamina Sesko i załadowanie po dalszym słupku. Koniec końców zwyciężył u nas Jeff Chabot i jego trafienie z woleja w pojedynku z Borussią Dortmund. Zespół prowadzony przez Sebastiana Hoenessa rozegrał bardzo dobre zawody i zasłużenie wygrał 2:1.

Jedną z bramek w tym boju zdobył wspomniany Chabot, który w 61. minucie wykorzystał doskonałe dośrodkowanie Lewelinga, uderzając z pierwszej piłki i pozostawiając Gregora Kobela bez szans na obronę. Warto nadmienić, iż dla 26-letniego Niemca było to pierwsze trafienie w barwach „Szwabów”.

Młodzieżowiec 21. kolejki Bundesligi – Xavi Simons (RB Lipsk)

Po kontuzji stawu skokowego najwyraźniej nie ma już najmniejszego śladu, bo Xavi Simons radzi sobie znakomicie odkąd wrócił do akcji na początku stycznia. W sześciu ostatnich pojedynkach niemieckiej Bundesligi utalentowany Holender miał udział przy sześciu bramkach RB Lipsk. Zwłaszcza w zeszłej kolejce 21-letni pomocnik zaprezentował swoje umiejętności i okazał się wręcz kluczowy w wygranym 2:0 spotkaniu z FC St. Pauli.

Reprezentant holenderskiej reprezentacji najpierw zanotował pierwszej klasy asystę przy bramce Benjamina Sesko na 1:0, po czym na dziesięć minut przed końcem pierwszej połowy dołożył również swoje trzy grosze i wpisał się na listę strzelców. Jeśli mowa o bieżącym sezonie ligowym, to Simons w przeciągu 1533 minut spędzonych na niemieckich boiskach, strzelił pięć goli oraz dołożył do tego dorobku cztery asysty.

Mecz 21. kolejki Bundesligi – VfB Stuttgart – Borussia Dortmund 2:1

Dla Niko Kovaca i jego Borussii Dortmund miał to być początek nowej, pięknej przygody w Bundeslidze. Plany byłego trenera Bayernu, Eintrachtu i Wolfsburga pokrzyżował inny ex-szkoleniowiec „Bawarczyków”, a mianowicie Sebastian Hoeness i jego VfB Stuttgart. Od początku tego starcia było jasne, że klub z Bawarii będzie szukał szczęścia w głębokim bloku.

Stuttgartczycy zagrali bardzo sprytnie i wielokrotnie „wpuszczali” przeciwnika w maliny, przeprowadzając groźne kontry. Z drugiej strony Angelo Stiller i spółka świetnie zamknęli środek pola, uniemożliwiając BVB na znalezienie jakichkolwiek luk. Co mogło być bolesne dla BVB? To, że przeciwnik okazał się kliniczny do bólu. Stuttgart z dwóch celnych uderzeń wyczarował jedną bramkę, a druga to samobój…

Co prawda na skrzydłach dortmundczycy radzili sobie świetnie, ale i tam VfB było w stanie powstrzymywać rozpędzonych Gittensa i Adeyemiego. Zespół Sebastiana Hoenessa nie musiał się zbytnio wysilać przy trafieniach, bo to błędy w obronie dortmundczyków doprowadziły do straty dwóch goli – najpierw samobója zaliczył Waldemar Anton w 50. minucie po dośrodkowaniu Chrisa Fuhricha, a 11 minut później kropkę nad i postawił Jeff Chabot. Ramy Bensebaini miał jeszcze pretensje, że został w tej sytuacji popchnięty przez Undava, lecz sędzia tego gola uznał.

Było sporo emocji, gdy Borussia dążyła do odrobienia strat. Jamie Gittens uderzył po rykoszecie, a Alex Nuebel zbił piłkę na poprzeczkę. W 81. minucie gospodarze poczuli kontakt po bramce Juliana Brandta. Było jeszcze gorąco po drugiej żółtej kartce dla Julian Ryersona za zbyt żywiołową reakcję na faul. Starania ekipy Niko Kovaca na nic się zdały. To Stuttgart dowiózł trzy punkty i zwyciężył na Signal Iduna Park w Dortmundzie.

Zaskoczenie 21. kolejki Bundesligi – Hoffenheim – Union Berlin 0:4

Przed 21. kolejką Bundesligi mało kto spodziewał się, że pogrążony od miesięcy w kryzysie Union Berlin będzie w stanie ugrać choć jeden punkt z TSG Hoffenheim. Mimo wszystko podopieczni Steffena Baumgarta rozegrali fenomenalne zawody i rozbili na wyjeździe klub z Sinsheim aż 4:0! Berlińczycy zaprezentowali się solidnie w obronie oraz w ofensywie przeciwko ospałym gospodarzom, którzy w swojej grze byli zwyczajnie niechlujni, niepewni i popełniali wiele błędów, które ostatecznie przyczyniły się do tak wysokiej porażki.

Piłkarze Hoffenheim zagrali wręcz odwrotnie od zamierzonego – ociężała gra aż zapraszała stołecznych do budowania kolejnych akcji bramkowych. Liczne błędne zagrania przyprawiały fanów TSG o ból głowy… Pierwsza połowa zakończyła się „tylko” skromnym prowadzeniem 1:0 na rzecz Unionu, ale po zmianie stron berlińczycy strzelili jeszcze trzy gole. Na listę strzelców wpisali się Benedict Hollerbach (dwukrotnie), Marin Ljubicic oraz Andrej Ilic. Strzelca dwóch goli wybraliśmy na piłkarza tej kolejki, bo w swoich akcjach wręcz ośmieszał gospodarzy.

Drużyna 21. kolejki Bundesligi

Bramkarz: Alexander Nuebel (VfB Stuttgart)

Obrońca: Kiliann Sildillia (SC Freiburg)

Obrońca: Jeff Chabot (VfB Stuttgart)

Obrońca: Chrislain Matsima (FC Augsburg)

Obrońca: Robert Skov (Union Berlin)

Pomocnik: Benedict Hollerbach (Union Berlin)

Pomocnik: Xavi Simons (RB Lipsk)

Pomocnik: Florian Neuhaus (Borussia M’Gladbach)

Pomocnik: Joshua Kimmich (FC Bayern)

Napastnik: Harry Kane (FC Bayern)

Napastnik: Myron Boadu (VfL Bochum)

Komplet wyników 21. kolejki Bundesligi