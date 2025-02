Tottenham vs Manchester City – 26.02 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Tottenham vs Manchester City

Rozgrywki: Premier League

Data i godzina: 26 lutego, 20:30

Stadion: Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham Hotspur wygrał dwa ostatnie mecze i teraz przed własną publicznością podejmie ekipę Manchesteru City, który przystąpi do tego pojedynku po dwóch porażkach. Co z tego wyjdzie? Czy „Koguty” odprawią „Obywateli” z kwitkiem, a może będzie na odwrót i Tottenham Hotspur Stadium zostanie z niczym? Sprawdź moje typy bukmacherskie na ten arcyciekawy pojedynek w 27. kolejce Premier League.

Tottenham vs Manchester City – typy bukmacherskie

Tottenham vs Manchester City: Obie drużyny strzelą gola

Obu ekipom zależy na zwycięstwie. Tottenham chce podtrzymać passę, a Manchester City uniknąć trzeciej porażki z rzędu. Sądzę, że spotkanie może pójść w dwie strony, a dobrą propozycją wydają się być typy na over 2,5 gola. „Koguty” i „Obywatele” potrafią zagrać futbol na tak i zdobywać sporo bramek. Tych padło też dość dużo w ostatnich meczach. Dość powiedzieć, że dorobkiem powyżej 2,5 gola kończyły się trzy z pięciu ostatnich spotkań Tottenhamu Hotspur i cztery z pięciu ostatnich pojedynków Manchesteru City.

W ostatnim meczu Tottenhamu Hotspur z Manchesterem City, który został rozegrany w listopadzie ubiegłego roku padły cztery bramki. „Spurs” wygrali 4:0 i to w dodatku na terenie rywali. „The Citizens” na pewno tak tego nie będą chcieli zostawić. Warto odnotować też inną ciekawą statystykę. Otóż w sześciu ostatnich meczach Manchesteru City na wyjeździe padło powyżej 2,5 gola.

Typy na over 2,5 bramki w nadchodzącym spotkaniu możesz postawić po kursie 1.31 w Betclic. Bukmacher proponuje grę bez podatku, a więc jeśli się uda, to wygrasz pełną kwotę bez jego potrącania.

Propozycje typów bukmacherskich na Tottenham vs Manchester City

Powyżej 2,5 bramki w meczu @1.31

Obie drużyny strzelą gola @1.32

Powyżej 2,5 bramki + obie strzelą (MyCombi) @1.42

Tottenham vs Manchester City – zapowiedź meczu

Forma Tottenhamu

„Koguty” zajmują w tabeli Premier League dopiero 12. miejsce, ale mają za sobą passę trzech ligowych zwycięstw z rzędu i chrapkę na jeszcze. W ostatniej kolejce Tottenham Hotspur pokonał aż 4:1 Ipswich, a wcześniej rozprawił się 1:0 z Manchesterem United.

Forma Manchesteru City

Manchester City przegrał dwa mecze z rzędu. Podopieczni Pepa Guardioli musieli uznać w ostatniej kolejce Premier League wyższość Liverpoolu, ulegając liderowi rozgrywek 0:2. Wcześniej „Obywatele” przegrali 0:2 z Realem Madryt w rewanżowym meczu 1/16 finału Champions League. Jeśli chodzi o krajowe podwórko, to Manchester City plasuje się na 4. miejscu w tabeli, ale strata do „The Reds” to już 20 punktów, co praktycznie zamyka dyskusję o piątym z rzędu tytule mistrza Anglii.

Przewidywane składy Tottenham vs Manchester City

Tottenham: Vicario; Porro, Danso, Davies, Spence; Maddison, Bentancur, Sarr; Kulusevski, Johnson, Son

Vicario; Porro, Danso, Davies, Spence; Maddison, Bentancur, Sarr; Kulusevski, Johnson, Son Manchester City: Ederson; Lewis, Khusanov, Dias, Gvardiol; Gonzalez, Kovacic; Savinho, Silva, Doku; Marmoush

Sędzia w spotkaniu Tottenham vs Manchester City

Zawody poprowadzi Australijczyk Jarred Gillett. 38-letni sędzia ma już na koncie osiem meczów Premier League w tym sezonie. Pokazał w nich łącznie 37 żółtych kartek i podytkował 2 rzuty karne.

Gdzie oglądać mecz Tottenham vs Manchester City?

Transmisja pojawi się jednocześnie na Viaplay, CANAL+ 4K Ultra oraz CANAL+ Premium.

Statystyki na typy bukmacherskie Tottenham vs Manchester City

Tottenham Hotspur wygrał trzy ligowe mecze z rzędu

Manchester City wygrał tylko jeden z trzech ostatnich meczów w Premier League

Tottenham Hotspur wygrał dwa ostatnie bezpośrednie starcia przeciwko Manchesterowi City

W trzech z pięciu ostatnich meczów „Spurs” padło powyżej 2,5 bramki

W czterech z pięciu ostatnich meczów „The Citizens” strzelono powyżej 2,5 gola

Typowanie wyniku meczu Tottenham vs Manchester City

Jestem bliżej typowania zwycięstwa Tottenhamu, który po prostu w ostatnim czasie radzi sobie lepiej w Premier League. „Koguty” będą miały też atut własnego boiska oraz wygrały dwa ostatnie bezpośrednie mecze przeciwko Manchesterowi City. Kurs na zwycięstwo gospodarzy tego meczu wynosi w Betclic 3.10. Co ciekawe, to jednak „Obywatele” są faworytami z kursem 1.94 na ich triumf.

