Odra Opole – Miedź Legnica – 28.07 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Odra Opole – Miedź Legnica

Rozgrywki: Betclic 1 liga

Data i godzina: 28 lipca, 19:00

Stadion: Itaka Arena (Opole)

W poniedziałek o 19:00 czeka nas również spotkanie Betclic 1 Ligi w którym zmierzą się Odra Opole – Miedź Legnica. To spotkanie drużyn, które rozpoczęły tegoroczny sezon od porażki, więc obie będą zmotywowane, by zapunktować i ruszyć w górę tabeli. Co wydarzy się w tym emocjonującym spotkaniu? Jaki będzie wynik? Sprawdź moją zapowiedź oraz propozycję eksperckich typów bukmacherskich na mecz Odra Opole – Miedź Legnica

Odra Opole – Miedź Legnica – typy bukmacherskie

Odra Opole – Miedź Legnica – Wygrana Miedzi Legnica

Odra Opole zadomowiła się na dobre w rozgrywkach polskiej 1 Ligi. Rozgrywa właśnie swój 11 sezon z rzędu w tej lidze i zyskała miano solidnej drużyny z zaplecza Ekstraklasy. Odraz w tym czasie dwukrotnie zdołała zdobyć miejsce gwarantujące grę w barażach o Ekstraklasę, jednak nie udało jej się w ostateczności osiągnąć awansu. W Poprzednim sezonie Opolski klub zając miejsce 14, które jest drugim najgorszy wynikiem zespołu od czasu awansu do 1 Ligi w sezonie 2016/2017. Odra w pierwszej kolejce przegrała na wyjeździe z Chrobrym Głogów aż 0:3, nie pozostawiając po sobie dobrego wrażenia.

Miedź Legnica z kolei to drużyna, która jeszcze dwa sezonu temu grała w Ekstraklasie. W poprzedniej kampanii natomiast zespół z Legnicy zajął 5 miejsce na koniec sezonu zasadniczego pierwszej ligi, co pozwoliło mu na walkę o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej poprzez baraże. W nich Miedź uporała się w pierwszym meczu z Wisłą Kraków 1:0, jednak w meczu ostatecznym o awans przegrała z Wisłą Płock tym samym pozwalając, by to oni trafili w obecnym sezonie do Ekstraklasy. W pierwszej kolejce dość niespodziewanie Miedziowi ulegli na wyjeździe GKsowi Tychy, po szalonym meczu 3:4.

Miedź jest drużyna silniejsza z większymi aspiracjami. Dodatkowo na ostatnie 5 meczów tych drużyn aż 3 razy wygrywała Miedź, w tym dwa ostatnie starcia.

Mój typ na ten mecz to: Wygrana Miedzi Legnica.

Propozycje typów bukmacherskich na Odra Opole – Miedź Legnica

Wygrana Miedzi@2.22

Obie drużyny strzelą gola @1.81

powyżej 2,5 bramki @2.03

Odra Opole – Miedź Legnica – zapowiedź meczu

Forma Odry

Odra rozpoczęła sezon od porażki 0:3 z Chrobrym Głogów. Opolski klub grał fatalnie i nie pokazał nic dobrego w tamtym meczu. Biorąc pod uwagę końcówke poprzedniego sezonu, była to tzrecia ligowa porażka Odry z rzędu.

Forma Miedzi

Miedź rozpoczęła zmagania pierwszej ligi od szalonego meczu z GKSem Tychy. Tamto spotkanie Miedziowi przegrali 3:4 jednak pozostawili po sobie świetne wrażenie i z pewnością będą groźni w tym sezonie.

Przewidywane składy Odra Opole – Miedź Legnica

Odra: Haluch, Piroch, Chrzanowski, Spychała, Kendzia, Tront, Ramos, Milos, Mida, Perez, Kobusiński

Haluch, Piroch, Chrzanowski, Spychała, Kendzia, Tront, Ramos, Milos, Mida, Perez, Kobusiński Miedź: Wrąbel, Kovacevic, Diallo, Grudziński, Rezacz, Podgórski, Drygas, Letniowski, Antonik, Engvall, Stanclik

Gdzie oglądać mecz Odra Opole – Miedź Legnica

GKS Katowice – Zagłębie Lubin obejrzeć można na sport.tvp.pl (Pol) , TVP Sport , TVP Sport app (Pol)

Nadchodzące mecze

Zobacz jakie inne typy bukmacherskie przygotowaliśmy dla ciebie na dziś!

Statystyki na typy bukmacherskie Odra Opole – Miedź Legnica

Miedź wygrała 3 z ostatnich 5 meczów bezpośrednich z Odrą

Miedź strzelała bramki w każdym z ostatnich 5 meczów bezpośrednich z Odrą

Odra przegrała ostatnie 3 mecze ligowe

Ranking bukmacherów 1 Betfan Bonus 200% od pierwszego depozytu do 400 zł! 2 Betclic Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7 3 STS Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł 4 TotalBet Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne) zobacz pełny ranking

fot. Press Focus,Gleb Soboliev