Xhaka dopiął swego! Naciskał i wymusił transfer do Premier League

Granit Xhaka w ostatnich tygodniach był jednym z niewielu antybohaterów w niemieckim świecie piłki nożnej, a to za sprawą swoich nieustannych dążeń do odejścia z Bayeru 04 Leverkusen, gdzie od początku okienka transferowego doszło już do niemałej rewolucji. Tak się składa, że Szwajcar również będzie jej częścią.

Xhaka dopiął swego. Będzie transfer!

Granita Xhaka, serce środka pola Bayeru Leverkusen i nieformalny lider drużyny, ma wkrótce pożegnać się z Bundesligą. Jak informuje „Sky” oraz inne źródła, Bayer 04 i Sunderland osiągnęły porozumienie w sprawie transferu 32-letniego pomocnika. Słynne „Here we go” w tej sprawie puścił też Fabrizio Romano, co oznacza zielone światło od „Aptekarzy”. Angielski beniaminek Premier League chce uczynić ze Szwajcara centralną postać swojego projektu, oferując kontrakt do 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

Według ustaleń Leverkusen otrzyma za zawodnika 20 milionów euro, co – biorąc pod uwagę jego wiek i doświadczenie – stanowi znaczącą kwotę. Xhaka jest również dogadany z Sunderlandem w kwestiach indywidualnych. Decyzja należy już tylko do niego. Jeżeli nie zmieni zdania w ostatniej chwili, może to być jego ostatni transfer w karierze na najwyższym poziomie.

Xhaka przeniósł się do Leverkusen latem 2023 roku z Arsenalu i od razu stał się filarem zespołu Xabiego Alonso. W sezonie 2023/24 pomógł ekipie zdobyć historyczne mistrzostwo Niemiec, a jego wpływ na grę był nieoceniony – zarówno jako kreator, jak i lider mentalny. Nie bez powodu zyskał przydomek „wilka alfa” drużyny. Ogólnie w zespole „Aptekarzy” wystąpił w 99 meczach, zdobył sześć bramek i zanotował dziewięć asyst. Przez dwa sezony rozegrał ponad 8000 minut, więc trzyma się go zdrowie. W ostatnim sezonie w Arsenalu też był nie do zdarcia, bo zagrał w 37 na 38 meczach ligowych.

Nie chciał grać u ten Haga

W minionym sezonie nadal prezentował wysoką formę, ale Leverkusen zaczęło się zmieniać. Klub opuścili już tacy gracze jak Florian Wirtz i Jeremie Frimpong, którzy przenieśli się do Liverpoolu, oraz Jonathan Tah, który zasilił szeregi Bayernu Monachium. Trener Erik ten Hag, który latem objął zespół po odejściu Alonso, publicznie sprzeciwiał się dalszym odejściom: – Ten klub oddał już trzech ważnych zawodników. Nie możemy sobie pozwolić na więcej. To zagroziłoby strukturze i kulturze drużyny – mówił Holender, który popadł też w konflikt z Granitem.

Dlaczego? Bo Szwajcarowi nie spodobało się, że ten Hag prowadził dywagacje na temat opaski kapitańskiej, a przez trzy tygodnie nawet się do niego nie odezwał (Xhaka ma wysoki status w zespole). Dlatego wraz ze swoim agentem oraz ojcem naciskał nieustannie na transfer – najpierw nie wypalił ten do AC Milanu. Koniec końców dopięli oni swego i jeśli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, do końca tego tygodnia reprezentant Szwajcarii zostanie nowym graczem Sunderlandu, co też potwierdził „Bild”.

Dla Granita Xhaki może to być idealny moment na odejście – nie z powodu słabej formy, ale w ramach świadomego zamknięcia rozdziału. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, zwycięstwo 2:0 nad VfL Bochum w sparingu może okazać się jego ostatnim występem w barwach „Aptekarzy”.

Sunderland inwestuje po powrocie do Premier League

Sunderland wrócił po latach do Premier League i nie próżnuje na rynku transferowym. Już tego lata wydał ponad 115 milionów euro, pozyskując kilku graczy o uznanym potencjale. Kapitan RC Strasbourg Habib Diarra to nowy rekord transferowy Sunderlandu. Został kupiony za ponad 35 mln euro (ok. 30 mln funtów). Zrobił tym samym miejsce we francuskim klubie, który ściągnął w tę lukę m.in. Maxiego Oyedele. Do „Czarnych Kotów” trafił też Enzo Le Fée, kreatywny pomocnik AS Romy. Kosztował ponad 20 mln euro. Wcześniej był tu wypożyczony i pomógł wywalczyć awans.

Z kolei z belgijskiego Union Saint-Gilloise sprowadzono Noaha Sadikiego – młodego, ale już doświadczonego bocznego obrońcę – za 17 mln euro. Transfer Xhaki wpisuje się w tę strategię: doświadczenie i charyzma mają uzupełnić młodzieńczą energię i podnieść jakość drużyny na każdym poziomie.

W tle nie brak spekulacji dotyczących kolejnych piłkarzy Bayeru. Piero Hincapie i Alejandro Grimaldo są obserwowani przez czołowe europejskie kluby, a Exequiel Palacios oraz Victor Boniface również mogą opuścić BayArena. Bramkarz Lukas Hradecky przenieść się na dniach do AS Monaco, a jego miejsce zajmie sprowadzony tego lata Mark Flekken z Brentfordu.

