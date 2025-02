Didier Drogba stanął w obronie Jose Mourinho

Choć Didier Drogba zakończył karierę już jakiś czas temu, wciąż wykorzystuje swój autorytet do wygłaszania swoich poglądów. Legendarny napastnik stanął w obronie Jose Mourinho, swojego byłego trenera, który obecnie prowadzi Fenerbahce i mierzy się z oskarżeniami o rasizm. Iworyjczyk napisał list skierowany do Galatasaray, w którym jednoznacznie broni Portugalczyka: Nie jest rasistą. Nazywa też „The Special One” swoim tatą.

Mourinho rasistą… według Galatasaray

Nie milkną echa wielkich derbów Stambułu pomiędzy Galatasarayem a Fenerbahce (0:0). Spotkanie, uznawane za mecz podwyższonego ryzyka, prowadził zagraniczny arbiter – Slavko Vincić. Słoweński sędzia miał zagwarantować uczciwy przebieg rywalizacji, w przeciwieństwie do lokalnych arbitrów, których już niejednokrotnie krytykował.

Jose Mourinho, trener Fenerbahce, nie krył zadowolenia z pracy Vincicia, co podkreślał w pomeczowych wypowiedziach. Jednocześnie nie szczędził krytyki tureckim sędziom, co nie spodobało się Galatasaray. Klub zamierza złożyć wniosek do sądu, oskarżając Portugalczyka o rasizm.

Całe zamieszenie wyniknęło z gratulacji, które Mourinho skierował do Slavko Vincicia – Po meczu poszedłem do szatni. Był tam również czwarty sędzia, turecki arbiter. W pierwszej kolejności podziękowałem Vinciciowi, a potem odwróciłem się do czwartego arbitra i powiedziałem mu, że gdyby to on sędziował ten mecz, byłaby to katastrofa – cytuje słowa Mourinho portal Reuters.

„The Special One” odniósł się także do sytuacji, w której Vincić nie pokazał żółtej kartki jednemu z piłkarzy Fenerbahce, choć ławka Galatasaray mocno protestowała wobec decyzji arbitra. – Muszę podziękować sędziemu, ponieważ turecki arbiter po takiej symulce i zachowaniu ławki Galatasaray, gdzie skakali jak małpy, dałby młodemu piłkarzowi żółtą kartkę, a po pięciu minutach musiałbym go zmienić – mówił portugalski szkoleniowiec.

Galatasaray postanowił wydać komunikat, w którym potępił zachowanie trenera Fenerbahce. Klub chce także złożyć skargę na niego do UEFA i FIFA. – Od momentu objęcia obowiązków trenerskich w Turcji, trener Fenerbahçe, Jose Mourinho, nieustannie wygłaszał obraźliwe komentarze skierowane wobec narodu tureckiego. Dziś jego wypowiedzi przekroczyły granice niemoralnych uwag, przechodząc w jednoznacznie nieludzką retorykę – pisze w komunikacie Galatasaray.

Niniejszym oficjalnie ogłaszamy zamiar wszczęcia postępowania karnego w związku z rasistowskimi wypowiedziami Jose Mourinho i w związku z tym złożymy oficjalne skargi do UEFA oraz FIFA. Ponadto będziemy uważnie obserwować stanowisko zajęte przez Fenerbahçe instytucję deklarującą przywiązanie do „wzorcowych wartości moralnych – dodaje turecki gigant.

Drogba i Essien razem z Mourinho

W obronie Jose Mourinho stanął jego były podopieczny z czasów pracy w Chelsea, Didier Drogba. Obaj trzykrotnie świętowali razem zdobycie mistrzostwa Anglii. Teraz Iworyjczyk postanowił wesprzeć swojego dawnego trenera, pisząc list.

Drogi klubie Galatasaray, wiecie jak dumny byłem, kiedy nosiłem żółto-czerwoną koszulkę i jak bardzo kocham najbardziej utytułowany klub w Turcji. Wszyscy wiemy jak namiętne i zacięte potrafią być rywalizacje derbowe i sam miałem okazję tego doświadczyć – napisał Drogba.

Czytałem ostatnie komentarze na temat Jose Mourinho. Zaufajcie mi, znam Jose od 25 lat i nie jest on rasistą, a dowodem tego jest historia. Skupmy się na naszych piłkarzach, wspierajmy nasze wspaniałe lwy i wygrajmy ligę, aby zbliżyć się do zdobycia piątej gwiazdki. Jak mój “tata” może być rasistą? – dodał były zawodnik Galatasaray.

Didier Drogba, choć najbardziej kojarzony z grą w Chelsea, odcisnął również swoje piętno w barwach Galatasaray. W zaledwie jeden sezon zdobył z tureckim klubem potrójną koronę – mistrzostwo, Puchar Turcji i Superpuchar Turcji. Łącznie rozegrał 53 mecze, strzelając 20 goli i notując 13 asyst. Co ciekawe, do apelu Drogby w sprawie Jose Mourinho dołączył także inny były zawodnik Chelsea – Michael Essien. Ghańczyk udostępnił na portalu X zdjęcie, na którym cała trójka – Drogba, Mourinho i on – prowadzi rozmowę, prawdopodobnie podczas jednego z treningów „The Blues”.