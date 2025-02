Reprezentant Niemiec zasugerował datę końca kariery

Sześciokrotny reprezentant Niemiec – Ron-Robert Zieler – choć skończył niedawno 36 lat, wciąż aktywnie broni dostępu do bramki Hannoveru 96, którego też jest legendą. Niemniej jednak w niedawnym wywiadzie dla „Sport Bilda”, zasugerował on, kiedy zdecyduje się na zakończenie swojej, jakże bogatej i udanej kariery piłkarskiej.

Reprezentant Niemiec mówi o zakończeniu kariery

Dla niemieckich kibiców Ron-Robert Zieler jest bardzo znaną postacią. Niemiec co prawda reprezentował w swojej karierze kilka klubów, jednakże najwięcej czasu spędził w Hannoverze 96, którego też jest kapitanem. Choć skończył on niedawno 36 lat, to dla kibiców wciąż pozostaje ważnym elementem oraz podporą defensywy H96.

Nie tak dawno temu, umowa doświadczonego bramkarza z „Die Roten” została przedłużona do końca czerwca 2026 roku – niewykluczone, że sezon 2025/26 będzie jego ostatnim w zawodowej karierze. W udzielonym wywiadzie dla niemieckiego tygodnika „Sport Bild”, mistrz świata z 2014 roku zasugerował, że choć gra sprawia mu wciąż wiele radości i czuje się w Hannoverze bardzo dobrze, to nie może wykluczyć, że zakończy karierę za rok lub maksymalnie dwa lata.

− Trudno jest patrzeć 18 miesięcy do przodu. Pod tym względem w przyszłości będziemy postępować w ten sam sposób i patrzeć z roku na rok. Jestem przekonany, że mam przed sobą co najmniej jeden lub dwa dobre lata gry. Potem najpewniej powiem stop. Wszyscy wiedzą, że gra dla tego klubu jest dla mnie czymś wyjątkowym. Sprawia mi wielką radość. Moja rodzina i ja czujemy się w Hanowerze jak w domu. Wciąż czuję się w doskonałej formie. Wciąż jestem bardzo ambitny. Jestem naprawdę szczęśliwy i czuję, że wciąż mogę wiele dać drużynie. Bardzo utożsamiam się z Hannoverem 96 – powiedział Niemiec w rozmowie dla „Sport Bilda”.

Ron-Robert Zieler

Ron-Robert Zieler swoją przygodę z Hannoverem 96 rozpoczął latem 2010 roku, kiedy to przeniósł się do Niemiec z drużyny rezerw Manchesteru United. Dla H96 golkiper gra do dziś, choć warto wspomnieć, że w międzyczasie zaliczył jeszcze krótkie epizody z Leicester City, VfB Stuttgart oraz 1. FC Koeln. Mając jednak na uwadze wyłącznie grę dla „Die Roten”, to mówimy o następujących liczbach:

371 spotkań

91 czystych kont

Na uwadze warto również mieć fakt, iż reprezentant Niemiec na swoim koncie także sześć występów w dorosłej kadrze narodowej, z którą w 2014 roku sięgnął po złoty medal na mistrzostwach świata w Brazylii. Mimo tak niewielkiej liczby spotkań, odegrał on bardzo ważną rolę w ekipie „Die Mannschaft” w ostatnich kilkunastu latach, będąc rezerwowym i wsparciem dla Manuela Neuera.

Fot. PressFocus