Gwiazda AC Milan z nowym kontraktem

Jak poinformował Fabrizio Romano – AC Milan podpisał nową umowę z jednym ze swoich kluczowych piłkarzy. Zawodnikiem, o którym mowa jest Tijjani Reijnders. Nowy kontrakt reprezentanta Holandii zwiąże go z klubem do czerwca 2030 roku.

AC Milan zatrzymuje gwiazdę na dłużej

Tijjani Reijnders jest jednym z najlepszych zawodników „Rossonerich” w obecnym sezonie. Pochodzący z Holandii środkowy pomocnik w 40 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach aż 12 razy wpisywał się na listę strzelców, co czyni go najlepszym strzelcem zespołu (ex aequo z Christianem Pulisiciem). Holender do swojego dorobku dołożył również trzy asysty. Świetne występy skłoniły włodarzy AC Milanu do zaproponowania mu nowej umowy. Dotychczasowa kończyła się w czerwcu 2028 roku.

Według doniesień włoskich mediów, na mocy nowego kontraktu Tijjani Reijnders może liczyć na solidną podwyżkę. Nieoficjalnie mówi się, że 20-krotny reprezentant „Oranje” ma inkasować około 3 miliony euro plus ewentualne bonusy za sezon gry na San Siro.

– Jestem bardzo dumny, że odnowiłem swój kontrakt po półtora roku. Milan jest jak moja rodzina. Nie mogę się doczekać kolejnych sezonów. – powiedział zawodnik AC Milanu.

Tijjani Reijnders pierwsze kroki w futbolu stawiał w drużynach młodzieżowych PEC Zwolle oraz Twente. Jako 19-latek trafił do AZ Alkmaar, gdzie – początkowo w drużynie do lat 21, następnie już w seniorskim zespole – budował swoją markę w europejskim futbolu. Po bardzo udanym sezonie 2022/2023 przykuł uwagę mocniejszych ekip ze Starego Kontynentu, lecz największą determinacją wykazał się właśnie AC Milan.

„Rossoneri” zapłacili za usługi holenderskiego piłkarza około 20 milionów euro, a ten natychmiast zaczął się spłacać. W sumie, w barwach włoskiego klubu rozegrał do tej pory 90 meczów, w których 16 razy wpisywał się na listę strzelców, oraz zanotował siedem asyst przy trafieniach kolegów.

Świetne występy w Serie A, oraz w rozgrywkach Ligi Mistrzów zwróciły uwagę jeszcze silniejszych klubów – jego usługami zainteresowane miały być: Manchester City, Chelsea oraz Real Madryt. Przedłużenie kontraktu z Holendrem, który może występować na każdej pozycji w pomocy jest potwierdzeniem ambicji AC Milanu, który pragnie zatrzymać swoich najlepszych piłkarzy i walczyć o trofea.

W tym sezonie będzie to jednak trudne – „Rossoneri” zajmują dopiero 9. miejsce w tabeli Serie A ze stratą 17 punktów do liderów zza miedzy – Interu. Milan nie ma również szans na zwycięstwo w Lidze Mistrzów, gdyż odpadł w rywalizacji z Feyenoordem Rotterdam. Podopieczni Sérgio Conceição grają jeszcze w Pucharze Włoch, w półfinale tych rozgrywek zmierzą się z Interem.

