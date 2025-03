Były zawodnik Pogoni Szczecin wraca po czteroletnim zawieszeniu! Zagra na północy Europy

Pamiętacie jeszcze tego piłkarza? W latach 2020-2022 Paweł Cibicki był zawodnikiem Pogoni Szczecin. Były reprezentant polskich młodzieżówek wraca do gry po czteroletniej przerwie spowodowanej zawieszeniem przez FIFA za „match-fixing”. 31-latek podpisał kontrakt z występującym w szwedzkiej Allsvenskan klubem IFK Värnamo.

W Pogoni Szczecin nie grał wiele

Rozegrał tylko 19 spotkań w Pogoni Szczecin. Tuż po przyjściu był nawet podstawowym zawodnikiem pierwszego składu u trenera Kosty Runjaicia. W pięciu pierwszych kolejkach zdobył trzy bramki – w tym na wagę trzech punktów w Płocku i to w samym debiucie. Miał fenomenalny start w polskim klubie, ale okazało się, że te trzy bramki w pięciu kolejkach to… koniec. Więcej razy już nie trafił.

W sezonie 2020/21 zdobył z „Portowcami” brązowy medal mistrzostw Polski, mimo że ostatni raz wystąpił w ich barwach we wrześniu 2020 roku. Dokładnie 12 miesięcy później komisja dyscyplinarna szwedzkiego związku piłki nożnej zawiesiła go do lutego 2025 roku w związku z podejrzeniem o ustawianie meczów. W grudniu 2021 roku został uznany winnym zarzucanych mu czynów.

Zawieszenie zostało również rozszerzone na cały świat przez FIFA po decyzji jej komisji dyscyplinarnej. Dochodzenie dotyczyło wydarzeń z 26 maja 2019 roku, kiedy to Elfsborg, w którym grał piłkarz, zmierzył się z Kalmar FF w 11. kolejce Allsvenskan. W 60. minucie spotkania Cibicki w pogoni za pieniędzmi otrzymał żółtą kartkę, co, jak później ustalono, miało przynieść jemu oraz dwóm innym osobom zysk w wysokości 300 tysięcy koron (ponad 100 tysięcy złotych). Trójka oskarżonych miała założyć konta w 27 różnych firmach bukmacherskich i postawić na to, że Cibicki otrzyma żółtą kartkę w tym meczu.

Ciekawy… powrót

Kara nałożona na urodzonego w Malmö piłkarza dobiegła końca 2 lutego 2025 roku. Problem w tym, że jeszcze przed upływem tego terminu podjął on decyzję o rozpoczęciu treningów w IFK Värnamo, co skutkowało wszczęciem nowego dochodzenia i nałożeniem na Cibickiego kolejnej dyskwalifikacji. Tym razem kara wynosi sześć tygodni i obowiązywać będzie od 1 kwietnia do 12 maja.

Mimo to klub, który w poprzednim sezonie Allsvenskan zagwarantował sobie utrzymanie dopiero w barażach z drugoligowym Landskrona BoIS, zdecydował się na podpisanie kontraktu z 31-letnim napastnikiem. Dlaczego?

Pierwsza kolejka rozgrywek szwedzkiej ligi rozegrana zostanie pomiędzy 29 a 31 marca. Zauważacie pewnie dziwną korelację… były zawodnik Pogoni Szczecin zgodnie z tym, co piszą szwedzkie media będzie mógł wystąpić w pierwszym meczu nowego sezonu, następnie ominie kolejnych siedem spotkań i wróci w 9. kolejce – na prestiżowy mecz z Malmo FF, czyli swoim byłym klubem.

– To, co pokazał pod względem treningów i wiele rozmów między nami, oznacza, że ​​zgadzamy się w klubie, że należy dać mu szansę ponownego grania w piłkę nożną na najwyższym poziomie – powiedział dyrektor sportowy IFK Värnamo, Jörgen Petersson.

Paweł Cibicki to wychowanek Malmö FF. W trakcie kariery grał jeszcze dla Jönköpings Södra IF, Leeds United skąd był wypożyczany do Molde FK, IF Elfsborg i ADO Den Haag. Po wypożyczeniu do Holandii został zawodnikiem Pogoni Szczecin. Ostatni mecz rozegrał 19 września 2020 roku.

fot. PressFocus