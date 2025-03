AS Monaco przedłużyło umowę z istotnym ofensywnym graczem

AS Monaco przygotowuje się do kolejnego meczu w Ligue 1 przeciwko Tuluzie. Klub na kilka dni przed meczem dał niespodziankę swoim kibicom. Otóż jeden z kluczowych zawodników drużyny trenera Adiego Huettera, czyli Takumi Minamino przedłużył swój kontrakt. Od teraz umowa Japończyka jest ważna do końca czerwca 2027 roku.

AS Monaco przedłużyło umowę z Minamino

Mamy marzec więc kluby zaczynają myśleć o przyszłości. Monaco, jak na razie rozpoczyna ten proces od przedłużenia umowy z kluczowym graczem. Takumi Minamino, bo o nim mowa parafował swój podpis pod umową, która jest ważna do końca czerwca 2027 roku.

https://twitter.com/AS_Monaco/status/1896882249683116180

Japończyk występuje w ekipie z Księstwa od lata 2022 roku. Przybył wówczas z Liverpoolu za 15 milionów euro. Do tej pory rozegrał 89 meczów, strzelił 16 goli i zanotował też 15 asyst. Najlepsze momenty z klubem przeżywał w poprzedniej kampanii, gdy sięgnął wraz z kolegami po wicemistrzostwo Francji. 30-latek został wówczas wybrany najlepszym graczem Monaco.

Takumi Minamino swoją karierę rozpoczynał w Cerezo Osaka. To stamtąd wyruszył do Europy, a konkretniej do RB Salzburg. Wówczas przez pół roku zdążył już współpracować z trenerem Adim Huetterem, z którym to teraz przebywa wspólnie w Monaco. W Austrii Japończyk pokazywał, że kawał z niego grajka. Zdobył z Salzburgiem aż sześć tytułów mistrza Austrii i pięć Pucharów Austrii. W sumie rozegrał dla tego klubu aż 199 meczów, strzelił 64 bramki i zanotował 42 asysty.

https://twitter.com/UEFAcom_de/status/1879822702963499265

W 2020 roku trafił do Liverpoolu. „The Reds” mocno przekonali się do piłkarza po bezpośrednim meczu w Lidze Mistrzów. Angielska przygoda nie była jednak dla Minamino najlepsza. Mało grał, a także był wypożyczony do Southampton. Pozbyto się go bez żalu w 2022 roku, oddając właśnie do AS Monaco. Czas pokazał, że ta zmiana wyszła piłkarzowi na dobre. Dziś wiele od niego zależy i kibice liczą, że wspomoże w walce o TOP3 na koniec sezonu w Ligue 1.

Takumi Minamino to także etatowy reprezentant Japonii. Do tej pory rozegrał w kadrze narodowej 65 spotkań, w których strzelił 24 gole i zanotował 11 asyst. Brał udział w mistrzostwach świata w Katarze w 2022 roku oraz dwukrotnie w Pucharze Azji, docierając do finału w 2019 roku.

Walka o wicemistrzostwo

W Ligue 1 najprawdopodobniej znów zwycięży PSG. Pozostałym znów pozostała walka o wicemistrzostwo. W tej grupie jest AS Monaco z Takumim Minamino w składzie. Na ten moment Monakijczycy zajmują czwarte miejsce w tabeli i mają odpowiednio trzy oczka straty do Nicei oraz sześć do Marsylii. O dogonieniu PSG trzeba zapomnieć.

Gdyby sezon dziś się skończył, to podopieczni Adiego Huettera zapewniliby sobie udział tylko w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. W bieżącej edycji Champions League zespół z Księstwa dotarł do 1/8 finału. Tam uległ w dwumeczu Benfice. Kibice i właściciele chcieliby znów oglądać zespół walczący w tych elitarnych rozgrywkach.

https://twitter.com/AS_Monaco/status/1895578392441004075

Pomóc w tym ma Duński snajper Mika Biereth. Sprowadzony on został w styczniu za 13 milionów euro ze Sturmu Graz. Przeprowadzka do drużyny Adiego Huettera okazała się być dla niego, póki co doskonałym strzałem. Duńczyk jest w fenomenalnej formie. Ostatnio w swoim siódmym ligowym spotkaniu we Francji, ze Stade Reims zanotował… trzeciego hattricka w swoim 10. meczu w nowym klubie. Do tej pory trzykrotnie pokonał on bramkarza AJ Auxerre, a także golkipera FC Nantes. Biereth ma już na koncie 10 bramek w Ligue 1 i jest on w TOP10 najlepszych strzelców ligi obecnej kampanii. Szybko mu poszło z podbijaniem nowego podwórka.

fot. PressFocus