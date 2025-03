Duńska perełka AS Monaco znowu szokuje

AS Monaco odkąd powróciło do Ligue 1 w 2013 roku ściąga do siebie spore grono utalentowanych zawodników. Doskonale pamiętamy drużynę z sezonu 2016/17, która zdobyła mistrzostwo Francji i dotarła do półfinału Ligi Mistrzów. Dziś tak kolorowo w księstwie nie jest, ale jest nadal sporo powodów do zadowolenia. Kolejnym jest ostatni transfer monakijczyków. Mika Biereth od transferu do Monaco znajduje się w znakomitej dyspozycji.

Perełka AS Monaco szokuje

Mika Biereth był bohaterem jednego z ciekawszych zimowych ruchów. Po udanej jesieni w barwach Sturmu Graz, po raz drugi w tym sezonie był bohaterem transferu. Najpierw ostatniego lata zasilił na stałe niedawnych mistrzów Austrii za kwotę dziewięciu milionów euro z Arsenalu, by zimą trafić do księstwa za cztery miliony więcej niż na starcie sezonu. Przeprowadzka do drużyny Adiego Huettera okazała się być póki co doskonałym strzałem.

Kolokwialnie mówiąc, Duńczyk ma „formę mutant”. W swoim siódmym ligowym spotkaniu we Francji, ze Stade Reims zanotował… trzeciego hattricka w swoim 10. meczu w nowym klubie. Do tej pory trzykrotnie pokonał on bramkarza AJ Auxerre, a także golkipera FC Nantes. Teraz przyszło na bramkarza z miasta chrztu Francji. Biereth ma już na koncie 10 bramek w Ligue 1 i… jest on w TOP10 najlepszych strzelców ligi obecnej kampanii. Monaco ma z kolei trzecią najlepszą ofensywę – z 48 golami.

„Kanonierzy”, których Biereth jest wychowankiem, dziś potrzebują napastnika, tak więc z całą pewnością mogą żałować, że nie dostrzegli odpowiednio wcześnie talentu Duńczyka urodzonego w Londynie. AS Monaco w chwili obecnej śmiało może już wołać od potencjalnego nowego pracodawcy Duńczyka dwukrotność tego, co sami zapłacili.

Duńczyk z AS Monaco jest trzecim w historii klubu piłkarzem, który trafił do siatki w każdym z czterech pierwszych meczów ligowych drużyny z księstwa w lidze francuskiej. Poprzednikami w tej statystyce byli Wissam Ben Yedder oraz (co może zaskakiwać) Oliver Bierhoff.

Przygoda Niemca była bardzo ciekawa, bowiem nie rozpoczął on sezonu 2001/02 od razu z racji urazu, ale następnie trafił w swoich czterech pierwszych domowych meczach. W całej jednosezonowej przygodzie Bierhoff trafił siedem razy do siatki rywali, ale jedynie czterokrotnie w lidze i tylko raz w meczu wyjazdowym

Czy Biereth zrobi karierę na miarę poprzedników drużyny z księstwa? Ben Yedder, Falcao czy Berbatow zawiesili poprzeczkę wysoko, ale z potencjałem 21-latka nie musi być to misja niemożliwa. Wejście ma bowiem niesamowite.

Fot. PressFocus