Termalica pożegnała reprezentanta bez żalu. Teraz wrócił do ojczyzny

Bruk-Bet Termalica pewnym krokiem zmierza w stronę powrotu do PKO BP Ekstraklasy. Nie tak dawno klub z gminy Żabno z województwa małopolskiego pozbył się zbędnego balastu w osobie Jasse Tuominena. Reprezentant Finlandii rozwiązał umowę z końcem grudnia 2024 roku i znalazł właśnie nowego pracodawcę.

Termalica odpaliła reprezentanta bez żalu

Jasse Tuominen ma doświadczenie z europejskich boisk i pucharów. Kapitalnie zagrał przeciwko Derry City w rewanżu 2. rundy kwalifikacyjnej Ligi Konferencji – zdobył tam bramkę i zanotował dwie asysty, lecz jego postawa nic finalnie nie dała, ponieważ to rywale fińskiego KuPS Kuopio awansowali dalej. We wcześniejszych latach był piłkarzem BATE Borysów, gdzie rozegrał sporo spotkań eliminacyjnych. Występował także w dwóch edycjach fazy grupowej Ligi Europy – miał okazję wejść z ławki z Arsenalem czy FC Koeln, a w innej edycji dwukrotnie przeciwko Chelsea.

Od wielu lat nie jest powoływany, ale w 2018 i 2019 roku był podstawowym zawodnikiem reprezentacji Finlandii, grając np. wszystkie 6/6 spotkań w Lidze Narodów C. Nic więc dziwnego, że Termalica obiecywała sobie więcej po zawodniku ze sporym doświadczeniem w europejskich pucharach i na międzynarodowych boiskach. W styczniu 2024 roku zdecydował się on parafować półtoraroczną umowę z Termalicą. Nikt jednak nie przypuszczał, że będzie to tak smutna historia dla obu stron.

Zaledwie… jeden mecz i 17 minut to dorobek 15-krotnego reprezentanta Finlandii. Jeszcze przed przygodą w Polsce w 2023 roku zdążył trafić do siatki siedem razy w 32 meczach dla ekipy z narciarskiego miasta. Ostatni i jedyny raz w Termalice wystąpił w oficjalnym meczu 18 lutego 2024 roku z Chrobrym Głogów. Wkrótce później Tuominen doznał bardzo poważnego urazu łąkotki. W aktualnej kampanii w Betclic 1. Lidze nie zagrał ani razu, dlatego rozwiązał umowę za porozumieniem stron. Nadal leczy swoją kontuzję.

Klub prowadzony przez rodzinę Witkowskich jest rewelacją sezonu w Betclic 1. Lidze. Podopieczni Marcina Brosza idą jak burza i w tabeli zmagań na drugim poziomie rozgrywkowym są na prowadzeniu po 22 z 34 kolejkach. Termalica nad pierwszym zespołem barażowym ma sześć oczek przewagi, ale rozpoczęła rundę wiosenną jedynie od trzech remisów. Chwilę wcześniej na obozie klub został… okradziony przez turystę z Niemiec. Znakiem rozpoznawczym w tym sezonie drużyny z Niecieczy jest ofensywny i bezpośredni futbol.

Tuominen ma nowy klub

Niewypał Termaliki po kilku miesiącach znalazł nowy klub. Wrócił on do ojczyzny, podpisując umowę z Interem Turku. Tuominen podpisał umowę na rok z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Inter Turku to siódma drużyna poprzedniego sezonu Veikkausligi (gra tam 12 drużyn). Będzie to jego czwarty rodzimy klub w karierze. Sezon życia zaliczył w 2016 roku, kiedy to zdobył 10 bramek dla FC Lahti, gdzie zaczynał profesjonalną grę w piłkę. W sezonie 2023 (system wiosna-jesień) grał we wspomnianym KuPS Kuopio. W młodzieńczych latach był też wypożyczony do Mikkelin Palloilijat.

