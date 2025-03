Zmarł kapitan rekordzistów mistrzostw świata. Był legendą rodzimego futbolu

To do dziś piłkarski rekord mundialu. W 1982 roku Salwador doznał największej porażki w historii mistrzostw świata. Aż 10 goli strzeliła im reprezentacja Węgier. Kapitanem tamtej rozbitej ekipy był Norberto Huezo, który w Salwadorze miał status kultowego zawodnika. Były pomocnik zmarł w wieku 68 lat.

Kapitan kadry i legenda futbolu w Salwadorze

Były ofensywny pomocnik i numer 10 reprezentacji narodowej Norberto „Pájaro” Huezo zmarł w wieku 68 lat po przegranej walce z niedokrwieniem mózgu. Informację o śmierci potwierdziła jego córka. Jak wynika z raportu, kiedy zespół medyczny brał już pod uwagę niekorzystne rokowania neurologiczne i możliwą śmierć, doprowadziło to do niewydolności wielu narządów. Ostatecznie Huezo nie zdołał się zregenerować. Kilka tygodni wcześniej wykryto u niego także kilka torbieli.

Huezo miał w Salwadorze status kultowego zawodnika. W latach 1973-1987 wystąpił w 48 spotkaniach kadry i strzelił w nich 16 goli, wliczając w to efektowne trafienie po indywidualnej akcji na meksykańskim stadionie Azteca. Tamta bramka otworzyła mu drzwi do zatrudnienia w klubie Azteca Monterrey. Występował w pięciu różnych krajach – Salwadorze, Meksyku, Hiszpanii, Kostaryce i Gwatemali. Rozegrał przede wszystkim trzy mecze na mundialu w 1982 roku – w tym ten z rekordową porażką.

Był kapitanem reprezentacji Salwadoru w 1982 roku, grając u boku jeszcze większej legendy, czyli Jorge „Magico” Gonzaleza, który do dziś pozostaje kluczową postacią w historii salwadorskiego futbolu. Huezo za to w kraju został zapamiętany z arcyważnej bramki w kwalifikacjach do mundialu 1982. Wykorzystał rzut karny przeciwko Haiti w ostatniej kolejce Pucharu CONCACAF i po zwycięstwie 1:0 stało się jasne, że Salwador uzyskał wymarzony awans na wielki turniej.

Po mundialu Huezo przeniósł się do Hiszpanii, gdzie grał w takich klubach jak Palencia i Cartagena. Rozwijał swoją karierę także we wspomnianym Monterrey w Meksyku, a także przebywał w Kostaryce i Gwatemali. Jako trener prowadził reprezentacje Salwadoru U-17 w 2007 roku i U-20 w 2009 roku. Był także ekspertem sportowym w piłkarskich programach.

Rekord mundialu – okoliczności

Kwalifikacja Salwadoru do mundialu 1982 miała miejsce w trudnym momencie, gdy kraj pogrążony był w wojnie domowej. Przygotowania Salwadorczyków zostały mocno zakłócone z powodu wojny. Mieli problemy z rozgrywaniem jakichkolwiek meczów towarzyskich, a sesje treningowe były często przerywane. Kładziono nacisk na cechy motoryczne i fizyczne, ale nie udało się ich wypracować, gdyż okoliczności były niesprzyjające. Wobec tego piłkarze do Hiszpanii udali się nie w pełni przygotowani. Ostatni etap został mocno zaniedbany.

Do tego Salwador zrezygnował z dwóch piłkarzy i przysłał na mundial tylko kadrę 20-osobową. Co więcej, przyjechali dopiero… trzy dni przed meczem z Węgrami i byli ostatnią reprezentacją spośród wszystkich 24, które dotarły na miejsce. Nawet dobrze się nie przygotowali do analizy przeciwnika – zdołali tylko obejrzeć zakupiony film z meczem Węgrów dzień przed spotkaniem. To wszystko sprawiło, że piłkarze Salwadoru wyglądali niczym dzieci we mgle. Węgry wygrały mecz 10:1, notując najwyższy wynik w historii finałów męskich mistrzostw świata.

Salwador przegrał później z Belgią (0:1) oraz Argentyną (0:2), ale w tamtych spotkaniach zaprezentował się już o niebo lepiej. To był ostatni występ tego kraju na mundialu. Od tamtej pory nie udało się Salwadorowi zakwalifikować. Jego bilans na mistrzostwach świata to sześć porażek w sześciu meczach – grał bowiem jeszcze w 1970 roku w Meksyku. Honorowe trafienie z Węgrami, gdy Honduras dał sobie wbić 10, pozostaje jego jedynym na mundialach.

Fot. screen YT