Tragiczna wiadomość z szatni FC Barcelony. Mecz z Osasuną odwołany

FC Barcelona według planu miała rozegrać w sobotni wieczór ligowe spotkanie na wzgórzu Montjuic. Rywalem drużyny z Katalonii na Stadionie Olimpijskim miała być Osasuna. Do meczu jednak w pierwotnym terminie nie dojdzie. Wszystko z powodu ogromnej tragedii w drużynie dwóch Polaków.

FC Barcelona z przełożonym meczem ligowym

Sobotni mecz FC Barcelony z Osasuną miał być kolejnym przystankiem w ligowych zmaganiach dla obu drużyn. Walcząca o mistrzostwo Hiszpanii „Duma Katalonii” w Dzień Kobiet w ramach 27. kolejki La Liga EA Sports planowała utrzymać prowadzenie przed mającymi chrapkę na tytuł drużynami z Madrytu. Robert Lewandowski miał nie zagrać z powodu drobnego dyskomfortu, ale jego kompan z szatni Wojciech Szczęsny już na dobre wskoczył do pierwszego składu maszyny Hansiego Flicka.

Kibice czekali już na pierwszy gwizdek sędziego na stadionie położonym na wzgórzu Montjuic. Problem w tym, że do meczu FC Barcelony w terminie nie doszło i nie dojdzie. Z hiszpańskich mediów dotarły informacje, o których nikt nie chciałby pisać. Doszło do śmierci jednego z członków sztabu medycznego klubu grającego tymczasowo na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie.

Klub, około kwadrans przed pierwszym gwizdkiem sędziego, wydał oświadczenie: – FC Barcelona jest głęboko zasmucona wiadomością o śmierci lekarza pierwszego zespołu Carlesa Minarro Garcii tego wieczoru. Z tego powodu mecz pomiędzy FC Barceloną a CA Osasuną został przełożony i odbędzie się w innym terminie. Zarząd Dyrektorów FC Barcelony oraz cały sztab pragnie wyrazić najszczersze kondolencje wobec jego rodziny i przyjaciół w tym trudnym czasie.

Ogromna tragedia

Ferran Martinez z „Mundo Deportivo” poinformował, że Garcia po wspólnym lunchu poszedł do pokoju hotelowego i zmarł nagle podczas drzemki. Miał zaledwie 40 lat – pracował w klubie od 2017 roku. Dołączył na początku tego sezonu do sztabu drużyny piłkarskiej, a wcześniej współpracował z sekcją futsalu. Nie wiadomo jeszcze na kiedy przełożono spotkanie 28. kolejki La Liga. To drugie w ostatnim czasie odwołane spotkanie ligi hiszpańskiej. Poza meczem Barcelony, odwołano także starcie Villarrealu z Espanyolem – to jednak z powodu obfitych opadów deszczu w regionie.

Przykład FC Barcelony to z kolei następny w ostatnich latach przypadek przełożonego meczu na najwyższym poziomie, który nie jest skutkiem zjawisk pogodowych. W 2017 roku przed meczem Borussii Dortmund z AS Monaco eksplodowały trzy ładunki wybuchowe i zraniły one m. in. Marca Bartrę. Wstrząśnięta całą sytuacją drużyna BVB nie była w stanie grać tego samego dnia i spotkanie przełożono na kolejny dzień. Sergeja W. – sprawcę ataku terrorystycznego – zatrzymano; zrobił on to celem kupienia akcji klubu na giełdzie w okazyjnej cenie.

W ubiegłym sezonie Serie A z kolei w dzień meczu Atalanty z Fiorentiną zasłabł w hotelu dyrektor „Violi” Joe Barone. Barone zmarł w szpitalu kilka dni później, a spotkanie odbyło się dopiero na początku czerwca, czyli już po zakończeniu sezonu. To z racji obu drużyn uwikłanych w europejskie puchary aż do samego ich finału. Kolejny mecz FC Barcelona rozegra 11 marca – będzie to domowy rewanż z Benficą.

Fot. Goodfon