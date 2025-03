Kiedyś znokautował Rooneya na imprezie. Teraz chce boksować

Sporty walki stają się coraz bardziej popularne wśród byłych piłkarzy. Na polskim podwórku szlaki przecierał Piotra Świerczewski. Bili się też ze sobą Tomasz Hajto i Jakubem Wawrzyniak. Phil Bardsley, który jest byłym graczem choćby Stoke City – znokautował kiedyś Wayne Rooneya na imprezie. Teraz wyraził chęć spróbowania swoich sił w walce bokserskiej na gali Misfits Boxing.

Kolejny piłkarz chętny na walkę w oktagonie

W ostatnim czasie sporty walki stają się coraz częstszym obiektem zainteresowań wśród emerytowanych piłkarzy. Na polskim podwórku mieliśmy już okazję zobaczyć w ringu wspomnianego już Piotra Świerczewskiego, Tomasza Hajtę, Błażeja Augustyna, czy Jakuba Koseckiego. W Anglii niedawno zapowiedziano walkę byłego gracza Chelsea Wayne’a Bridge’a. 44-latek długo przymierzany był do pojedynku bokserskiego, jednak dwa dni po ogłoszeniu jego walki… wycofał się z pojedynku, który miał się odbyć na gali Misfits Boxing.

Teraz chęć spróbowania swoich sił w walce wyraził Phil Bardsley. Były piłkarz Stoke City zakończył karierę w 2023 roku jako zawodnik Stockport. Wychowanek Manchesteru United reprezentował również barwy Burnley, Sunderlandu, Aston Villi oraz Rangers. Boczny obrońca zagrał aż ponad 303 mecze w Premier League. Znany był ze swojego charakteru i twardej gry. Nie ukrywa również, że interesuje się sportami walki, zwłaszcza boksem i śledzi poczynania profesjonalnych zawodników oraz tych walczących podczas freakfightowych gal.

Niedawno wyzwał do pojedynku brytyjskiego influencera – KSI. KSI znany przede wszystkim z serwisu YouTube jest właścicielem Mistifis Boxing i może pochwalić się rekordem 4-1-1. To właśnie z nim miał stoczyć pojedynek Wayne Bridge podczas zbliżającej się gali. Phil Bardsley stwierdził, że byłby solidnym wzmocnieniem dla Mistifis Boxing i zamierza rozpocząć przygotowania do możliwej walki.

Wszedłbym tam z każdym, w tym z KSI. Niedawno miałem operację, ale nie zajmie mi dużo czasu, aby poprawić swoją formę, gdy wrócę na siłownię. Chętnie bym spróbował i myślę, że naprawdę spodobała mi się ta rutyna, to coś, na co naprawdę bym czekał. Nigdy nie odmówiłbym walki na jednej z kart Misfits, ale nie leży w mojej naturze wychodzenie tam, aby promować siebie. Zobaczymy, co się stanie”

Znokautował Rooneya

W 2015 roku media społecznościowe obiegł film, na którym Bardsley znokautował Wayne Rooneya. Byli gracze Manchesteru United podczas imprezy zdecydowali się na sparing. Phil Bardsley uderzył przeciwnika prosto w podbródek, po czym były kapitan reprezentacji Anglii padł na podłogę w kuchni. Obydwaj przyznają, że podczas tego wydarzenia polała się krew. W młodości trenowali boks. Później Rooney popisał się autoironią, kiedy zdobył bramkę z Tottenhamem. Celebrował ją udając walkę bokserską i… nokaut na nim samym. Nawiązywał do filmiku z Bardsleyem.

Podobnie jak był piłkarz Stoke City, Rooney wyraził chęć do walki na gali freakfightowej. Niedawno jako trener został zwolniony z Plymouth Argyle. Teraz ma więcej czasu i może przygotować się do potencjalnego pojedynku. Jak na razie nie doszedł jednak do porozumienia z żadną federacją. Kto wie, może w ramach „rewanżu” to legendarny napastnik United w odwecie znokautowałby swojego dawnego klubowego kolegę?

