Były piłkarz Chelsea i reprezentacji Anglii zawalczy w boksie

Były piłkarz Chelsea zmierzy się z w walce bokserskiej podczas gali w Manchesterze. Przeciwnikiem Wayne’a Bridge’a będzie światowej sławy twórca internetowy – KSI. Pojedynek został oficjalnie ogłoszony podczas ostatniej gali Misfits Boxing 20.

Piłkarska kariera Wayne Bridge’a

W ostatnim czasie coraz częściej byli piłkarze decydują się na spróbowanie swoich sił w MMA. Na naszym krajowym podwórku w oktagonie mieliśmy okazję już oglądać Piotra Świerczewskiego, Tomasza Hajto, czy Jakuba Koseckiego. Jak się okazuje, kolejnym emerytowanym już zawodnikiem, który chce spróbować swoich sił w innej dyscyplinie jest Wayne Bridge. 44-latek zakładał koszulkę reprezentacji Anglii w 36 spotkaniach. Zaliczył dwa występy na mistrzostwach Świata w 2002 roku.

Możemy go także kojarzyć z występów w Premier League w barwach Manchesteru City, West Hamu, ale przede wszystkich z Chelsea. To właśnie z „The Blues” osiągał największe sukcesy w karierze. Zdobył z nimi mistrzostwo kraju oraz Puchar Anglii. W 2014 roku zdecydował się odwiesić buty na kołku. Łącznie na boiskach Premier League wystąpił 316 razy.

Były piłkarz Chelsea zawalczy w boskie

Już wkrótce Wayne Bridge zmierzy się z popularnym youtuberem i influencerem KSI’em. Zebrał on 25 milionów subskrypcji w serwisie Youtube, wydał płytę, a także posiada wiele biznesów. Jak dotąd w ringu oglądaliśmy go sześć razy, a jego rekord to 4-1-1. Dwukrotnie walczył z Loganem Paulem. Rok temu media informowały o rozmowach na temat pojedynku KSI’a z Wayne’m, ale Rooney’em. Emerytowany napastnik Manchesteru United trenował w młodości właśnie boks. Ostatecznie rozmowy utknęły w martwym punkcie.

Pierwsze pogłoski o potencjalnym pojedynku 31-latka i byłego obrońcy Chelsea miały z kolei miejsce w październiku 2023 roku w podcaście Petera Croucha: „Wiesz, jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebował kogoś do walki, znam kogoś, kto trenuje cały czas. Więc jeśli potrzebujesz kogoś w ostatniej chwili, to Wayne Bridge.” – wyznał były napastnik. Współprowadzący Steve Sidwell dodał – „Czy ktoś może pokonać Bridge’a? On jest jak bestia”. Na co KSI odpowiedział: „Jeśli naprawdę jest tym zainteresowany, to byłoby fajnie mieć go w Misfits.”

Niedawno znów zrobiło się głośno na temat walki youtubera i byłego piłkarza. Doniesienia oficjalnie potwierdziły się podczas ostatniej gali Mistifs Boxing 20. Obydwaj panowie zostali zaproszeni do ringu, gdzie mogli spojrzeć sobie głęboko w oczy. Bardzo szybko doszło między nimi do przepychanek. KSI zaczął przypominać Bridge’owi sytuację sprzed lat. Podczas pobytu zawodnika w Chelsea jego ówczesna partnerka Vanessa Perroncel rzekomo miała romans z kolegą z drużyny Johnem Terrym, który jednak wszystkiemu zaprzeczył.

Podczas tej afery Terry stracił opaskę kapitana w reprezentacji Anglii. W 2010 roku podczas meczu Premier League, gdzie panowie stanęli na przeciw siebie, występujący już w Manchesterze City Bridge nie podał ręki byłemu koledze z drużyny, co dodatkowo podgrzało spekulacje o konflikcie. KSI podczas wspomnianego wcześniej „face to face” wyśmiał całą sytuację. W odwecie doszło do szarpaniny.

Walka obydwu panów odbędzie się 29 marca podczas gali w Manchesterze. Wayne Bridge w 2018 roku wziął już udział w charytatywnej walce dla Sport Relief. Jego przeciwnikiem był znany z programu „Made in Chelsea” Spencer Matthes. Reprezentant Anglii zwyciężył wówczas przez decyzję sędziów.

Fot. Youtube