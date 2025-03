TOP 5 bramek 22. kolejki Betclic 2. Ligi

W rozgrywkach Betclic 2. Ligi przynajmniej było z czego wybierać najładniejsze trafienia. Betclic 1. Liga była w miniony weekend pod tym względem fatalna (13 goli). Tu piłka do siatki wpadała niemal dwa razy częściej niż odpowiedniku o ligę wyżej – dokładnie 25 razy, a sam mecz KKS-u Kalisz z Chojniczanką dostarczył sporo emocji i pięciu trafień. Oto nasze TOP 5.

Zobacz też: TOP 5 bramek 24. kolejki Betclic 1. Ligi

5. miejsce – Kacper Flisiuk (KKS Kalisz) vs Chojniczanka Chojnice

Trzeba docenić tę bramkę nie za samo wykończenie, ale za całokształt. Akcję na lewym skrzydle rozpoczął Nestor Gordillo. Zszedł do środka, minął dwóch przeciwników, obrócił się dookoła i zagrał w miejsce, z którego sam przed chwilą przybiegł – do Mateusza Gawlika. Ten z kolei błyskawicznie zagrał w pole karne do Wiktora Staszaka, a młody pomocnik jednym kontaktem z piłką już praktycznie tylko nabił stojącego na trzecim metrze Flisiuka. Cała akcja była bardzo dynamiczna i dała gospodarzom wyrównanie na 1:1.

Padły później jeszcze trzy bramki, a Chojniczanka aż trzy razy wychodziła na prowadzenie. Gol młodzieżowca Jakuba Braneckiego okazał się ostatnim. W końcówce było jeszcze trochę walki, bo Adrian Cierpka i Przemysław Sajdak wylecieli z boiska po dwóch żółtych kartkach i obie ekipy kończyły w 10. Ten drugi złapał dwie kartki w 11 minut. Podopieczni Damiana Nowaka wrócili na zwycięską ścieżkę po niespodziewanej porażce u siebie z rezerwami ŁKS-u Łódź. To ważne przełamanie, bo pozwala im powiększyć przewagę nad 7. miejscem, czyli właśnie ekipą z Kalisza – do ośmiu oczek.

4. miejsce – Kacper Sommerfeld (Pogoń Grodzisk Mazowiecki) vs Skra Częstochowa

To był pojedynek ekip, które w przyszłym sezonie mogą już dzielić dwie klasy rozgrywkowe, ponieważ Pogoń Grodzisk Mazowiecki to lider Betclic 2. Ligi. Ma już cztery punkty przewagi nad drugą Wieczystą Kraków, a nad Polonią Bytom siedem. Skra znajduje się na zupełnie drugim biegunie. Została już ukarana w tym sezonie ośmioma ujemnymi punktami i będzie mieć wielki problem, żeby wydostać się ze strefy spadkowej. Już w sezonie 2023/24 dostała ujemne punkty, także nieuregulowane pensje to ostatnio w Częstochowie chleb powszedni.

Mecz ten mógł mieć i rzeczywiście miał oczywisty przebieg – gra do jednej bramki. Podopieczni Marcina Sasala wygrali bardzo spokojnie 3:0 i udało im się strzelić efektowne gole – co jeden to lepszy. W 41. minucie Kasper Sommerfeld nabiegł na piłkę i sprytnym wolejem po koźle sprawił, że Filip Kramarz mógł się w tej sytuacji tylko przyglądać. Wtedy w zasadzie stało się jasne, że punkty pozostaną w Grodzisku Mazowieckim. Klub ten śrubował wcześniej doskonałą ligową serię bez porażki – od 27 kwietnia 2024 aż do 1 marca 2025. Wyniosła ona 26 spotkań i skończyła się przegraną z GKS-em Jastrzębie.

3. miejsce – Lucjan Klisiewicz (Podbeskidzie Bielsko-Biała) vs Świt Szczecin

Klisiewicz to bohater całej 22. kolejki Betclic 2. Ligi. Zapewnił jego drużynie wygraną 2:1. W 53. minucie wykorzystał dośrodkowanie z prawej strony po krótko rozegranym rzucie rożnym i strzałem głową pokonał Jakuba Rajczykowskiego. Głowa jeszcze raz mu się przydała w doliczonym czasie gry. Jeszcze lepiej pokazał, że potrafi grać tym elementem w 92. minucie. Tym razem otrzymał dośrodkowanie z drugiej strony boiska i urwał się obrońcy może na metr. Dużego kunsztu wymagało, by uderzyć z takiej pozycji szczupakiem! W ten sposób dał ważne trzy punkty.

To jedyny piłkarz z dubletem w tej kolejce. Lucjan Klisiewicz pomógł Podbeskidziu Bielsko-Biała przełamać kiepską passę czterech spotkań bez wygranej. Powoli robiło się coraz niebezpieczniej, bo czerwona strefa zaczynała się już zbliżać wielkimi krokami. Dzięki temu Podbeskidzie ma teraz pięć punktów przewagi nad znajdującym się na 13. pozycji Rekordem Bielsko-Biała, czyli derbowym przeciwnikiem.

2. miejsce – Mateusz Wzięch (ŁKS Łódź II) vs Zagłębie Sosnowiec

Mateusz Wzięch wziął udział w projekcie organizowanym przez Emila Kota pod tytułem „Ty też masz szansę”. Chodzi w nim o to, że utalentowani zawodnicy z niższych lig walczą o to, by się pokazać przed trenerami i skautami z całej Polski. W tenże sposób piłkarz III-ligowego Sokoła Kleczew podpisał umowę z ŁKS-em Łódź. Ogrywa się jednak w rezerwach, gdzie w 22. kolejce popisał się fantastycznym uderzeniem z dystansu. Ponad 20 metrów, mocny strzał prawą nogą i piłka wpadająca w dolny róg bramki.

Rezerwy ŁKS-u wygrały 3:1. To już kolejna wygrana tej ekipy z ekipą ze strefy barażowej. Łódzka „dwójka” pokazała się z bardzo dobrej strony, tworząc nawet więcej okazji niż te zakończone bramkami. W 81. minucie Jędrzej Zając przypieczętował wygraną. Znalazł się w odpowiednim miejscu i czasie i po dośrodkowaniu z rzutu rożnego praktycznie z metra skierował piłkę do bramki. Już zza linii wybijał ją Grzegorz Janiszewski. Rezerwy mają już siedem oczek przewagi nad całą, sześciozespołową czerwoną strefą.

1. miejsce Bartosz Farbiszewski (Pogoń Grodzisk Mazowiecki) vs Skra Częstochowa

Najbardziej efektowna bramka 22. kolejki Betclic 2. Ligi. Bartosz Farbiszewski to środkowy obrońca i nowy nabytek lidera z zimowego okienka transferowego, gdy przeszedł definitywnie z Bruk-Betu Termaliki Nieciecza. W dwóch meczach z rzędu wyszedł w podstawowym składzie w trzyosobowym bloku obronnym i trudno się spodziewać, żeby po takiej posłanej „bombie” i meczu na zero z tyłu miał to miejsce stracić. Marcin Sasal mógł tylko z uznaniem kiwać głową podopiecznemu – za podłączenie się do akcji i za podjętą decyzję o strzale.

W momencie bramki na tablicy wyników było już 2:0 dla gospodarzy, lecz dążyli oni do kolejnych trafień. W końcu grali z przedostatnią ligową drużyną. Farbiszewski dostał piłkę z lewej strony i zupełnie niespodziewanie huknął mocno lewą nogą. Zwykle w takich sytuacjach piłkarz dokręca piłkę prawą i uderza technicznie, ale obrońca po prostu się nie zastanawiał i huknął lewą. Wyszedł z tego nawet taki trochę spadający liść,, czego nie spodziewał się bramkarz Filip Kramarz. Stoper przypieczętował tym samym wysoką wygraną Pogoni. Gola można zobaczyć poniżej – akcja około 40. sekundy.