FC Barcelona vs Girona – 30.03 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu FC Barcelona vs Girona

Rozgrywki: La Liga

Data i godzina: 30 marca, godz. 16:15

Stadion: Estadio Olímpico

Derbowy pojedynek na Estadio Olimpico ma wyraźnego faworyta na papierze. Czy rozpędzona FC Barcelona pokona znajdującą się w kryzysie Gironę i umocni się na pozycji lidera La Liga? Teoretycznie wszystko na to wskazuje, ale jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się już w niedzielę. Zapraszam do mojej analizy meczu FC Barcelona vs Girona, w której przedstawiam typy bukmacherskie.

FC Barcelona vs Girona – typy bukmacherskie

FC Barcelona vs Girona: FC Barcelona strzeli powyżej 2,5 bramki

W nadchodzącym meczu nie spodziewam się niespodzianki. Stawiam na wysoką wygraną Barcelony, a Betfan oferuje atrakcyjny kurs 1.75 na zakład „powyżej 2,5 gola” dla Dumy Katalonii. Warto skorzystać z tej okazji, zwłaszcza biorąc pod uwagę ostatnią formę obu drużyn.

Gospodarze niedzielnego meczu wygrali pięć ostatnich spotkań i są niepokonani od dziewiętnastu meczów. Z kolei Girona przystąpi do rywalizacji na Estadio Olimpico po sześciu kolejnych spotkaniach bez zwycięstwa. Przepaść.

Statystyki również wskazują na to, że na Estadio Olimpico możemy zobaczyć co najmniej trzy bramki ze strony gospodarzy. FC Barcelona strzelała minimum trzy gole w swoich trzech ostatnich spotkaniach.

„Duma Katalonii” wygrała także ostatni bezpośredni mecz z Gironą aż 4:1. O fatalnej dyspozycji defensywy rywali świadczy fakt, że nie zachowali czystego konta w żadnym z ostatnich jedenastu meczów.

Podążając za innymi typami spodziewam się gola Roberta Lewandowskiego. Polak trafił do siatki w ostatnim starciu przeciwko Osasunie, choć pojawił się na boisku dopiero w 68. minucie. „Lewy” strzelił także w dwóch z trzech ostatnich pojedynków przeciwko Gironie.

Propozycje typów bukmacherskich na FC Barcelona vs Girona

Powyżej 2,5 bramki FC Barcelony @1.75

Robert Lewandowski strzeli gola @1.59

Powyżej 3,5 gola w meczu @1.81

FC Barcelona vs Girona – zapowiedź meczu

Forma FC Barcelony

Barcelona wygrała w ostatniej kolejce La Liga 3:0 z Osasuną, umacniając się na pozycji lidera. Obecnie ma trzy punkty przewagi nad drugim w tabeli Realem Madryt. Dla „Dumy Katalonii” było to już ósme z rzędu ligowe zwycięstwo.

Forma Girony

Girona czeka na komplet punktów w La Liga już od sześciu kolejek. Trzy ostatnie mecze zakończyła remisami, a wcześniej zanotowała trzy porażki z rzędu. W ostatniej serii spotkań zremisowała 1:1 z Valencią, co spowodowało spadek na 13. miejsce w tabeli. Z dorobkiem 34 punktów ma już tylko siedem oczek przewagi nad strefą spadkową.

Przewidywane składy FC Barcelona vs Girona

FC Barcelona : Szczęsny; Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Gavi, Raphinha; Lewandowski

: Szczęsny; Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Gavi, Raphinha; Lewandowski Girona: Gazzaniga; A Martinez, Blind, Krejci, Gutierrez; Herrera, Romeu, Arthur; Tsygankov, Stuani, Danjuma

Sędzia w spotkaniu FC Barcelona vs Girona

Mecz FC Barcelony z Gironą poprowadzi Juan Luis Pulido Santana, dla którego będzie to 11 starcie w tym sezonie hiszpańskiej La Liga. Sędziował również jeden mecz Pucharu Króla. Pulido pokazał jak na razie łącznie 58 żółtych i 3 czerwone kartki oraz podyktował 7 rzutów karnych.

Gdzie oglądać mecz FC Barcelona vs Girona?

Bezpośrednie transmisja meczu FC Barcelona vs Girona pojawi się na kanale CANAL+ Sport.

Statystyki na typy bukmacherskie FC Barcelona vs Girona

FC Barcelona wygrała osiem ligowych meczów z rzędu

FC Barcelona strzeliła powyżej 2,5 gola w trzech ostatnich meczach

„Duma Katalonii” wbiła cztery gole w ostatnim bezpośrednim pojedynku

Girona na komplet punktów czeka już od sześciu kolejek

Girona nie zachowała czystego konta w jedenastu ostatnich meczach

Girona straciła minimum dwa gole w trzech z czterech ostatnich wyjazdowych spotkań

Typowanie wyniku meczu FC Barcelona vs Girona

Girona potrafiła w przeszłości zaskoczyć FC Barcelonę, ale tym razem nie spodziewam się żadnej niespodzianki. Uważam, że podopieczni Hansiego Flicka zanotują pewne kilkubramkowe zwycięstwo. Osiem wygranych ligowych starć z rzędu przy sześciu spotkaniach bez zwycięstwa – to bilans, który wyraźnie pokazuje, że Barca powinna dominować nad Gironą od pierwszej do ostatniej minuty meczu.

