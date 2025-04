Borussia z wielkim problemem. Gwiazda obrony nie zagra już w tym sezonie

Borussia Dortmund po raz kolejny została wystawiona na ciężką próbę – po serii kontuzji kluczowych zawodników w trakcie trwania sezonu 2024/25, tym razem poważnego urazu nabawił się lider obrony dortmundczyków – Nico Schlotterbeck – który w najgorszym wypadku nie pomoże nawet kolegom podczas Klubowych Mistrzostw Świata w czerwcu.

Borussia potwierdza – Schlotterbeck kontuzjowany

Do końca sezonu 2024/25 pozostało już niewiele czasu i dla wielu klubów w Bundeslidze najbliższe tygodnie okażą się decydujące – chociażby z racji na walkę o utrzymanie w lidze, jak i również o europejskie puchary. Mimo kiepskich występów w poprzednich miesiącach, Borussia Dortmund wciąż celuje bardzo wysoko i pragnie uzyskać miejsce w tabeli gwarantujące awans do Ligi Mistrzów.

Zadanie nie będzie jednak wcale takie łatwe, jako że konkurencja nie śpi, zaś problemy kadrowe po raz kolejny dały się we znaki Niko Kovacowi… Niedawno poważnej kontuzji kolana doznał Nico Schlotterbeck, czyli gwiazda i lider obrony BVB, wręcz zawodnik, od którego rozpoczynano ustalanie składu. Jak poinformował klub, reprezentant Niemiec doznał zerwania łąkotki w lewym kolanie i w poniedziałek wieczorem przeszedł operację, co wyklucza go z gry już do końca sezonu.

– Środkowy obrońca Borussii Dortmund, Nico Schlotterbeck, doznał zerwania łąkotki w lewym kolanie i nie będzie już mógł grać dla BVB w żadnych rozgrywkach w tym sezonie – czytamy w oficjalnym oświadczeniu na stronie BVB.

Borussia nie poinformowała dokładnie na jak długo wypada Schlotterbeck, ale wiele źródeł w Niemczech nie ma wątpliwości, że absencja od gry w piłkę potrwa wiele długich miesięcy – jak donosi chociażby „Kicker” czy „T-Online”, środkowy obrońca najpewniej będzie gotowy do gry dopiero jesienią 2025 roku, co oznacza tym samym, że opuści on nie tylko okres letnich przygotowań, ale i sporą część pierwszej części sezonu 2025/26.

Borussia bez filaru na Barcelonę i Bayern

Strata Schlotterbecka to wielki cios – zdają sobie z tego sprawę kibice, eksperci oraz cała Borussia. Niemiec opuści przede wszystkim trzy, ale jakże arcyważne pojedynki w Lidze Mistrzów oraz w Bundeslidze – przeciwko Barcelonie oraz Bayernowi Monachium. Na domiar wszystkiego Niko Kovac nie może korzystać z usług dwóch innych stoperów, a mianowicie Niklasa Suele oraz Filippo Mane. Na ten moment ich jedynym zdrowym środkowym obrońcą jest Waldemar Anton.

− To był dla nas prawdziwy szok. Operacja, która została przeprowadzona w poniedziałek wieczorem, oznacza teraz, że będzie on wyłączony z gry przez kilka miesięcy, około pół roku. Takie są obecne prognozy. Ale jedno jest pewne: Nico otrzyma nasze pełne wsparcie. Jest dla nas bardzo ważnym zawodnikiem. Będzie nam go bardzo brakowało w nadchodzących tygodniach i będziemy go potrzebować, gdy tylko wróci. To oczywiście będzie miało wpływ na mecz z Barceloną i nadchodzące tygodnie. Nico również jest smutny, podobnie jak my – to strata, która bardzo nam ciąży. Ale postaramy się zrobić wszystko, aby przynieść mu trochę radości przed telewizorem – powiedział ostatnio dyrektor sportowy BVB, Sebastian Kehl.

Fot. FutbolNews