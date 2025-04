Mariusz Rumak zaczął współpracę z klubem okręgówki. „Wybitny trener”

Mariusz Rumak niedawno rozpoczął „długofalową współpracę” w okręgówce. Były szkoleniowiec Lecha Poznań będzie odpowiadał za „system szkolenia” jednego z klubów z szóstego szczebla rozgrywkowego. W najbliższych dniach 47-latek poprowadzi także „pokazowy trening” dla piłkarzy pierwszego zespołu.

Nieudany powrót Rumaka do Lecha

W rundzie wiosennej poprzedniego sezonu po niemal 6,5 roku do Ekstraklasy wrócił Mariusz Rumak. Został zatrudniony jako tymczasowy trener Lecha Poznań w miejsce zwolnionego po rundzie jesiennej Johna van den Broma. Choć jego powrót do pierwszego zespołu „Kolejorza” po niemal dekadzie zaczął się od dwóch zwycięstw, była to jedyna taka seria za jego drugiej kadencji. Mimo zaledwie trzech zwycięstw w dziewięciu kolejnych ligowych meczach Lech na cztery kolejki przed końcem sezonu PKO BP Ekstraklasy zajmował pozycję wicelidera.

Jednak w czterech finałowych meczach rozgrywek PKO BP Ekstraklasy 2023/24 „Kolejorz” nie wygrał ani razu, a trzykrotnie przegrał, wobec czego wypadł poza strefę europejskich pucharów. Nie było więc zaskoczeniem, że po zakończeniu sezonu nie został na stałe z pierwszym zespołem Lecha. Wrócił do klubowej akademii, gdzie przed przejęciem seniorskiej drużyny pracował od niemal dwóch lat. Jesienią ub. roku zaangażował się w projekt łączący sport z biznesem – B&S Integra, a teraz rozpoczął współpracę z kolejnym piłkarskim klubem.

Zaczął współpracę z klubem okręgówki

W czwartek 10 kwietnia zajmujący ostatnie miejsce w grupie I kujawsko-pomorskiej klasy okręgowej KS Pomorzanin Toruń poinformował o nawiązaniu współpracy z 47-letnim trenerem. W komunikacie klubu czytamy o „początku długofalowej współpracy”. W ubiegłorocznym spadkowiczu z V ligi Rumak ma odpowiadać za budowę „nowoczesnego, skutecznego i dopasowanego systemu szkolenia”, a w przyszłym tygodniu przeprowadzi „pokazowy trening” dla zawodników seniorskiej drużyny.

– Czujecie ten wiatr? To wiatr zmian! To nie jest krótka wizyta – to początek długofalowej współpracy (…) Nasz klub odwiedził wybitny trener Mariusz Rumak! Trener Rumak to człowiek z ogromnym doświadczeniem (…) Teraz, w asyście swojego zespołu, będzie wspierał Nas w budowie nowoczesnego, skutecznego i dopasowanego systemu szkolenia. Współpraca rozpoczęła się od kompleksowego audytu obecnego modelu pracy z zawodnikami oraz analizy kompetencji całego zespołu trenerskiego.

– Jednym z pierwszych działań było przeprowadzenie warsztatów, których efektem jest opracowana specjalnie dla Pomorzanina macierz kompetencji trenerskich. Na jej podstawie każdy trener otrzyma indywidualny plan rozwoju, a także możliwość skorzystania z konsultacji i indywidualnego feedbacku. Zwieńczeniem pierwszego etapu współpracy będzie pokazowy trening zespołu seniorów, który trener Rumak poprowadzi w najbliższy wtorek. Nie możemy się doczekać! – czytamy na klubowej stronie na Facebooku.

Grający na szóstym szczeblu rozgrywkowym Pomorzanin może zaliczyć drugi z rzędu spadek. W poprzednim sezonie toruński klub spadł z IV ligi, w której grał od czasu spadku z III ligi w 2021 roku. W ten weekend jednak Pomorzanin nie tylko odbił się od dna tabeli, ale zarazem opuścił strefę spadkową, bowiem pokonał u siebie 2:0 bezpośredniego rywala w walce o utrzymanie – Krajnę Sępólno Krajeńskie. Zarazem swoje mecze przegrali dwaj inni rywale w walce o ligowy byt. Dla Pomorzanina było to pierwsze domowe zwycięstwo od równo pół roku.

