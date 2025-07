Zaskakujący ruch Saula Nigueza. Co dalej z jego przyszłością?

Wszystko wskazuje na koniec pewnej epoki – Saul Niguez nie jest już piłkarzem Atletico Madryt. Po wieloletniej przygodzie z klubem, w której nie brakowało wzlotów i upadków, hiszpański pomocnik rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron. Na horyzoncie rysuje się nowy etap w jego karierze – tym razem poza granicami Hiszpanii.

Saul – legenda Atletico?

To pytanie może wywołać różne opinie, ale jedno jest pewne – Saul Niguez przez wiele lat był nieodłączną częścią Atletico Madryt. Do akademii trafił jako dziecko, debiutował w pierwszym zespole już jako nastolatek, a później stał się jednym z kluczowych elementów układanki Diego Simeone. Wszechstronny, waleczny, z charakterem, który idealnie wpisywał się w filozofię „Cholo”. Z czasem wyrósł na zawodnika symbolicznego – niekoniecznie błyszczącego na pierwszych stronach gazet, ale takiego, bez którego trudno byłoby wyobrazić sobie drużynę.

W swoich najlepszych latach był jednym z najbardziej niedocenianych pomocników w Europie – skuteczny w odbiorze, groźny pod bramką rywali, gotowy zagrać na niemal każdej pozycji. To on strzelał pamiętne gole dla drużyny, w tym ten w Lidze Mistrzów – w półfinale z Bayernem Monachium w 2016 roku. Wtedy, w pojedynkę ośmieszył defensywę Bawarczyków, mijając kilku rywali i kończąc akcję precyzyjnym strzałem. Gol ten nie tylko dał Atletico przewagę w dwumeczu, ale też stał się symbolem stylu Saula – odwaga, technika i chłodna głowa w wielkim momencie.

Ostatnie sezony nie były już tak udane – jego forma falowała. Nie pomogło wypożyczenie do Chelsea, a także ostatnia kampania w Sevilli, gdzie co prawda regularnie pojawiał się na boisku, ale nie zaznaczył swojej obecności w sposób szczególny. Teraz wygląda na to, że również jego czas w Madrycie dobiegł końca – Saul rozwiązał kontrakt z Atletico.

To oznacza, że zakończy swoją przygodę z klubem na 427 występach, 48 bramkach i 26 asystach. Przez te wszystkie lata sięgnął po imponującą liczbę trofeów – Superpuchar Hiszpanii, Puchar Króla, Superpuchar UEFA, dwukrotnie Ligę Europy oraz upragnione mistrzostwo Hiszpanii.

Czy jest legendą? Może nie w tym samym sensie, co np. Fernando Torres, Diego Godin czy Gabi, ale bez wątpienia zapisał się w historii klubu jako jeden z jego najbardziej charakterystycznych i lojalnych zawodników ostatnich lat.

Nowy rozdział na horyzoncie

Po latach spędzonych w Madrycie, Saul Niguez postanowił rozpocząć nowy rozdział w swojej karierze. Hiszpański pomocnik rozwiązał kontrakt z Atletico i jest bliski podpisania umowy z tureckim Trabzonsporem. Ten ruch może dać mu świeży start i szansę na odbudowanie formy w lidze, która w ostatnich latach staje się coraz bardziej atrakcyjna dla doświadczonych piłkarzy.

Trabzonspor to klub z bogatą historią i ambitnymi planami, który w ostatnich sezonach regularnie walczy o czołowe pozycje w Süper Lig. Gorąca atmosfera na trybunach i ogromne zaangażowanie kibiców tworzą tam wyjątkowe warunki, które mogą sprzyjać zawodnikom szukającym nowej motywacji. Dla Saula, który przez lata był symbolem lojalności i waleczności w Atletico, to szansa na nowy start i pokazanie, że wciąż potrafi grać na wysokim poziomie.

Transfer do Turcji to także odważny krok w nieznane – pokazujący, że 30-latek nie boi się wyzwań i chce dalej rozwijać swoją karierę na arenie międzynarodowej. Co więcej, w Trabzonsporze mógłby spotkać byłego kolegę z Atletico, Stefana Savica, co może pomóc mu szybciej zaaklimatyzować się w nowym klubie i środowisku. W nadchodzących tygodniach powinniśmy poznać więcej szczegółów dotyczących kontraktu, ale jedno jest pewne – nowy etap dla Saula właśnie się zaczyna.

