Betis przedłużył umowę z ważnym graczem. Manchester City musi się obejść smakiem

Real Betis przedłużył kontrakt z jednym ze swoich zawodników – Sergim Altimirą. 23-letni pomocnik związał się z klubem z Andaluzji nową umową obowiązującą do 30 czerwca 2029 roku. Tym samym zarząd „Los Verdiblancos” zapewnił sobie w przyszłości spory zysk. Uciął też spekulacje co do możliwego transferu do drużyny Pepa Guardioli. Betis to rywal Jagiellonii w 1/4 finału Ligi Konferencji.

Betis przedłużył umowę z Sergim Altimirą

Betis postanowił zadbać o przyszłość i przedłużył kontrakt z 23-letnim Sergim Altimirą. Rozchwytywany pomocnik związał się z klubem umową obowiązującą do 30 czerwca 2029 roku. Nowy kontrakt zawiera również obowiązkową w Hiszpanii klauzulę odejścia, której wysokość ustalono na 60 milionów euro. O tym informował Fabrizio Romano. Taki ruch to nie tylko sposób na zabezpieczenie przyszłości.

Dobra postawa Sergiego Altimiry w ostatnich tygodniach sprawiła, że w styczniu jego nazwisko pojawiło się na liście życzeń Pepa Guardioli i Manchesteru City. Jak poinformował ww. włoski dziennikarz newsowy, Hiszpan był jedną z opcji branych pod uwagę przy ewentualnym wzmocnieniu środka pola „The Citizens”.

Altimira miał być alternatywą wobec kontuzji Rodriego, jednak ostatecznie na Etihad Stadium trafił inny hiszpański pomocnik – Nico Gonzalez z FC Porto. Swego czasu jego powrotu do Barcelony chciał ówczesny dyrektor sportowy klubu – Mateu Alemany.

Sergi Altimira to wychowanek Barcelony, tak jak jego kuzyn – Adria, piłkarz Leganes – innego klubu La Liga. Do 18. roku życia Sergi rozwijał się w słynnej akademii „La Masii”. Nie zdołał jednak przebić się do pierwszego zespołu i przeniósł się do CF Sabadell, gdzie jego kariera z czasem nabrała rozpędu. Latem 2023 roku Getafe wykupiło go za 300 tysięcy euro, lecz piłkarz nie zdążył tam nawet zadebiutować – miesiąc później trafił do Betisu za kwotę około dwóch milionów euro.

Jak się okazało, był to strzał w dziesiątkę. Altimira stopniowo wywalczył sobie miejsce w rotacji drużyny prowadzonej przez Manuela Pellegriniego. Do tej pory rozegrał dla „Beticos” 60 spotkań, zdobywając trzy bramki i notując jedną asystę.

Betis mknie do finału Ligi Konferencji?

Ostatnio o Betisie jest głośno również w Polsce, głównie za sprawą rywalizacji z Jagiellonią Białystok w Lidze Konferencji. W pierwszym meczu, rozegranym kilka dni temu na stadionie Benito Villamarín, górą byli gospodarze, którzy pokonali mistrza Polski 2:0.

Bramki dla hiszpańskiej ekipy zdobyli Cedric Bakambu oraz największy talent klubu – Jesus Rodriguez. Choć wynik 2:0 może sugerować wyrównane starcie, rzeczywistość była inna.

Jagiellonia nie miała zbyt wielu okazji pod bramką rywala – oddała zaledwie jeden celny strzał, a statystyka „goli oczekiwanych” (xG) na poziomie 0,16 mówi sama za siebie. Z taką skutecznością trudno myśleć o korzystnym wyniku na wyjeździe. Doceniono jednak w „Marce” trzech zawodników trenera Adriana Siemieńca – Sławomir Abramowicz i dwóch jego kolegów oceniono tak samo jak większość ekipy Betisu.

Betis nie należy do klubów, które mogą pochwalić się bogatą kolekcją trofeów. W swojej historii zdobył zaledwie jedno mistrzostwo Hiszpanii – w odległym 1935 roku – oraz trzy Puchary Króla, z czego ostatni w 2022 roku. Jednak obecny sezon Ligi Konferencji to dla „Verdiblancos” realna szansa na sukces międzynarodowy.

Zespół Manuela Pellegriniego (wygrana z Jagiellonią to jego 116. w roli trenera klubu – wyrównany rekord) jest już na etapie ćwierćfinałów, a jeśli wyeliminuje drużynę z Podlasia, w (prawdopodobnym) półfinale zmierzy się ze zwycięzcą pary Celje – Fiorentina. Włosi wygrali pierwsze spotkanie na wyjeździe 2:1.

Finał tegorocznej edycji rozgrywek odbędzie się 28 maja na stadionie we Wrocławiu. Betis z pewnością zrobi wszystko, by się tam znaleźć i sięgnąć po upragniony puchar.

fot. PressFocus