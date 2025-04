Chelsea też gra słabiej. Oto najgorsze mecze „The Blues” w tym sezonie

Chelsea zmierzy się w rewanżowym starciu z Legią Warszawa w ramach ćwierćfinału Ligi Konferencji. Mimo iż przewaga z pierwszego spotkania jest ogromna, bo to aż trzy bramki, to jednak wlejemy malutką nadzieję w serca kibiców, wskazując na kilka beznadziejnych występów „The Blues” w tym sezonie. Kiedy zawodziła ekipa Enzo Mareski?

Chelsea kontra beniaminek, ale i nie tylko

Zdecydowanie fani Chelsea będą w tym sezonie pamiętać dwa spotkania przeciwko Ipswich Town – w tym negatywnym ujęciu. Dla zobrazowania całej sytuacji – „The Tractor Boys” mają aktualnie stratę 14 punktów do bezpiecznej pozycji i zaraz spadną do Championship. Na rozgrywki w elicie byli po prostu za słabi. No chyba, że… mieliby grać w każdej kolejce przeciwko Chelsea. Wtedy mogliby się utrzymać, bo mieli chyba konkretny sposób na urywanie punktów.

W ostatnim spotkaniu ligowym Chelsea dopiero w drugiej połowie za sprawą Jadona Sancho „The Blues” wyrównali na 2:2. Fakty są takie, że po pierwszej połowie gospodarze przegrywali 0:2 i wyrównali rzutem na taśmę. To trochę wstyd dla zespołu walczącego o miejsce w przyszłorocznej Lidze Mistrzów, by stracić punkty z kimś, kto jest pogrążony w beznadziei, przegrywa niemal mecz za meczem i wiadomo, że niedługo spadnie. Nawet absolutnie beznadziejny Manchester United pokonał Ipswich aż 4:1, a Chelsea nie umiała.

Inaczej sytuacja wyglądała w pierwszej rywalizacji obu tych zespołów, kiedy to podopieczni Enzo Mareski pojechali na Portman Road. Wówczas już po 12 minutach przegrywali po wykorzystanym rzucie karnym Liama Delapa, a na początku drugiej części gola na 2:0 wpakował Omari Hutchinson. Oczywiście Chelsea była częściej przy piłce, atakowała, Palmer strzelił w słupek, więc nie przekładało się to na rezultat. W dodatku przyjezdni mieli mniej celnych strzałów na bramkę (6:5). To spotkanie dość mocno obnażyło braki, nad którymi Maresca musiał wówczas popracować – fazy przejściowe kulały.

Liam Delap stał się koszmarem Chelsea, bo potrafił przy kontrach praktycznie sam biec z piłką i nikt mu tego biegu z piłką nie potrafił przerwać. Oprócz gola dołożył też asystę do Hutchinsona i Ipswich wygrało 2:0. Tamta porażka wpasowała się w fatalny okres „The Blues”, kiedy ewidentnie uleciała im pewność siebie. Ligowa posucha trwała aż cztery mecze, a przecież chwilę wcześniej podopieczni Mareski… realnie walczyli o mistrzostwo!

Nieudane derby Londynu

Oczywiście klubów z tego miasta jest całkiem sporo, ale pojedynki z Crystal Palace oraz z Fulham dość mocno odbiły się na drużynie Mareski. Drużyna z Sulhurst Park zdecydowanie nie odpowiadała Chelsea, ponieważ dwukrotnie padały wyniki 1:1. Jednak drugi mecz, rozgrywany tuż po Nowym Roku na stadionie rywala kompletnie „The Blues” nie wyszedł, choć to i tak mało powiedziane. Przez 90 minut byli w stanie oddać tylko jeden celny strzał (zamieniony na gola), a Palace było lepsze – zrobiło to aż sześciokrotnie. W pierwszym meczu z ekipą Olivera Glasnera, na własnym obiekcie, również padł remis.

W okolicach Świąt Bożego Narodzenia Chelsea miała zdecydowaną obniżkę formy. Po bezbramkowym remisie z Evertonem zmierzyła się w Boxing Day z Fulham (kolejka przed porażką z Ipswich). Po prowadzeniu w pierwszej połowie wydawało się, że „The Blues” dociągną do końca na skromnym prowadzeniu, natomiast inne plany mieli rywale. W 82. minucie Harry Wilson wyrównał na 1:1, a w doliczonym czasie gry trzy punkty gościom zapewnił Rodrigo Muniz. Fulham po prostu było konkretniejsze w swoich poczynaniach, a w końcówce pokazali determinację do zwycięstwa.

Słaby Manchester jednak za silny?

Rywalizacja o miejsce dające prawo gry w Lidze Mistrzów zapowiada się ekscytująco. Chelsea miała przewagę nad Manchesterem City, ale do momentu straty punktów z Ipswich Town. Jeszcze niedawno londyńczycy byli na drugim miejscu, ale dość szybko myśli o zagrożeniu Liverpoolowi odpłynęły. Końcówka roku dla „The Blues” nie była zbyt udana, ale sam styczeń również. Manchester City przeżywał i nadal przeżywa w tym sezonie ogromny kryzys, z którego próbuje się wykaraskać. Wystarczy zresztą spojrzeć:

Mnóstwo wyników na czerwono, ośmieszające klęski z Tottenhamem, Sportingiem, Arsenalem. Porażka za porażką… ale Chelsea kompletnie nie potrafiła się postawić najgorszemu Manchesterowi City od niepamiętnych czasów (chyba schyłkowego Pellegriniego). Debiutujący na środku obrony Abdukodir Chusanow zagrał tragicznie i co rusz podawał piłkę „The Blues”, sprokurował bramkę, a ci i tak nie potrafili wygrać.

Z mało kim Manchester grał w tym sezonie tak swobodnie. Wchodzący w wolne strefy Omar Marmoush siał popłoch – nie mieli go „The Blues” rozczytanego. Wszystko przecież dla nich rozpoczęło się całkiem solidnie. W 3. minucie gola strzelił Noni Madueke, ale jeszcze przed przerwą wyrównał Josko Gvardiol. W drugiej połowie bramki zdobyli kolejno Haaland oraz Foden. City po prostu było lepsze, a Chelsea nie wiedziała, w jaki sposób ma ugryźć „The Citizens”.

„Dwumecz” z Brighton

Na początku lutego Chelsea w przeciągu kilku dni zmierzyła się dwukrotnie z Brighton, najpierw w ramach Pucharu Anglii, a później na boiskach Premier League. W obu tych przypadkach „Mewy” okazały się drużyną lepszą. W pucharze wygrały 2:1 po bramkach Georginio Ruttera oraz Kaoru Mitomy. To nie był dobry mecz, raczej nudny. Chelsea znów prowadziła 1:0 (po fatalnym błędzie Verbruggena) i wypuściła to prowadzenie.

Można powiedzieć, że dokładnie sześć dni później Chelsea zagrała znacznie gorzej, czego idealnym dowodem są statystyki z tego spotkania. 0 celnych strzałów na bramkę, raczej tego nie trzeba zbędnie komentować. Do tego pozwolili rywalowi na oddanie pięciu celnych uderzeń, ale także jednego w poprzeczkę. W pierwszej połowie padły dwie bramki: Kaoru Mitomy oraz Yankuby Minteha, który po zmianie stron ustalił wynik tego meczu. Patrząc sobie na dwa spotkania jednocześnie, nawet w formie takiego dwumeczu – Chelsea oddała przez 180 minut jedynie dwa celne strzały.

Jak już nie działa, to co?

Oczywiście Chelsea rozegrała w tym sezonie wiele świetnych spotkań, ale w tej analizie skupiamy się na tych najgorszych, z czego też można wysnuć parę wniosków. Przede wszystkim, pierwszy, który nasuwa się po ostatniej rywalizacji z Ipswich Town – defensywa Chelsea kompletnie gubi się w obronie szybkich ataków. W tym konkretnym meczu najbardziej zagubiony był Marc Cucurella (dwa gole po jego stronie i błędach). Straty goli po kontrach obserwowaliśmy także czy to w meczu z Crystal Palace (bramka Matety), ale także decydujące trafienie w pojedynku z Fulham Rodrigo Muniza.

Jednak wiadomym jest, iż obrona kontrataków to nie jest łatwa sprawa, natomiast w przypadku drużyny Mareski widać ogólny problem. W tych najgorszych spotkaniach nie radzą sobie z obroną ataków, kiedy rywale pomijają drugą linię. Idealnie obrazował to mecz z City, kiedy dłuższymi podaniami za linie obrony Haalanda, czy Marmousha szukał Akanji, a także Ederson. W wybranych spotkaniach wszystko było także mocno połączone – problemy defensywne mocno wpływały na poczynania w ataku. Stąd też brały się mecze z jednym bądź bez żadnego strzału celnego.

Eksperci zauważają także kompletny brak doświadczenia Chelsea. Kiedy zaczyna się coś „palić”, to nie ma kto tego uspokoić i wygasić. Maresca dysponuje bardzo młodym zespołem. Zresztą już w grudniu sam trener albo próbował zdjąć presję z piłkarzy, albo był po prostu brutalnie szczery. Słowa te podzieliły środowisko. Maresca powiedział: – Bez względu na to, ile meczów wygramy, myślę, że nie jesteśmy gotowi na walkę o tytuł. Jednym z powodów jest to, że drużyna, która wie, jak walczyć o tytuły, nie straci goli w taki sposób, w jaki my je straciliśmy.

