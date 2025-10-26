Tryb ciemny

Legia Warszawa – Lech Poznań – 26.10. – typy i zapowiedź

Napisane przez Miłosz Nowak, 26 października 2025

Podstawowe informacje o meczu Legia Warszawa – Lech Poznań

  • Rozgrywki: PKO BP Ekstraklasa
  • Data i godzina: 25 października, 20:15
  • Stadion: Stadion Wojska Polskiego, Warszawa

Przed nami klasy Ekstraklasy przy Łazienkowskiej. To nie jest zwykłe spotkanie, tylko wojna o prestiż, dominację i panowanie w lidze. Obie ekipy przystępują do tego meczu w innych nastrojach po czwartkowych spotkaniach w Lidze Konferencji. Czy Kolejorz da radę podnieść się po kompromitacji na Gibraltarze? A może to Legia wykorzysta kryzys rywala? Sprawdź typy na mecz Legia Warszawa – Lech Poznań.

Legia Warszawa – Lech Poznań – typy bukmacherskie

Legia Warszawa  – Lech Poznań: BTTS

Nie będę bawił się w szukanie faworyta, ponieważ klasyki rządzą się swoimi prawami. Zamiast tego, zaproponuję typ na bramki. Moim głównym typem na to spotkanie jest BTTS. Legia gra u siebie, co zobowiązuje. W ostatnich pięciu meczach na Łazienkowskiej Wojskowi wygrywali trzykrotnie, co pokazuje, że potrafią kontrolować spotkania przed własną publicznością i znajdować drogę do siatki przeciwnika. Ich defensywa rzadko gra stabilnie i w meczu takiej stawki musi dać szanse rywalowi. Kolejorz z jednej strony w Ekstraklasie jest drugim najlepszym zespołem na wyjazdach, jednak czwartkowa katastrofa z Lincoln Red Imps to kompromitacja, po której musi nastąpić wstrząs. W Poznaniu nastroje są tragiczne i jedyną opcją by choć trochę zmazać plamę jest wywiezienie trzech punktów z Warszawy, tym bardziej że większość pierwszej jedenastki Lecha ma rozegranych mniej minut od pierwszego składu Legii. Dlatego do zakładu dorzucam jeszcze 2,5 bramki, ponieważ Lech rzuci się prawdopodobnie do ataku i nawet jeśli nie uda się zdobyć większej ilości bramek, to odkryją się na tyle by coś stracić.

Na koniec, jako typ dodatkowy proponuję więcej żółtych kartek dla Lecha. Łączę tu grę na wyjeździe w najważniejszym meczu rundy jesiennej w lidze, grę po kompromitacji w pucharach, co budzi dużą frustrację oraz presji ze strony trybun.

Propozycje typów bukmacherskich na Legia Warszawa – Lech Poznań

  • BTTS @1.58
  • powyżej 2,5 bramki @1.65
  • Lech więcej kartek @2.45

 

Legia Warszawa – Lech Poznań – zapowiedź meczu

Legia ma nieco stabilniejszą lecz wciąż niestabilną formę. Ich największym atutem będzie gra u siebie, gdzie udaje im się punktować regularnie. Zespół jest skoncentrowany na lidze i będzie chciał wykorzystać kryzys psychologiczny u rywala. Forma Lecha to sinusoida. W lidze Kolejorz spisywał się nieźle, zwłaszcza na wyjazdach. Jednak wspomniane wydarzenia z czwartku zniweczyły wszystko i ciężko powiedzieć w jakich nastrojach przyjedzie do Warszawy.

Gdzie oglądać mecz Legia Warszawa – Lech Poznań

Mecz Legia Warszawa – Lech Poznań będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Sport 3 i TVP Sport.

Przewidywane składy na mecz Legia Warszawa – Lech Poznań

  • Legia: Tobiasz – Wszołek, Pankov, Kapuadi, Reca – Kapustka, Augustyniak, Elitim – K. Urbański, Rajovic, Krasniqi
  • Lech: Mrozek – Pereira, Skrzypczak, Milic, Gurgul – Kozubal, Thordarson – Ismaheel, Palma, Bengtsson – Ishak

Statystyki na typy bukmacherskie Legia Warszawa – Lech Poznań

  • Lech przegrał ostatnie spotkanie wyjazdowe na Gibraltarze 1:2.
  • Legia trzy wygrane u siebie w pięciu ostatnich spotkaniach.
  • Lech jest drugą najlepszą drużyną w lidze na wyjazdach.

 

