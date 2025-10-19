Lech Poznań – Pogoń Szczecin – 19.10. – typy i zapowiedź
Podstawowe informacje o meczu Lech Poznań – Pogoń Szczecin
- Rozgrywki: PKO BP Ekstraklasa
- Data i godzina: 19 października, 14:15
- Stadion: Enea Stadion, Poznań
Przed nami hit 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy, czyli starcie Lecha Poznań z Pogonią Szczecin. Będzie to starcie dwóch drużyn z czołówki ostatnich lat w polskiej lidze. Kolejorz walczy o dotrzymanie kroku czołówce, która odjeżdża z każdą kolejką, z kolei Pogoń próbuje przełamać swoją fatalną passę wyjazdową. Czy Lech dotrzyma kroku czołówce? Sprawdź typy na mecz Lech Poznań – Pogoń Szczecin.
Lech Poznań – Pogoń Szczecin – typy bukmacherskie
Lech Poznań – Pogoń Szczecin: zwycięstwo Lecha
Nie uważam, żeby w tym meczu doszło do niespodzianki. Moim głównym typem na to spotkanie jest zwycięstwo gospodarzy. Argumenty, które za tym przemawiają, to przede wszystkim fatalne występy Portowców w ostatnich meczach wyjazdowych. Pogoń wygrała tylko jeden z dziewięciu ostatnich spotkań wyjazdowych. Pogoń w delegacjach traci całą swoją jakość i pewność siebie. Lech z kolei u siebie to zupełnie inna drużyna niż na obcych stadionach. Drużyna z Poznania wygrał pięć z ośmiu ostatnich spotkań we wszystkich rozgrywkach. Na Bułgarskiej Lechici przeważnie dominują rywali, co będzie również miało miejsce w starciu z drużyną, która nie radzi sobie w wyjazdowych starciach.
Nie spodziewam się jednak nudnego meczu, który zakończy się niskim zwycięstwem gospodarzy. Mecze Lecha w Poznaniu są gwarancją bramek, dlatego dorzucam typ na powyżej 2,5 bramki. Poprzednie spotkania mówią wprost, że w pięciu ostatnich spotkaniach Lecha u siebie padał zarówno BTTS, jak i wynik powyżej 2,5 gola. To najlepiej pokazuje, że przy Bułgarskiej dominuje ofensywny futbol, którym będziemy mogli się cieszyć i w tym spotkaniu. To naturalnie prowadzi mnie do ostatniego typu, którym jest BTTS. Skoro ostatnie pięć meczów Lecha u siebie kończyło się bramkami z obu stron, nie widzę powodu, by tym razem miało być inaczej. Mimo fatalnej serii wyjazdowej, Pogoń dysponuje silną kadrą, która potrafi zadać cios swoim rywalom. Kolejorz miewa swoje problemy w obronie, co Portowcy będą w stanie wykorzystać.
Propozycje typów bukmacherskich na Lech Poznań – Pogoń Szczecin
- zwycięstwo Lecha @1.77
- powyżej 2,5 bramki @1.50
- BTTS @1.52
Sprawdź kody promocyjne Betclic!
Lech Poznań – Pogoń Szczecin – zapowiedź meczu
Gospodarze złapali wiatr w żagle po nieco słabszym starcie sezonu. Kolejorz prezentuje się ostatnio solidnie, wygrywając po ciężkim boju z GKS-em Katowice. Można śmiało powiedzieć, że katowiczanie okazali się trudniejszym rywalem dla Lecha niż Rapid Wiedeń, z którym poznaniacy łatwo wygrali 4:1, co było najniższym wymiarem kary. Pogoń to z kolei drużyna pełna sprzeczności i grająca w kratkę. Co prawda wygrali ostatnio z Piastem 2:1 u siebie, jednak dwa poprzednie spotkania zakończyli porażką 0:1 z Legią i co gorsza 3:4 z Lechią na własnym stadionie.
Gdzie oglądać mecz Lech Poznań – Pogoń Szczecin
Mecz Lech Poznań – Pogoń Szczecin będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Sport 3.
Przewidywane składy na mecz Lech Poznań – Pogoń Szczecin
- Lech: Mrozek – Pereira, Skrzypczak, Milić, Gurgul – Kozubal, Ouma – Bengtsson, Jagiełło, Palma – Ishak
- Pogoń: Cojocaru – Wahlqvist, Huja, Loncar, Koutris – Ulvestad, Ndiaye – Przyborek, Greenwood, Grosicki – Molnar
Statystyki na typy bukmacherskie Lech Poznań – Pogoń Szczecin
- Lech wygrał pięć z ośmiu ostatnich spotkań.
- BTTS i powyżej 2,5 bramki w pięciu ostatnich spotkaniach u siebie.
- Pogoń wygrała jeden z dziewięciu ostatnich spotkań wyjazdowych.