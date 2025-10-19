Lech Poznań – Pogoń Szczecin – 19.10. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Lech Poznań – Pogoń Szczecin

Rozgrywki: PKO BP Ekstraklasa

Data i godzina: 19 października, 14:15

Stadion: Enea Stadion, Poznań

Przed nami hit 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy, czyli starcie Lecha Poznań z Pogonią Szczecin. Będzie to starcie dwóch drużyn z czołówki ostatnich lat w polskiej lidze. Kolejorz walczy o dotrzymanie kroku czołówce, która odjeżdża z każdą kolejką, z kolei Pogoń próbuje przełamać swoją fatalną passę wyjazdową. Czy Lech dotrzyma kroku czołówce? Sprawdź typy na mecz Lech Poznań – Pogoń Szczecin.

Lech Poznań – Pogoń Szczecin – typy bukmacherskie

Lech Poznań – Pogoń Szczecin: zwycięstwo Lecha

Nie uważam, żeby w tym meczu doszło do niespodzianki. Moim głównym typem na to spotkanie jest zwycięstwo gospodarzy. Argumenty, które za tym przemawiają, to przede wszystkim fatalne występy Portowców w ostatnich meczach wyjazdowych. Pogoń wygrała tylko jeden z dziewięciu ostatnich spotkań wyjazdowych. Pogoń w delegacjach traci całą swoją jakość i pewność siebie. Lech z kolei u siebie to zupełnie inna drużyna niż na obcych stadionach. Drużyna z Poznania wygrał pięć z ośmiu ostatnich spotkań we wszystkich rozgrywkach. Na Bułgarskiej Lechici przeważnie dominują rywali, co będzie również miało miejsce w starciu z drużyną, która nie radzi sobie w wyjazdowych starciach.

Nie spodziewam się jednak nudnego meczu, który zakończy się niskim zwycięstwem gospodarzy. Mecze Lecha w Poznaniu są gwarancją bramek, dlatego dorzucam typ na powyżej 2,5 bramki. Poprzednie spotkania mówią wprost, że w pięciu ostatnich spotkaniach Lecha u siebie padał zarówno BTTS, jak i wynik powyżej 2,5 gola. To najlepiej pokazuje, że przy Bułgarskiej dominuje ofensywny futbol, którym będziemy mogli się cieszyć i w tym spotkaniu. To naturalnie prowadzi mnie do ostatniego typu, którym jest BTTS. Skoro ostatnie pięć meczów Lecha u siebie kończyło się bramkami z obu stron, nie widzę powodu, by tym razem miało być inaczej. Mimo fatalnej serii wyjazdowej, Pogoń dysponuje silną kadrą, która potrafi zadać cios swoim rywalom. Kolejorz miewa swoje problemy w obronie, co Portowcy będą w stanie wykorzystać.

Propozycje typów bukmacherskich na Lech Poznań – Pogoń Szczecin

zwycięstwo Lecha @1.77

powyżej 2,5 bramki @1.50

BTTS @1.52

Lech Poznań – Pogoń Szczecin – zapowiedź meczu

Gospodarze złapali wiatr w żagle po nieco słabszym starcie sezonu. Kolejorz prezentuje się ostatnio solidnie, wygrywając po ciężkim boju z GKS-em Katowice. Można śmiało powiedzieć, że katowiczanie okazali się trudniejszym rywalem dla Lecha niż Rapid Wiedeń, z którym poznaniacy łatwo wygrali 4:1, co było najniższym wymiarem kary. Pogoń to z kolei drużyna pełna sprzeczności i grająca w kratkę. Co prawda wygrali ostatnio z Piastem 2:1 u siebie, jednak dwa poprzednie spotkania zakończyli porażką 0:1 z Legią i co gorsza 3:4 z Lechią na własnym stadionie.

Gdzie oglądać mecz Lech Poznań – Pogoń Szczecin

Mecz Lech Poznań – Pogoń Szczecin będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Sport 3.

Przewidywane składy na mecz Lech Poznań – Pogoń Szczecin

Lech : Mrozek – Pereira, Skrzypczak, Milić, Gurgul – Kozubal, Ouma – Bengtsson, Jagiełło, Palma – Ishak

: Mrozek – Pereira, Skrzypczak, Milić, Gurgul – Kozubal, Ouma – Bengtsson, Jagiełło, Palma – Ishak Pogoń: Cojocaru – Wahlqvist, Huja, Loncar, Koutris – Ulvestad, Ndiaye – Przyborek, Greenwood, Grosicki – Molnar

