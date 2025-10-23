Tryb ciemny

Szachtar Donieck – Legia Warszawa – 23.10. – typy i zapowiedź

Napisane przez Miłosz Nowak, 23 października 2025

Podstawowe informacje o meczu Szachtar Donieck – Legia Warszawa

  • Rozgrywki: PKO BP Ekstraklasa
  • Data i godzina: 23 października, 18:45
  • Stadion: Stadion Miejski im. Henryka Reymana, Kraków

Legioniści w swoim drugim pojedynku w Lidze Konferencji podejmą Szachtara Donieck. Atmosfera wokół klubu ze stolicy nie jest najlepsza, a przed nim i przed Edwardem Iordanescu kilka sądnych dni. Spotkanie z oczywistych powodów zostanie rozegrane na stadionie Wisły, więc Legii odpada jeden problem, jakim jest gra przed publicznością rywala. Czy Legia da powody do radości swoim kibicom? Sprawdź typy na mecz Szachtar Donieck – Legia Warszawa.

Szachtar Donieck – Legia Warszawa – typy bukmacherskie

Szachtar Donieck  – Legia Warszawa: BTTS

Gdy typuję ten mecz, patrzę przede wszystkim na to, jak oba kluby grały w ostatnich kolejkach. Spotkania Legii kończą się ostatnio bramkami z obu stron. Szachtar po kilku zwycięstwach z rzędu, zanotował dwa wstydliwe mecze, zwłaszcza ten przegrany 1:4. Typuję w tym meczu BTTS, ponieważ obie drużyny mają problemy w obronie, ale jednak potrafią przełamać defensywę rywala i trafić do siatki. Statystyki wyjazdowe Wojskowych też mnie nie przekonują. W pięciu ostatnich meczach na wyjeździe padał BTTS.

Idąc dalej, proponuję także typ na powyżej 2,5 bramki. Legia potrafi zdobywać bramki przeciwko silniejszym rywalom, a polskie kluby nieraz zaskakiwały w starciach z silniejszymi rywalami, choć z dawnej potęgi Szachtara nie zostało wiele. Mecze obu klubów w pucharach obfitowały w sytuację i myślę, że podobnie będzie i tym razem. Dodatkowo dodaję typ na powyżej 8,5 rożnego, ponieważ uważam, że przy dużej ilości sytuacji pod bramką, będziemy także świadkami wielu rzutów rożnych.

Propozycje typów bukmacherskich na Szachtar Donieck – Legia Warszawa

  • BTTS @1.70
  • powyżej 2,5 bramki @1.71
  • powyżej 8,5 rożnego @1.66

 

Szachtar Donieck – Legia Warszawa – zapowiedź meczu

Legia  w ostatnich tygodniach przeżywa duże problemy związane z posadą obecnego szkoleniowca. Kontrowersyjny dobór taktyki na mecz z Samsunsporem, trzy porażki w czterech ostatnich spotkaniach to tylko dwa z tematów, którymi żyją kibice klubu z Łazienkowskiej. Mimo to Legia nie stoi na straconej pozycji przed meczem rozgrywanym w Krakowie. Szachtar ma pewne zawirowania w ostatnim czasie. Porażka 1:4 z ŁNZ Czerkasy pokazuje, że wahania w klubie z Donbasu także są spore, a gra przy Reymonta wcale nie pomoże.

Gdzie oglądać mecz Szachtar Donieck – Legia Warszawa

Mecz Szachtar Donieck – Legia Warszawa będzie można zobaczyć na antenie Polsat Sport 1.

Przewidywane składy na mecz Szachtar Donieck – Legia Warszawa

  • Szachtar: Riznyk – Tobias, Bondar, Matviienko, Henrique – Pedrinho, Nazaryna, Ocheretko – Ferreira, Kaua Elias, Newerton
  • Legia: Tobiasz – Wszołek, Piątkowski, Kapuadi, Vinagre – Urbański, Szymański, Elitim – Weisshaupt, Rajovic, Krasniqi

Statystyki na typy bukmacherskie Szachtar Donieck – Legia Warszawa

  • Trzy ostatnie mecze Legii zakończyły się wynikami 3:1
  • BTTS w pięciu ostatnich meczach wyjazdowych Legii
  • BTTS w dwóch z trzech ostatnich meczów Szachtara

 

Typy Legia WarszawaLiga KonferencjiSzachtar Doniecktypy bukmacherskieZapowiedź

