Lazio i Roma otrzymały decyzję po bitwie z policją. Kibice odpoczną od meczów wyjazdowych

Lazio i Roma w ostatnim tygodniu grały przeciwko sobie w kolejnych derbach Rzymu. Na boisku otrzymaliśmy całkiem niezłe widowisko połączone z doskonałymi oprawami na trybunach. Przed meczem doszło do starć między kibicami (bądź tymi, co się nimi zwą). Oba kluby zostały ukarane i poniosą konsekwencje działań tych, którzy w Rzymie dopuścili się walki wręcz na ulicach miasta.

Zamieszki w mieście

13 kwietnia w rzymskiej stolicy odbyło się starcie, które z dużą dokładnością można by nazwać „meczem podwyższonego ryzyka”. Nie ma w tym nic dziwnego, bowiem obiektem zmagań było Stadio Olimpico, a po obu stronach miały rywalizować dwa największe rzymskie kluby.

Przed meczem na ulicach zmagania mieli też pseudokibice. To, co działo się pomiędzy innymi uczestnikami ruchu – trudno nazwać w cywilizowany sposób. Policyjny kordon próbował powstrzymać pewne grupy, które chciały między sobą walczyć. Finalnie doszło do tego, że to policja była stroną, która ucierpiała, bowiem skutecznie powstrzymywała „kibiców” od wzajemnych walk. Akcja działa się w okolicach Ponte Milvio, które w dzień meczowy Lazio jest miejscem gromadzeń kibiców „Biancocelestich”. W dni meczowe Romy ultrasi spotykają się właśnie tam, ale wyjątkiem są Derby della Capitale.

Policjanci obrywali szklanymi butelkami bądź przedmiotami, które akurat „kibice” posiadali przy sobie, w użyciu były też kamienie. Stacjonowało ich w sumie około 2000 w pobliżu stadionu, a 24 z nich zostało rannych. Na ataki odpowiedzieli gazem łzawiącym i armatkami wodnymi. W starciach brało udział ponad 500 osób, a jedna została aresztowana. Zniszczeniom uległy rzucane przez ludzi kontenery na śmieci o całkowitej wartości ok. 40 tys. euro. Burmistrz Rzymu Roberto Gualtieri nazwał te wydarzenia „nieakceptowalnymi”. Mówił nawet o „miejskiej wojnie”.

Lazio i Roma z karą

W związku z gwałtownymi starciami przed Derby della Capitale kibice Lazio i Romy nie będą mogli uczestniczyć w trzech najbliższych meczach wyjazdowych Serie A. Oznacza to, że obie drużyny będą bez wyjazdowego wsparcia już do końca sezonu 2024/25. „Biancocelesti” mogą mieć jednak wyjątek – o ile awansują do półfinału Ligi Europy, a pierwszy mecz przegrali 0:2 z Bodo/Glimt.

Minister spraw wewnętrznych Matteo Piantedosi zarządził również, że od przyszłego sezonu mecze wysokiego ryzyka będą organizowane w ciągu dnia, a nie wieczorem. Ma to ułatwić działanie policjantom, którzy czuwają nad porządkiem w okolicy miejsca rozgrywania spotkań.

Derby Rzymu zakończył się wynikiem 1:1. Były to ostatnie w roli trenera dla Claudio Ranieriego, który w tym sezonie podjął się ratowania sytuacji AS Romy wyłącznie z uwagi na to, że ta jest klubem jego serca. Bramki zdobyli Alessio Romagnoli oraz Matias Soule. Było to starcie 32. kolejki Serie A. Roma po tym spotkaniu może raczej zapomnieć o udziale w Lidze Mistrzów 2025/26. Do TOP4 traci pięć oczek, a pozostało sześć spotkań.

Fot. PressFocus