Matematyczny sukces polskiej piłki. Kluby znad Wisły pną się w górę rankingu UEFA

Rozmowa z Kacprem Duszczakiem – ekspertem do spraw piłkarskich statystyk

O obecnej sytuacji Polski w rankingu UEFA porozmawialiśmy z Kacprem Duszczakiem – członkiem redakcji „Poznański Express”:

Jak ważny jest w ogóle ranking UEFA dla polskiej piłki i dlaczego ogromna większość fanów Ekstraklasy z zapartym tchem śledzi właśnie tę tabele?

– Ranking ten powinien być ważny dla każdego kraju, który się w nim znajduje. Odpowiadając jednak bardziej poważnie – ranking ten jest dla Polski obecnie bardzo istotny. Progres w nim umożliwia dalszy rozwój ligi, który trwa już od kilku lat. Im wyżej Ekstraklasa będzie w tym rankingu, tym więcej klubów w eliminacjach do europejskich pucharów. Daje to nie tylko zwiększone możliwości zarobku za udział w pucharach, ale także jest dodatkową kartą przetargową w trakcie negocjacji z zawodnikami. Wiele razy w mediach słyszy się, że dobrym argumentem klubu X jest to, że będzie grał w Europie. Stąd też wynika większe zainteresowanie kibiców, którzy w dodatkowych miejscach w rozgrywkach UEFA widzą potencjał na rozwój ligi lub swojego zespołu.

Z Twojej perspektywy – który występ polskiego zespołu w europejskich pucharach był najważniejszy w kontekście obecnego rankingu Polski?

– Patrząc na to dzisiaj, to trzeba by wskazać ten sezon Jagiellonii i Legii. Dwie polskie drużyny w 1/4 europejskich rozgrywek to nie tylko historyczne wydarzenie ale i ogromny zastrzyk punktów do rankingu. Warto jednak zwrócić też uwagę na Lecha Poznań z sezonu 2022/23. To właśnie „Kolejorz” jako pierwszy pokazał, że Liga Konferencji jest idealnym miejscem na wspaniałe przygody, budowanie rankingu i zarobki z udziału w tych rozgrywkach. Trudno jest więc wskazać tylko jedną z tych wspaniałych przygód i powiedzieć, że jest ona najważniejsza. Jeśli jednak musiałbym wybrać jedną, to postawiłbym jednak na tę w wykonaniu Lecha.

Obecny sezon jest rekordowy pod względem punktów Polski w rankingu UEFA, co skutkuje awansem do TOP 15 lig w Europie. Co oznacza to dla Ekstraklasy?

– Przede wszystkim daje to aż pięc polskich drużyn w eliminacjach europejskich pucharów od sezonu 2026/27. Dodatkowo wicemistrzostwo będzie oznaczało udział w fazie ligowej eliminacji do Ligi Mistrzów. Sprawia to, że okazji do punktowania w rankingu będzie jeszcze więcej. Mistrz i wicemistrz zaczną od Q2 (drugiej rundy eliminacji) Ligi Mistrzów. Zdobywca Pucharu Polski zacznie od Q3 Ligi Europy, a drużyny z lokat 3 i 4 (lub 5 jeśli zdobywca Pucharu Polski zajmie miejsce 1-4) zaczną od Q2 Ligi Konferencji.

– Taka informacja może działać na wyobraźnię. Mistrz, wicemistrz i zdobywca PP będą tak naprawdę jeden dwumecz od fazy grupowej co najmniej Ligi Konferencji! Daje to naprawdę duże możliwości, aby ten ranking śrubować jeszcze bardziej. Warto też dodać, że niedługo z rankingu odejdą dwa sezony, w których kluby z Ekstraklasy – delikatnie mówiąc – nie popisały się, zdobywając 4.000 i 4.625 punktów rankingowych, co jest wynikiem prawie trzykrotnie gorszym od 11.000 punktów z tego sezonu. Można powiedzieć więc, że Ekstraklasa stoi przed ogromną szansą na postawienie kolejnych kroków w rankingu.