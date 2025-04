Feio: „Bardzo nie lubię negatywizmu, on jest destrukcyjny”. Trener Legii i Ruben Vinagre przed rewanżem z Chelsea

– Bardzo nie lubię negatywizmu, on jest bardzo destrukcyjny, ale rozumiem to pytanie. Ruben ma mniejsze liczby w ofensywie niż pół roku temu, ale ma lepsze liczby w defensywie (…) Średnie ustawienie Rubena w rundzie rewanżowej było niższe. On ma nieprawdopodobne umiejętności wyprowadzenia piłki (…) Większość wyjść spod pressingu to zasługa Rubena.

– Jego niższe ustawienie umożliwia też wyższe ustawianie Pawła Wszołka. To są rzeczy, które Ruben robi dla drużyny, a które, jak widać, nie są doceniane. Wystarczy przeanalizować ostatni mecz z Jagiellonią, gdy Ruben wykonał trzy kluczowe podania. Brakuje mu zresztą jednej lub dwóch asyst do rekordu bocznych obrońców Legii w ciągu sezonu. Ten wieczny negatywizm jest niezdrowy – dodał.

Podobnie, jak Vinagre, Feio również spytano o wnioski z pierwszego meczu oraz jak zespół Legii wyjdzie na starcie na Stamford Bridge:

– Chcemy być Legią, która będzie się podobała. Nasze intencje tydzień temu nie ograniczały się tylko do obrony, to nie był nasz plan na mecz. W meczu grają dwie drużyny, a tak się składa, że graliśmy z bardzo mocną Chelsea. To topowa drużyna na świecie, dlatego odbiór tego meczu był taki, a nie inny. Jednak szczególnie z piłką przy nodze mogliśmy zrobić więcej (…) Jutrzejszy mecz daje nam szansę się pokazać. Będziemy grać z jedną z najlepszych drużyn w Europie. Chcemy to zrobić lepiej niż na własnym stadionie, na tym się skupiamy.

– Granica między wiarą a szaleństwem jest bardzo cienka. Po takim wyniku u siebie i grając przeciwko Chelsea ten awans bardzo się oddalił. Nasz poziom gry musi być lepszy, musimy być lepsi z piłką w pressingu i ataku (…) Ten mecz to reprezentowanie siebie dla każdego, kto w nim uczestniczy, nieważne w jakiej roli. To jest reprezentowanie Legii jako największego klubu w Polsce. To jest możliwość zdobycia punktów dla całego kraju. Możemy napisać ładną stronę w historii Legii, ale też naszej własnej – dodał.