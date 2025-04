Zapata z nową umową mimo urazu więzadeł

Duvan Zapata to jeden z najlepszych napastników Serie A ostatniej dekady. Jego konto bramkowe wynosi aktualnie 124 trafienia. Najprawdopodobniej powiększy on swój dorobek w przyszłym sezonie, bowiem nadal będzie grać w Torino. Nowa umowa powoduje jednak, że dokument, który zatrzyma go w klubie gwarantuje mu pracę do czerwca 2027 roku. Miły gest podczas leczenia ze strony Urbano Cairo.

Zapata ma poważną kontuzję, ale i nową umowę

Duvan Zapata w Serie A pojawił się ponad dekadę temu. Wtedy to z Estudiantes La Plata trafił do SSC Napoli. Pod Wezuwiuszem nie zrobił kariery, ale w innych częściach kraju – już tak. Miał on bardzo dobre dwa sezony w Udinese oraz jeden w Sampdorii. Dał się zapamiętać ze znakomitego trafienia w Genui przeciwko… byłej drużynie.

Przyszedł jednak czas na przeprowadzkę. U Gian Piero Gasperiniego stał się prawdziwą bestią. W debiutanckim sezonie zanotował 23 trafienia, a w kolejnych dołożył odpowiednio: 18, 15, 10 i 2. Jego ostatni sezon był do zapomnienia, ale przed odejściem do Turynu zdążył trafić w dwóch spotkaniach kampanii 2023/24.

W Piemoncie Kolumbijczyk ma na koncie 15 trafień w 42 spotkaniach ligowych. Od niedawna 34-latek nadal leczy bardzo poważną kontuzję odniesionej jesienią w starciu z Interem w październiku ubiegłego roku. Klub nie wahał się i przedłużył umowę z zawodnikiem. Obecne porozumienie wygaśnie w 2027 roku. Poprzednie było aktualne o rok krócej.

Wcześniej, obowiązek wykupu Kolumbijczyka po okresie wypożyczenia wszedł w życie po meczu z Empoli w kwietniu 2024, jak mówi „La Gazzetta dello Sport”. Łącznie rosły napastnik kosztował „Toro” kwotę 8,6 miliona euro. Mimo bycia po 30-tce i faktu ciężkiej kontuzji – w klubie bardzo wierzą w Zapatę, który już sporo dla klubu zrobił.

Trener „Toro” Paolo Vanoli powiedział: – Faza rehabilitacji przebiega bardzo dobrze. Aktualnie wykonuje ćwiczenia siłowe i lekkie truchty. Wierzymy, że wkrótce dołączy do zespołu.

Według wieści gazety, Zapata ma też wkrótce czytać listę ofiar katastrofy Superga i potwierdził to na konferencji przed kolejnym meczem ligowym trener Vanoli. Ten zaszczyt przypada tylko kapitanom drużyny bądź najbardziej wpływowym piłkarzom w klubie. Niegdyś dostąpił tego Kamil Glik, a całkiem niedawno choćby Alessandro Buongiorno czy Andrea Belotti. Zapata z kolei jest w klubie nieco ponad rok.

