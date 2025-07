Gwiazda klubu Premier League oskarżona o celowe łapanie kartek. Wreszcie poznał wynik śledztwa

Po niemal dwóch latach wreszcie dobiegnie końca śledztwo ws. piłkarza Premier League, który oskarżony był o celowe łapanie kartek, by osoby z nim powiązane czerpały korzyści finansowe z tytułu gry w zakładach bukmacherskich. Wyniki śledztwa oficjalnie zostaną przedstawione w najbliższych dniach, ale zawodnik poznał już ostateczny werdykt.

Śledztwo wobec piłkarza Premier League

Przed trzema laty Lucas Paqueta za rekordowe w historii West Hamu United ponad 50 milionów funtów został sprowadzony z Olympique’u Lyon. W swoim pierwszym sezonie w Anglii wygrał z „Młotami” rozgrywki Ligi Konferencji, co klubowi z London Stadium dało przepustkę do fazy grupowej następnej edycji Ligi Europy. Sukces na arenie międzynarodowej sprawił, że Brazylijczyk już po roku mógł zamienić wschodni Londyn na błękitną część Manchesteru City. Świeżo upieczony wówczas triumfator Ligi Mistrzów oferował za niego aż 80 milionów euro.

Transfer do drużyny Pepa Guardioli przeszedł mu jednak obok nosa z powodu afery, jaka wybuchła latem 2023 roku. Angielska federacja wszczęła przeciwko Paquecie dochodzenie w związku z podejrzanymi czterema żółtymi kartkami, które obejrzał w Premier League. Mowa o obejrzanych w sezonie 2022/23 żółtych kartkach w ligowych meczach z Leicester (2:0), Aston Villą (1:1) i Leeds (3:1) oraz przeciwko Bournemouth (1:1) w kolejce inaugurującej sezon 2023/24 Premier League. To właśnie kilka dni po niej FA rozpoczęła śledztwo.

Zdaniem angielskiej federacji dzięki tym czterem żółtym kartkom osoby powiązane z Paquetą miały odnosić korzyści finansowe dzięki obstawianiu w zakładach bukmacherskim ukarania zawodnika. W maju 2024 roku radio „talkSPORT” przekazało, że za każde z czterech wykroczeń Brazylijczykowi może grozić zawieszenie od sześciu miesięcy do nawet dożywotniej dyskwalifikacji. Piłkarz, co raczej oczywiste, zaprzeczał stawianym mu zarzutom. W jedynym komentarzu do tej sprawy stwierdził, że „jest niezmiernie zaskoczony i zły”.

Wreszcie pozna wynik dochodzenia

Krótko przed drugą rocznicą wszczęcia przeciwko niemu dochodzenia 27-letni pomocnik wreszcie poznał jego wynik. Oficjalny rezultat śledztwa zostanie przedstawiony dopiero w przyszłym tygodniu, ale Paqueta już teraz został powiadomiony o oczyszczeniu go z zarzutów – poinformowali, powołując się na swoje źródła, Martyn Ziegler oraz Matt Lawton z „The Times”. Co więcej, niewykluczone, że angielska federacja będzie musiała pokryć koszty udzielonej Brazylijczykowi pomocy prawnej, która może wynieść nawet milion funtów.

W tekście dziennikarzy „The Times” czytamy, że pierwotne zarzuty FA dotyczyły korzyści finansowych u „jednej lub więcej osób” dzięki obstawianiu u bukmacherów, że Paqueta zarobi żółtą kartkę. Jednak nie stwierdzono, czy sam piłkarz dzięki rzekomemu celowemu łapaniu żółtych kartek czerpał korzyści finansowe lub sam obstawiał u bukmacherów, że zostanie napomniany przez sędziego. Dziennikarze ustalili również, że Brazylijczyk nie otrzymałby dożywotniego „bana”, ale i tak dostałby wieloletnie zawieszenie obowiązujące na całym świecie.

Paqueta może więc odetchnąć z ulgą i już w spokoju kontynuować przygotowania do swojego czwartego sezonu w West Hamie na poziomie Premier League. Jak dotąd rozegrał on dla „Młotów” 120 meczów na 145 możliwych, z czego 105 w wyjściowej jedenastce. W koszulce klubu ze wschodniego Londynu zdobył 18 bramek i zanotował 14 asyst. Obejrzał również aż 31 żółtych kartek, ale za to ani jednej czerwonej. Mecz nr „121” dla West Hamu wychowanek Flamengo zagra w sobotę 16 sierpnia, kiedy to jego zespół w 1. kolejce Premier League zmierzy się na wyjeździe z Sunderlandem.

