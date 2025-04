Ważny piłkarz Górnika Zabrze kontuzjowany. Znów straci końcówkę sezonu

Podczas ostatniego meczu ze Stalą Mielec (0:0) kontuzji nabawił się podstawowy piłkarz Górnika Zabrze. Jak się okazało, doznał on urazu, który eliminuje go z gry na „co najmniej kilka tygodni”, więc w praktyce oznacza to dla niego koniec sezonu. Ma on sporego pecha, bowiem już drugi rok z rzędu z powodu kontuzji opuści finisz sezonu.

Kontuzja ważnego piłkarza Górnika Zabrze

Na zakończenie 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy Górnik Zabrze zremisował w Mielcu z walczącą o utrzymanie Stalą 0:0. Był to pierwszy mecz 14-krotnych mistrzów Polski pod wodzą Piotra Gierczaka, który tymczasowo zastąpił niespodziewanie zwolnionego tydzień wcześniej Jana Urbana. W porównaniu z ostatnim meczem Górnika pod wodzą Urbana (porażki 1:2 w Lubinie z Zagłębiem) przed starciem ze Stalą doszło do jednej zmiany w wyjściowym składzie. Zawieszonego na trzy mecze Erika Janżę zastąpił młodzieżowy reprezentant Polski – Dominik Szala.

Niestety, obrońca – jak relacjonował w transmisji Canal+ dziennikarz stacji, Adam Zakrzewski – tuż przed przerwą doznał kontuzji mięśnia czworogłowego uda. Mimo urazu wyszedł on na drugą połowę, lecz już po kilku minutach musiał zostać zmieniony. Dziennikarz Canal+ dodawał, że Szala prawdopodobnie nie został zmieniony od razu, by dać nieco więcej czasu na rozgrzanie się Pawłowi Olkowskiemu. Dwa dni po meczu w Mielcu ze strony Górnika dowiedzieliśmy się, jak długo potrwa przerwa w grze nastolatka.

W oficjalnym komunikacie poinformowano, że przerwa w grze Szali potrwa „co najmniej kilka tygodni”. De facto oznacza to, że ten sezon się dla niego zakończył. Dla młodzieżowego reprezentanta Polski z pewnością nie był to wymarzony prezent, bowiem w dniu publikacji informacji o jego kontuzji – 24 kwietnia – obchodził 19. urodziny. Niedawny solenizant ma sporego pecha, bowiem już drugi rok z rzędu straci końcówkę sezonu z powodu kontuzji. Na finiszu zeszłego sezonu opuścił siedem meczów z powodu pękniętej łąkotki.

Co więcej, trzeci raz z rzędu były piłkarz akademii Legii Warszawa wypada na koniec rundy, bowiem jesienią problemy zdrowotne wykluczyły go na siedem ostatnich meczów Górnika w 2024 roku. Teraz Szala opuści pięć spotkań, które pozostały zabrzanom do zagrania w tym sezonie – domowe starcia z Widzewem Łódź, Śląskiem Wrocław i Koroną Kielce oraz wyjazdowe rywalizacje z Jagiellonią Białystok i Piastem Gliwice.

Z Górnikiem Szala związany jest od lata 2022 roku, gdy przeniósł się na Śląsk z akademii Legii. W sezonie 2022/23 z drużyną do lat 19 został wicemistrzem Polski w tej kategorii wiekowej. Pod koniec lipca 2023 roku po raz pierwszy znalazł się w kadrze meczowej seniorów, a pięć tygodni zaliczył w nich debiut. Jak dotąd w pierwszym zespole Górnika rozegrał 27 meczów, a 24 w wyjściowym składzie. Więcej występów rozegrał na prawej stronie obrony niż na pozycji stopera. Wciąż czeka na pierwszy bezpośredni udział przy bramce seniorskiego zespołu.

